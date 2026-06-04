서울시의회 다수당 민주당 교체, 5선 오세훈 시장과의 권력 구도 변화

오세훈 시장이 5선에 오르는 가운데, 서울시의회 다수당이 민주당으로 바뀌어 시와 의회 사이에 새로운 긴장과 협력 구도가 형성될 전망이다.

2025년 11월 3일, 서울 중구에 위치한 서울시의회 본회의장에서는 제333회 정례회 개회식이 거행되었다. 이날 개회식에는 최호정 서울시의회 의장을 중심으로 다수의 시의원들이 참석했으며, 개회식 시작 전 국기에 경례하는 장면이 방송을 통해 전국에 전파되었다.

개회식은 오세훈 서울시장이 5선에 도전하는 과정에서 확정된 선거 결과와 맞물려 시와 시의회의 관계에 새로운 변곡점을 맞이하게 될 것으로 예상된다. 지난 지방선거에서 국민의힘 소속 오세훈 시장이 5선을 확정하면서도, 시의회의 다수당은 민주당으로 교체되었다. 이는 향후 4년간 서울시정이 시장과 의회 사이에 긴장과 견제의 구도를 형성할 가능성을 높이고 있다. 공직선거법 개정에 따라 이번 지방선거부터는 서울시의원 정수가 기존 112명에서 118명으로 확대되었다.

지역구 103석 중 민주당이 73석을 차지해 절대다수를 확보했고, 국민의힘은 30석을 차지했다. 비례대표 15석은 민주당이 8석, 국민의힘이 7석을 얻을 것으로 전망되었다. 개표율이 99.27%에 달한 시점에서 정당 득표율은 민주당 43.97%, 국민의힘 43.89%로 근소한 차이를 보였으며, 조국혁신당 4.12%, 개혁신당 3.66%, 진보당 1.37%로 뒤를 이었다. 비례대표 의석 배분 기준인 정당투표 5% 이상 혹은 일정 수 이상의 지역구 당선자 확보에 따라, 이번 선거에서는 양당 체제가 유지될 것으로 분석된다.

역사적으로 서울시의회는 정당 구도가 크게 변동해 왔다. 2006년 제4회 지방선거에서는 한나라당이 전석을 휩쓴 뒤, 2010년대 초반부터는 민주당 계열 정당이 강세를 보이며 의회 주도권을 장악했다. 그러나 2022년 제8회 지방선거에서는 국민의힘이 112석 중 76석을 확보하면서 12년 만에 의회 주도권을 되찾았다. 이번 선거 결과는 구청장 교체에도 큰 영향을 미쳤다. 종로·동대문·도봉·서대문·마포·강서·구로·영등포·동작구 등 9개 자치구에서 기존 국민의힘 출신 구청장이 민주당 출신으로 교체되면서, 자치구 정치 지형 역시 민주당 우위로 재편됐다.

이러한 변화는 오세훈 시장이 추진하고자 하는 주요 사업, 예산 편성, 조직 개편, 조례 제·개정 과정에서 시의회가 보다 적극적인 견제를 펼칠 가능성을 높인다. 특히, 세운 4구역 재개발 사업과 같은 대형 프로젝트는 시의회의 심도 있는 질의와 검토를 거쳐야 할 전망이며, 이는 시장의 정책 추진력과 의회의 감시 기능이 복합적으로 작용하는 새로운 권력 구조를 형성할 것으로 보인다. 시와 의회 간의 관계는 이제 단순한 협력 차원을 넘어, 정책 실행 단계에서의 실질적인 조율과 협상이 필수적인 과제로 떠오르고 있다.

시장은 사상 최초로 5선에 오르는 동시에, 의회와 자치구가 민주당 주도로 재편된 상황에서 정책 추진에 있어 보다 협의 중심의 접근이 요구된다. 향후 4년간 서울시정은 시장의 연속성과 의회의 견제, 그리고 구청장의 민주당 중심 행정이 얽히며 복합적인 권력 구조 속에서 전개될 것이며, 이는 시민들에게도 정책 결정 과정이 더욱 투명하고 참여적인 형태로 나타날 가능성을 시사한다





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