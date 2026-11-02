서울시 은행나무 3년간 481그루 순감소, 기후위기 대응 보존 필요성 대두

최근 3년간 서울시에서 보행환경 개선 등을 이유로 제거된 은행나무가 식재량보다 481그루 더 많아 생태계 보존과 미세먼지 저감 기능 강화에 대한 논의가 필요한 실정이다.

최근 3년간 서울시 내에서 보행 환경 개선 및 안전을 이유로 제거된 은행나무 가 1,800여 그루에 달하는 것으로 확인되었다. 같은 기간 새로 심은 수목을 고려하더라도 약 400그루 이상이 순감소한 것으로 집계되었으며, 이는 기후 위기 시대에 도심 녹지를 보존해야 한다는 지적이 나오는 계기가 되고 있다.

자치구별 은행나무 제거·식재 현황 분석

경향신문이 입수한 '서울시 25개 자치구 은행나무 제거·식재 현황' 자료에 따르면, 2024년부터 올해 9월까지 최근 3년 간 제거된 은행나무는 총 1,879그루로 나타났다. 반면 같은 기간 새로 심은 은행나무는 1,398그루에 그쳐, 제거량에서 식재량을 뺀 순감소량은 481그루다. 연도별로는 2024년에 613그루를 제거하고 565그루를 심었으며, 지난해에는 648그루를 베고 405그루를 심었다. 올해는 9월까지 618그루를 자르고 428그루를 들였으나, 이 수치는 잠정 집계로 연말까지 제거량이 늘어날 가능성이 있다.

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보도 확장 및 정비 사유가 전체 82% 차지

은행나무가 제거된 주된 사유를 살펴보면 보도 확장과 가로수 정비가 전체의 약 82%를 차지했다. 최근 3년 간 보도 확장을 이유로 제거된 은행나무는 982그루, 가로수 정비로 인한 제거는 551그루였다. 보도 확장 과정에서 잘려 나간 은행나무는 도로 폭을 줄이고 보행 공간을 넓히는 과정에서 이식 생육이 불가능하다고 판정된 경우이며, 가로수 정비는 안전진단 등을 거쳐 속이 비거나 썩어 쓰러질 위험이 큰 나무를 베어내는 사업이다.

미세먼지 저감 탄소 저장 우수하지만 열매 악취 민원 존재

은행나무는 서울의 대표적인 가로수로 병해충에 강하고 미세먼지 저감 능력이 뛰어나다는 평가를 받는다. 서울 열린데이터 광장 통계에 따르면 지난해 기준 서울시 전체 가로수 28만 5,573그루 중 은행나무는 9만 9,398그루(약 35%)로 가장 많았다. 국립산림과학원은 지난 4월 은행나무가 미세먼지 저감 기능이 뛰어난 대표 가로수라는 연구 결과를 밝혔으며, 2022년 연구에서도 은행나무가 전체 가로수 중 탄소 저장량의 약 30%를 차지하는 것으로 조사되었다. 그러나 가을철 열매 악취 탓에 민원이나 제거의 대상이 되기도 하는데, 서울환경연합에 따르면 지난 3월 영등포구에서는 은행나무 암나무 26그루가 열매가 열리지 않는 수나무로 교체되는 작업이 추진되기도 했다. 2024년 성북구에서는 암나무 221그루를 수나무로 교체하려다 주민 반발에 중단하기도 했다.

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전문가 및 시민들 생태적 기능 대체 불가 강조

시민들과 전문가들은 은행나무를 쉽게 없애서는 안 된다고 입을 모으고 있다. 서울 마포구에 사는 김혜민 씨(27)는 "지난해 동네 은행나무가 제거된다는 소식을 듣고 더 나은 방법은 없었을까 생각했다"고 말했다. 성북구에 사는 최모 씨(29)도 "악취가 문제라면 열매를 미리 수거하는 방법도 있을 것 같다"고 지적했다. 우종영 나무의사는 지난 5월 26일 서울 종로구 부암동 환기미술관 앞에서 열린 은행나무 독살 주범 환기미술관 규탄 기자회견에서 은행나무의 상태 등에 대해 발언하며 보호의 중요성을 강조했다. 최진우 서울환경연합 전문위원은 "은행나무는 한여름 그늘을 드리우고 탄소를 흡수하는 수목"이라며 "나무를 베어낸 뒤 새 나무를 심는다고 해도 한자리에서 수십 년을 살아낸 은행나무의 생태적 기능을 대체할 수 없다"고 설명했다. 이어 "열매 수집망 설치 등으로 악취는 충분히 예방할 수 있는 만큼 제거가 능사는 아니다"라고 덧붙였다.

시는 안전진단 거친 후 빈 땅 메워심기 추진

서울시는 안전진단조사와 검토를 거쳐 은행나무를 제거해왔다는 입장이다. 시 관계자는 "단순 민원만으로 베어내는 것이 아니라 나무병원의 진단 등 충분한 검토를 거치고 있다"며 "위험목을 정비한 빈 땅에 가로수 메워심기를 추진해 가로수 감소에 적극 대응하겠다"고 밝혔다. 한편, 서울 마포구의 한 공원 바닥에는 지난달 31일 떨어진 은행나무 열매들이 짓밟혀 으깨져 있는 모습이 포착되기도 했다.