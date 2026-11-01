서울시어린이병원 장애인 건강검진 시작, 9종 특화장비 무상 제공

서울시어린이병원, 장애인 편의 시설 및 휠체어 체중계 등 9종 장비 도입으로 검진률 향상 기여. 국민건강보험공단 지원으로 별도 비용 부담 없어.

서울시어린이병원 이 2일부터 장애인을 위한 특화된 건강검진 서비스를正式开始한다. 이는 이동의 제약과 의사소통의 어려움 등으로 인해 민간 의료기관이 기피해 온 장애인 건강검진 업무를 공공의료기관으로서 직접 책임지겠다는 취지로 실시되는 프로그램이다.

9종 장애 특화 장비 도입과 안전 측정

서울시어린이병원은 장애인 수검자의 편의와 안전을 높이기 위해 휠체어 체중계, 장애특화 신장계, 특수 휠체어, 이동식 전동리프트, 이동형 침대 등 총 9종의 장애 특화 검진 장비를 도입했다. 기존에는 보호자가 장애인을 안고 몸무게를 재는 등 불확실한 측정 방법이 사용되곤 했으나, 이제는 누운 자세로 신장을 측정하고 흉부 엑스레이를 촬영하는 등 과학적이고 안전한 검진이 가능해졌다.

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접수부터 검진까지 맞춤형 지원 체계 구축

검진 과정에서는 장애인유형별로 필요한 지원이 즉각 제공되도록 체계가 구축되었다. 예약 및 접수 단계에서 사전 체크리스트를 통해 휠체어 이동, 보조 필요 여부, 의사소통 지원 사항 등을 파악하며, 검진 시에는 장애유형별 안내자료를 제공한다. 요청 시 지원인력이 이동과 안내를 돕고, 청각장애인에게는 서초구 수어통역센터와 업무협약을 통해 수어통역을 지원한다.

또한 시각장애인 및 뇌병변 장애인에게는 영상 확대 장비와 대화용 장치를 지원하며, 검진 결과는 점자 인쇄물로 안내한다. 이러한 맞춤형 지원 서비스는 장애인이 장애 특화 서비스를 이용하는 데 별도의 비용을 부담하지 않으며, 비용은 국민건강보험공단의 안전편의관리비로 전액 부담된다.

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낮은 수검률 현황과 편의시설 대대적 개선

본격적인 검진 서비스 개시는 장애인 건강검진 수검률 저하 해소가 주요 배경이다. 보건복지부 발표에 따르면 2024년 장애인의 일반건강검진 수검률은 63.4%로 비장애인 75.6%보다 낮았다. 이는 이동 제약과 검진 장비 및 시설 부족 등이 주요 원인으로 지목된다. 현재 전국 장애인 건강검진기관은 111곳에 불과하며, 그중 서울은 17곳에 그치는 실정이다.

이에 따라 서울시어린이병원은 지난해부터 보건복지부 장애인 건강검진기관 지정 기준에 맞추어 주차장, 화장실, 탈의실 등 편의시설을 개선하고 승강기를 교체하는 등 물리적 접근성을 높였다. 남민 서울시어린이병원장은 건강검진이 장애 여부와 관계없이 누구나 누려야 할 기본 권리라고 강조하며, 공공병원으로서 가까운 곳에서 편안하고 안전하게 검진받을 수 있도록 책임을 다하겠다고 밝혔다.

지역사회 연계 지속적 건강 관리 지원

검진 종료 후에도 관리가 필요한 수검자에게는 지역사회 자원과 연계된 지속적 관리가 지원된다. 보건소 건강관리 서비스 등 관련 기관과 연계하여 수검자의 건강 상태를 꾸준히 모니터링하고 관리할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 장애인 건강검진이 단순한 진단을 넘어 예방과 관리로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나갈 전망이다.