서울시장, 마라톤 대회 교통 통제 재협의 약속 시민 불편 최소화

오세훈 서울시장, 마라톤 대회로 인한 시민 불편을 중시하며 내년 대회 코스와 일정 재협의를 약속했다. 시내버스 대란과 쓰레기 문제를 개선하겠다는 방침.

오세훈 서울특별시장 이 2일 페이스북을 통해 내년에 열리는 마라톤 대회의 코스와 일정을 원점에서 재협의하겠다고 공식 밝혔다. 그는 최근 주말마다 도심 주요 도로가 대규모로 통제되며 시민들이 겪은 극심한 불편함과 답답함을 무겁게 받아들인다고 입장을 전했다. 이는 서울시가 주최하지 않은 대규모 스포츠 행사로 인한 사회적 갈등이 고조됨에 따른 긴급 대응 조치로 해석된다.

마라톤 대회 교통 통제와 시민 불만

전날 서울 도심 일대에서는 약 3만 3천 명의 참가자가 참여한 2026 JTBC 서울마라톤 행사가 진행되었다. 광화문광장에서 올림픽공원까지 이어지는 풀코스コース와 월드컵공원에서 출발해 여의도공원까지를 잇는 10킬로미터 코스가 운영되며 많은 관중과 참가자가 모였다. 그러나 이러한 행사는 서울 시내교통에 심각한 악영향을 미쳤으며, 특히 출근길과 주말 나들이 시간대와 겹치며 시민들의 원성이 컸다.

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대회로 인해 서울 시내버스 190개 노선이 대규모로 우회 운행해야 했다. 이로 인해 우회도로에 차량이 급격히 몰리며 심각한 교통 정체가 빚어졌다. 광화문에서 올림픽공원까지, 상암에서 여의도까지 서울의 주요 간선 도로들이 막히자 시민들은 이동의 자유를 제약받았다. 온라인 커뮤니티와 SNS에는 대회 장소 주변에 버려진 쓰레기들이 가득 쌓인 사진들이 잇따라 올라오며 행사 관리 부실에 대한 비판도 제기되었다.

오세훈 시장의 입장 발표와 사과

오세훈 시장은 어제 마라톤 대회로 인해 발생한 광화문에서 올림픽공원까지, 그리고 상암에서 여의도까지의 대규모 도로 통제 상황에 대해 설명했다. 그는 소중한 주말 아침을 시민들이 겪었을 답답함과 불편함을 깊이 사과했다. 주최 측에 코스 조정과 일정 변경을 수차례 요청하며 협상했으나, 결국 대규모 시민 불편을 완전히 막아내지 못한 점을 아쉬워했다. 이러한 협상 과정에서 서울시의 권한 한계가 드러났다.

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시장은 대회 주최 측에 대해 대회 후원과 개최를 결정할 때 시민들이 겪을 불편을 더 무겁게 고려해달라고 요청했다. 그는 서울시 혼자 힘으로는 마라톤 대회의 도로 통제 권한을 완전히 통제하기 어렵다고 설명했다. 마라톤 대회는 지방자치단체의 허가 대상이 아니며, 도로 통제 권한은 경찰청에 있기 때문이다. 이러한 제도적 한계 때문에 서울시는 주최 측의 협조에 의존할 수밖에 없는 구조적 문제를 안고 있다.

마라톤 대회 증가 추세와 규제 현황

서울시는 올해 초 마라톤 가이드라인을 마련하는 등 규제에 나섰다. 시가 후원하는 마라톤 대회는 지난해 15개에서 올해 7개로 절반 이상 줄였다. 그러나 중앙정부가 후원하는 대수는 같은 기간 1개에서 23개로 급증했다. 이러한 현상은 서울시의 노력에도 불구하고 전체적인 대회 수는 오히려 늘어났음을 의미한다. 시장은 대규모 교통 통제가 올해 30차례를 넘어섰다고 밝혔다.

이렇게 자주 도심 도로를 막고 마라톤을 개최하는 대도시는 세계에서 쉽게 찾아보기 어렵다고 오 시장은 진단했다. 그는 서울시가 정부와 경찰, 개최사 등과 머리를 맞대고 근본적인 대책을 마련해 나가기로 했다. 향후에는 대회 개최 시 시민 편의를 최우선으로 고려한 기준이 마련될 전망이다. 시민들의 일상적인 생활 권리를 보호하기 위한 행정적 개입이 더욱 강화될 것으로 예상된다.

향후 대책과 정부 및 경찰과의 협력

오세훈 시장은 내년 대회를 위한 재협의를 제안하며 제도 개선 의지를 드러냈다. 중앙정부와 경찰, 개최사 등이 함께 참여하는 협의체를 구성하여 근본적인 해결책을 모색하겠다고 밝혔다. 이번 사태를 통해 스포츠 행사의 사회적 비용과 시민 불편 간의 균형점이 필요하다는 인식이 확산되고 있다. 향후 서울시는 행사 승인 시 교통 영향 평가 기준을 더욱 강화할 예정이다.

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시민들은 단순한 사후 사과보다는 구체적인 실행 계획과 제도 개선을 요구하고 있다. 오 시장의 재협의 약속이 실제로 내년 대회에서 어떻게 반영될지 주목된다. 서울시의 정책이 시민의 일상과 조화를 이루는 방향으로 정립될 수 있을지, 그리고 중앙정부와 경찰과의 협력이 얼마나 효과적일지가 주요 관전 포인트이다. 이번 사건은 한국 사회에서 대형 행사의 개최와 시민 생활권 간의 충돌 양상을 단적으로 보여주는 사례가 되었다.