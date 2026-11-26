서울시가 내년 1월 말까지 '2026 서울윈터페스티벌'을 개최한다. 광화문광장을 비롯해 뚝섬한강공원에서 나이트 사우나 등 다채로운 겨울 축제를 선보인다.

서울시 는 내달 11일부터 내년 1월 31일까지 다채로운 겨울 축제를 운영한다고 25일 밝혔다. '2026 서울윈터페스티벌'은 지난해 1000만 명 이상의 관람객이 찾은 서울시 대표 겨울 행사로, 올해 무대를 한강까지 확장하고 운영 기간도 연장했다.

통합 개막식과 광화문광장 이벤트

통합 개막식은 내달 12일 오후 6시 광화문광장 남측에서 열린다. K퍼포먼스 경연과 뮤지컬 갈라쇼, 빛 퍼레이드, 시민합창단 공연 등이 차례로 진행된다. 특히 광화문광장 남측에서 북측으로 이어지는 빛 퍼레이드에는 관람객이 플래시몹으로 참여해 광장 전체를 축제 공간으로 활용한다.

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뚝섬한강공원 나이트 사우나 도입

올해 축제 현장에 새롭게 포함된 뚝섬한강공원에서는 내달 24일부터 31일까지 '한강 나이트 사우나'가 운영된다. 한강을 바라보며 핀란드식 야외 사우나를 즐기는 이색 체험으로, 도심 속 빛 축제와 또 다른 겨울 매력을 선사한다. 이는 2026 서울윈터페스티벌의 주요 차별화 요소다.

청계천의 빛과 꿈빛 기차 운영

경향신문이 2015년부터 매년 청계광장 일대에서 선보인 '청계천의 빛'도 내달 11일부터 31일까지 이어진다. 시민들의 꿈과 소망이 담긴 메시지와 발달장애 작가들이 '꿈'을 주제로 그린 미술작품이 미디어월을 통해 공개된다. 지난해 어린이들에게 큰 인기를 끌었던 '꿈빛 기차'도 청계광장을 달린다.

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보신각 제야의 종 타종행사

내달 31일에는 보신각, 광화문광장, 동대문디자인플라자(DDP)에서 새해맞이 행사가 열린다. 카운트다운 영상에는 서울 캐릭터 해치가 등장해 새로운 해의 분위기를 고조시킨다. 보신각 제야의 종 타종행사에서는 한 해를 대표하는 타종 인사들이 33회 종을 울린다.

주요 일정과 상세 정보 확인

광화문광장 남측에서는 '서울라이트 광화문'과 '광화문 마켓'이 내달 11일부터 내년 1월 10일까지 운영된다. 2026 서울윈터페스티벌의 전체적인 일정과 최신 정보는 공식 홈페이지(winterfestival.co.kr)에서 확인할 수 있다. 시민들은 이번 행사를 통해 겨울철 다양한 문화 경험을 즐길 수 있다.