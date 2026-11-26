서울시교육청은 26일 서울 송파구에서 체육계열 대학 진학을 희망하는 고등학생 941명을 대상으로 모의 실기고사를 진행했다. 디지털 측정기구를 활용한 정밀 평가와 진로 상담을 통해 사교육비 절감 효과를 기대하고 있다.

서울특별시교육청은 26일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 '2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당' 행사를 성공리에 개최했다. 이번 행사는 체육계열 대학 진학을 희망하는 서울 지역 고등학교 학생들의 입학전형 실기 역량을 점검하고, 실제 시험 환경을 미리 체험할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 서울 지역 132개교에서 파견된 총 941명의 학생이 행사에 참여하여 치열한 경쟁과 학습의 장을 만들었다.

디지털 측정 기반 정밀 실기 평가 진행

서울시교육청이 주관한 이번 모의 평가는 실제 대학 입학 전형과 동일한 기준에 따라 진행되었다. 평가 종목은 제자리 멀리뛰기, 메디신볼 던지기, 배근력, 10m 왕복달리기 등 4개 종목으로 구성되었다. 각 종목은 오차 범위를 최소화하기 위해 첨단 디지털 측정 기구를 적극 활용했다. 제자리 멀리뛰기와 배근력 측정에는 디지털 기기가, 메디신볼 던지기에는 줄자가, 10m 왕복달리기에는 레이저 센서가 적용되어 기록의 객관성을 확보했다.

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실전 같은 긴장감 속 학생들의 헌신

비록 모의 평가였으나 현장의 분위기는 실제 입시 현장과 다를 바 없었다. 달리기를 앞둔 학생들은 신발 밑창의 미끄러짐을 방지하기 위해 열심히 바닥을 닦으며 호흡을 가다듬었다. 준비 운동으로 제자리 높이 뛰기를 반복하던 학생들은 기록 발표 시 주먹을 불끈 쥐며 환호성을 지르거나, 실패 시 안타까운 탄성을 터뜨리는 등 다양한 감정 기복을 보였다. 이러한 실전 연습은 학생들이 본시험에서 심리적 안정을 찾고 자신의 최대 퍼포먼스를 이끌어내는 데 중요한 역할을 했다.

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참여 프로그램 확대와 사교육비 경감 효과

서울시교육청은 단순한 실기 평가를 넘어 대학생 멘토링, 진로특강, 체력운동 체험 등 다양한 부대 프로그램을 함께 제공했다. 이는 체육 계열 진학을 준비하는 학생들에게 종합적인 진로 상담과 정서적 지지를 제공하기 위한 조치다. 체육교육과정 특성화학교 교사들이 기획한 이 모의 실기평가는 2012년부터 서울시교육청의 지원을 받아 매년 개최되어 왔다. 2024년부터는 참여 대상을 서울 지역 모든 고등학교로 확대하여 특성화고 및 자율형 사립고 학생들도 적극적으로 참여할 수 있는 구조를 마련했다.

공교육 중심 체육 진학 지원 체계 구축

서울시교육청은 이번 행사가 공교육을 통한 체육계열 대학 진학 지원을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 전문적인 지도와 체험 기회를 학교 내에서 제공함으로써 사교육비 부담을 줄이고 교육 격차를 해소하겠다는 방침이다. 앞으로도 서울시교육청은 지속적으로 체육 인재 양성 프로그램을 운영하여, 학생들이 자신의 잠재력을 최대한 발휘하고 진학 목표에 도달할 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 예정이다.