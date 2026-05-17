서울시 25개 자치구청장 선거 대진표 확정... 민주 대 국민의힘 격돌

현역 18명을 포함한 총 62명의 후보가 출마한 서울시 구청장 선거에서 양당의 권력 지형 재편, 여성 후보 부족 문제, 강남 3구 및 용산의 수성 여부가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있습니다.

서울시 25개 자치구의 수장을 가리는 구청장 선거의 대진표가 최종 확정되면서 본격적인 선거전의 서막이 올랐다. 이번 선거에는 현역 구청장 18명을 포함해 총 62명의 후보가 출사표를 던졌으며, 서울의 행정 구역 25곳을 두고 치열한 각축전이 벌어질 예정이다.

과거 2022년 6·1 지방선거 당시에는 국민의힘이 25개 구 중 17곳을 석권하며 압도적인 승리를 거두었으나, 이후 치러진 강서구와 구로구 보궐선거를 통해 더불어민주당이 일부 지역을 탈환하며 현재는 민주당 10곳, 국민의힘 15곳이라는 구도가 형성되어 있다. 이번 선거에서 더불어민주당은 이재명 대통령의 국정 지지율을 동력 삼아 서울시 내 자치구 권력 지형의 전면적인 재편을 노리고 있으며, 이에 맞서 국민의힘은 서울 시민들이 가장 민감하게 반응하는 부동산 이슈를 핵심 전략으로 내세워 여풍을 유지하고 민주당의 공세를 차단하겠다는 전략을 세우고 있다.

중앙선거관리위원회가 공개한 후보자 명부를 살펴보면 출마자들의 인적 구성에서 몇 가지 주목할 만한 점이 발견된다. 62명 후보의 평균 경쟁률은 2.48 대 1이며, 평균 연령은 59.1세로 나타났다. 연령대의 스펙트럼은 매우 넓어, 1994년생인 성북구 홍희진 진보당 후보가 31세로 최연소 기록을 세웠으며, 1952년생인 관악구 이남형 국민의힘 후보가 74세로 최고령 후보로 등록했다. 특히 우려되는 지점은 여성 후보의 비율이 매우 낮다는 점이다. 전체 후보 중 여성은 단 6명에 불과해 비율로 따지면 9.7%라는 저조한 수치를 기록했다.

거대 양당인 더불어민주당과 국민의힘에서는 각각 은평구 김미경 후보와 강동구 이수희 후보만이 여성으로 출마했으며, 두 사람 모두 현재 구청장직을 수행하고 있는 현역이라는 점이 특징이다. 그 외 진보당에서 성북구 홍희진, 강서구 이미선 후보가, 개혁신당의 이혜숙 후보와 노동당의 윤정현 후보가 여성 후보로서 이름을 올렸다. 후보들의 경제적 수준을 보여주는 평균 재산 신고액은 약 18억 8,900만 원이며, 그중 용산구 김경대 국민의힘 후보가 약 88억 4,200만 원을 신고해 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 선거의 양상은 지역별로 다양하게 전개될 전망이다.

강북구, 강서구, 동작구에서는 4명의 후보가 격돌하는 4파전이 펼쳐지며, 강동, 관악, 성동, 성북, 용산, 중구 등 6개 지역에서는 3파전이 예상된다. 나머지 16개 지역에서는 더불어민주당과 국민의힘 후보가 맞붙는 전형적인 양자 대결 구도가 형성되었다. 다자 대결이 펼쳐지는 지역의 경우, 당선을 위한 표 결집을 위해 후보 간 단일화 가능성이 열려 있어 향후 선거전의 주요 변수가 될 것으로 보인다. 연임에 도전하는 현역 구청장은 총 18명으로, 민주당 소속의 강서, 관악, 구로, 성북, 은평, 중랑 구청장과 국민의힘 소속의 강동, 광진, 도봉, 동대문, 마포, 서대문, 서초, 송파, 양천, 종로, 중구 구청장이 수성에 나선다.

특히 민주당의 김미경, 류경기, 박준희, 이승로 구청장은 3선이라는 기록적인 성과를 목표로 하고 있다. 한편, 국민의힘 경선에서 고배를 마셨던 박일하 동작구청장은 개혁신당으로 당적을 옮겨 구청장직 회복을 노리고 있어 눈길을 끈다. 전통적인 보수 강세 지역인 강남 3구(강남, 서초, 송파)의 향방 또한 이번 선거의 핵심 관전 포인트다. 국민의힘은 서초와 송파에서 전성수, 서강석 현 구청장을 전면에 내세웠고, 강남에서는 김현기 전 서울시의회 의장을 공천하며 철저한 수성 전략을 펼치고 있다.

이에 맞서 민주당은 김형곤 강남구의원, 황인식 전 서울시 행정국장, 조재희 전 한국폴리텍대학 이사장을 내세워 정면 돌파를 시도하고 있다. 또한 3선 구청장을 지낸 정원오 전 시장 후보의 성동구청장 자리에는 민주당 유보화, 국민의힘 고재현, 개혁신당 정찬옥 후보가 출마해 치열한 3파전을 벌일 예정이다. 특히 마포구의 유동균 후보처럼 4년 전의 패배를 딛고 다시 도전하는 '리턴 매치' 지역들이 5곳이나 존재하여, 과거의 결과가 반복될지 아니면 새로운 반전이 일어날지에 대해 많은 관심이 쏠리고 있다. 마지막으로 서울 용산구의 선거 양상은 매우 흥미롭다.

용산구는 강북 지역임에도 불구하고 매우 강한 보수 성향을 띠는 지역으로, 지난 대선에서도 이재명 후보가 16개 행정동 중 단 5개 동에서만 우위를 점했을 만큼 보수 진영의 지지세가 뚜렷하다. 역대 국회의원 선거에서도 보수 정당 후보들이 대부분 당선된 전례가 있어, 이번 구청장 선거에서도 더불어민주당에 가장 험난한 도전지가 될 것으로 보인다. 강태웅 후보가 출마하며 도전장을 내밀었으나, 최다 득표 낙선이라는 과거의 꼬리표를 떼어내고 보수의 텃밭인 용산에서 승리를 거둘 수 있을지가 이번 선거의 상징적인 지표가 될 전망이다.

이번 지방선거는 단순한 지역 일꾼 뽑기를 넘어, 현재의 국정 운영에 대한 평가와 정당 간의 세력 균형을 재확인하는 중요한 정치적 시험대가 될 것으로 분석된다





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지방선거 서울시구청장 민주당 국민의힘 지역정치

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