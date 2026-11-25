서울시 청년 임차보증금 신규 대출이 지난해 연간 실적의 두 배를 넘어섰다. 하나은행 독점 구조와 가계대출 총량 관리 정책이 맞물려 대출 절벽 우려가 커지고 있다.

서울시 청년 임차보증금 이자지원 사업의 신규 대출 건수가 지난해 같은 기간 대비 급격히 증가하며 공급망의 취약함이 드러났다. 25일 노성철 더불어민주당 서울시 원이 제출받은 서울시 자료를 분석한 결과, 올해 1월부터 9월까지 청년 임차보증금 신규 대출 건수는 총 2661건을 기록했다. 이 수치는 2025년 연간 실적 1302건의 두 배에 달하는 수준으로, 당초 예측을 뛰어넘는 높은 수요를 보여주고 있다.

대출 건수 두 배 증가, 예산 집행률 98.8% 기록

청년 임차보증금 이자지원 사업의 폭발적인 증가세는 최근 몇 년간의 추이와도 대조된다. 2024년에는 신규 대출 건수가 887건까지 감소했으나, 2025년에 1302건으로 반등한 이후 올해 1~9월 사이에 2661건으로 급증했다. 특히 현재 이자 지원을 받고 있는 대출 잔액은 올 9월 말 기준 6408건을 기록했으며, 이는 지난해 말 4724건보다 35.7% 늘어난 수치다.

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급증하는 대출 수요에 따라 예산 소진 속도도 빨라졌다. 올해 마련된 청년 이자 지원 예산 총액은 72억 6200만 원이었으며, 이 중 71억 7800만 원이 집행되어 예산 집행률이 98.8%에 달했다. 이 사업은 만 19세부터 39세까지의 무주택 세대주가 전월세 보증금을 빌릴 때 서울시가 이자 일부를 지원해주는 제도로, 대상자는 서울시가 추천하고 한국주택금융공사가 보증을 제공하며 협약은행이 심사를 거쳐 대출을 실행한다.

하나은행 독점 구조, 가계대출 총량 관리 대상 노출

서울시 청년 임차보증금 대출은 다른 전세대출과 마찬가지로 은행의 가계대출 총량 관리 대상에 포함된다. 대출 한도는 최대 2억 원이며, 서울시가 지원하는 기본 이자율은 연 2%다. 추가 요건을 충족할 경우 이자율은 최대 연 3%까지 적용되지만, 금융당국이 금융회사별 가계대출 잔액 증가 폭을 관리하는 정책의 직접적인 영향을 받는다. 서민금융이나 중금리 대출 취급액 일부가 실적 집계에서 제외되는 조치가 이번 사업에는 적용되지 않았기 때문이다.

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가장 큰 문제는 이 사업을 취급하는 은행이 하나뿐이라는 점이다. 서울시 신혼부부 임차보증금 이자지원 대출은 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 등 세 곳에서 함께 취급하는 것과 달리, 청년 대출은 오직 하나은행에서만 신청이 가능하다. 이에 따라 하나은행이 대출 취급을 줄일 경우, 청년들은 동일한 조건으로 이자 지원을 받을 수 있는 다른 금융기관을 찾을 수 없는 구조적 취약성에 직면하게 된다.

목표치 미달 우려, 총량 관리 예외 적용 필요성 대두

서울시는 내년 청년 임차보증금 이자지원 예산안에 올해보다 6800만 원 늘어난 73억 3000만 원을 편성했으며, 내년 신규 대출 목표를 1500건으로 설정했다. 그러나 이는 올해 1~9월 한 해 동안 이미 달성한 2661건이라는 실적에 비해 현저히 낮은 수치다. 이는 내년에도 현재와 같은 높은 수요가 이어질 경우, 설정된 목표치 자체를 달성하기 어려울 수 있음을 시사한다.

서울시는 지금까지 가계대출 총량 관리로 인해 신규 대출 접수가 중단되거나 대출 한도가 줄어든 사례가 없다고 밝히며, 금융당국에 예외 적용을 건의한 적은 없다고 설명한다. 다만 협약은행으로부터 은행 차원의 가계대출 관리가 간접적으로 대출 취급에 영향을 미칠 수 있다는 의견을 수렴한 상태다. 정부는 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 당초 1.5%에서 3% 수준으로 상향 조정했으며, 내년 목표는 아직 발표되지 않은 상황이다.

노성철 의원은 내년 은행권 가계대출 총량 관리가 강화될 경우, 단일 은행에만 의존하는 청년들이 대출 절벽에 내몰릴 수 있다고 경고했다. 노 의원은 금융당국과 협의를 통해 총량 관리 예외 적용을 이끌어내야 한다고 주장했으며, 이는 청년들의 안정적인 주택 임차 지원 시스템을 유지하기 위해 필수적인 조치로 평가된다. 현재 시점에서 서울시의 적극적인 대응과 금융당국의 유연한 정책 조정이 절실한 상황이다.