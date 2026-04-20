서울시 기후예산제, 대규모 개발 사업의 면죄부로 전락하나

서울시가 도입한 기후예산제가 대규모 건설 사업의 온실가스 배출량을 부실하게 검증하고 자의적으로 사업을 분류하는 등 형식적인 절차로 운영되고 있다는 비판이 제기되었습니다.

서울시 가 기후 변화에 대응하고 온실가스 감축 노력을 예산 정책에 반영하기 위해 도입한 온실가스 감축 인지 예산제도, 일명 기후예산제 가 시행 5년 차를 맞이했음에도 불구하고 여전히 형식적인 절차에 머물러 있다는 비판이 제기되고 있습니다. 최근 서울시 의 예산 편성 과정을 분석한 결과, 대규모 건설 사업들이 온실가스 배출 영향 분석 없이 자의적으로 분류되거나, 구체적인 감축량 산정 근거를 제시하지 못하는 등 제도의 본질적인 취지가 훼손되고 있는 것으로 나타났습니다. 전문가들은 이러한 행태가 단순한 행정적 분류 작업으로 전락하여 실질적인 기후 위기 대응 능력을 저해하고 있다고 지적합니다. 가장 대표적인 사례로 꼽히는 것은 남산 곤돌라 설치 사업입니다. 서울시 는 약 110억 원의 예산이 투입되는 이 대규모 프로젝트를 기후예산서상 혼합 사업으로 분류했습니다.

본래 신규 시설 건설 사업은 온실가스 배출이 크게 늘어날 것으로 예상되는 배출 사업으로 분류되어야 함에도 불구하고, 서울시는 향후 운영 수익을 통한 식생 복원 가능성이라는 모호한 이유를 들어 혼합 사업으로 완화했습니다. 그러나 실제 건설 공사 과정에서 발생하는 막대한 온실가스 배출량이나 생태계 훼손에 대한 구체적인 수치는 산출하지 못했습니다. 마찬가지로 노들 글로벌 예술섬 조성 사업 역시 일부 녹지 조성 등을 이유로 혼합 사업으로 분류되었으나, 건설 과정에서의 온실가스 배출량은 전혀 고려되지 않아 생태계 파괴 논란을 피해 가기 위한 편의주의적 분류라는 비판을 면하기 어렵습니다. 이러한 현상의 근본적인 원인은 기후예산제가 재정 운용의 실질적인 가이드라인으로 기능하지 못하고 보여주기식 행정 수단으로 전락했기 때문입니다. 실제로 올해 기후예산서 규모는 서울시 전체 예산의 7퍼센트에도 미치지 못하는 수준입니다. 상당수 사업이 온실가스 배출 영향이 미미하다는 논리로 중립 사업으로 분류되어 기후예산서 작성 대상에서 제외되고 있습니다. 전문가들은 기후예산제가 단순한 통계 자료로 남지 않기 위해서는 엄격한 검증 체계를 도입하고, 배출 사업에 대한 책임을 명확히 하며, 실제 예산 집행 과정에서 온실가스 감축 목표가 달성될 수 있도록 제도적 보완이 시급하다고 강조합니다. 현재와 같이 감축 효과는 부풀리고 배출량은 은폐하는 식의 운영이 지속된다면, 시민들의 신뢰를 잃는 것은 물론 기후 위기 대응이라는 본래의 목적을 달성하기 어려울 것입니다





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