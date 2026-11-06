서울시 '손목닥터9988' 가입자 300만 명 돌파, 여의도서 걷기대회 개최

오세훈 서울시장의 건강정책 '손목닥터9988' 가입자 11월 1일 기준 303만8천 명을 기록하며 서울시민 3명 중 1명이 참여하는 대표 정책으로 자리 잡았다. 여의도 한강공원에서는 이를 기념하는 행사가 열렸다.

서울시 는 11월 5일 서울 여의도 한강공원 이벤트광장에서 ' 손목닥터9988' 가입자 300만 명 돌파를 기념하는 '걷다보니 운동회' 행사를 개최했다. 이 날 행사에는 퇴근길 직장인, 자녀와 동반한 청년, 고령의 어르신 등 2,682명의 시민이 직접 참여하여 건강과 나눔을 실천하는 시간을 가졌다.

손목닥터9988 가입자 현황 및 핵심 성과

오세훈 서울시장의 대표 건강 정책인 손목닥터9988은 11월 1일 기준 누적 참여자가 303만 8천여 명을 기록하며 서울시민 3명 중 1명 이상이 가입하는 규모로 성장했다. 이 앱은 2024년 6월 가입자 100만 명을 돌파한 데 이어, 불과 일년 만에 가입자 수를 세 배 이상 늘린 성과를 거두었다.

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오세훈 시장은 이날 행사에서 손목닥터9988이 서울시민 세 명 중 한 명이 참여하는 대표적인 건강관리 정책으로 확고히 자리 잡았다고 밝혔다. 또한 서울 시민의 걷기 실천율이 69%로 전국에서 가장 높은 수준을 유지한 것은 시민 여러분의 자발적인 참여와 함께 만든 성과라고 평가했다.

최근 건강 지표에서도 뚜렷한 변화가 포착되고 있다. 서울의 성인 비만율은 2024년 31.0%에서 지난해 30.2%로 0.8%포인트 감소했다. 이는 17개 시·도 가운데 감소 폭이 가장 큰 수치로, 손목닥터9988만의 단독 효과라고 단정하기는 어렵지만 서울시의 적극적인 노력과 시민의 참여가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

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실질적 건강 개선 효과 및 의료비 절감

서울시는 국민건강보험공단 건강검진 자료를 활용하여 참여자와 비참여자를 비교한 분석 결과를 공개했다. 그 결과, 손목닥터9988 앱을 활용한 참여자의 신규 당뇨병 발생률은 7.9% 낮았고, 신규 고혈압 발생률은 9.1% 낮아진 것으로 나타났다.

또한 참여자들은 비참여자에 비해 의료비 증가 폭이 약 4만 5천원 적게 발생하는 것으로 조사되었다. 시는 이를 일상적 건강관리가 질병 예방에 긍정적인 효과를 보일 수 있음을 입증하는 중요한 지표라고 보고 있다.

꾸준히 걷기 목표를 실천한 60세 이상 고령 시민들을 대상으로 한 조사에서도 긍정적인 결과가 나왔다. 응답자의 95.2%가 걷는 시간이 늘어났다고 답했으며, 89.9%는 외부 활동이 증가했다고 밝혔다. 또한 87.5%가 일상에 활력과 재미를 찾았다고 응답하여 정신적 건강에도 도움이 되는 것으로 나타났다.

걷기 대회 참가 현황 및 기부 활동

11월 5일 여의도 한강공원에서는 손목닥터9988 가입자들의 걸음 소리가 끊이지 않았다. 참가자들은 서울교 하부에서 여의도 이벤트광장까지 이어지는 4km 코스를 걷며 운동의 즐거움을 만끽했다. 다양한 연령대가 섞여 진행된 이 행사는 형형색색의 만국기 아래에서 활기찬 분위기를 자아냈다.

행사 현장에는 반응속도를 재는 '드랍스틱' 게임 등 다양한 부스가 설치되어 참가자들의 호응을 얻었다. 35세의 김예진 씨는 어머니와 함께 행사에 참석한 소감을 밝히며, 사무실에서 앉아 있는 시간이 많아 걷기 운동이 필요한데다 기부에도 참여할 수 있어 일석이조의 효과를 얻었다며 만족감을 표시했다.

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서울시는 사전 신청을 통해 코스를 완주한 2,493명의 이름으로 1인당 7천원씩을 사회복지공동모금회 사랑의열매에 기부하는 행사를 진행했다. 이로써 총 1,745만 1천 원의 성금이 마련되었으며, 걷기로 자신의 건강을 챙기는 동시에 이웃돕기에도 동참하는 선순환 구조가 만들어졌다.

향후 정책 방향 및 건강체중관리 모드 오픈

서울시는 가입자 300만 명 돌파를 기점으로 시민들의 일상 속 건강한 생활 습관 뿌리내리기를 위해 후속 조치를 취한다. 오는 11월 9일부터 손목닥터9988 앱에 '건강체중관리 모드'가 신규로 오픈될 예정이다.

새로 도입되는 이 기능은 이용자가 목표 체중을 설정하고, 체질량지수(BMI)와 체중 변화 이력을 확인할 수 있다. 또한 개인의 상황에 맞는 추천 식단 정보를 제공하여 보다 체계적이고 과학적인 체중 관리를 지원할 계획이다.

오세훈 시장은 앞으로 시민들의 자발적인 건강 실천을 적극 뒷받침하여 아프기 전에 건강을 지킬 수 있는 '삶의 질 특별시 서울'을 만들어 가겠다고 약속했다. 이는 단순히 건강 앱의 보급을 넘어, 서울 시민 전체의 삶의 질을 한 단계 도약시키겠다는 의지를 담고 있다.