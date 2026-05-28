서울시장 후보 4인, 6·3 지방선거 첫이자 마지막 TV 토론서 '난타전'

2026년 서울시장 선거에 출마한 국민의힘 오세훈, 민주당 정원오, 정의당 권영국, 개혁신당 김정철 후보가 열린 첫이자 마지막 TV 토론에서 날카로운 공방을 벌였다. 주택 공급, 재개발·재건축 정책, 노동자 사망사고 대응 등을 놓고 설전이 오갔다.

2026년 6월 3일 지방선거 서울특별시장 선거에 출마한 여야 4명의 후보가 5월 28일 서울시 선거방송토론위원회 주관로 열린 TV 토론 회에 참석해 치열한 공방전을 펼쳤다. 이번 토론은 선거 campaign 기간 중 열린 첫 토론이자 유일한 TV 토론 으로, 후보들은 서울의 주택 문제, 도시 재개발 ·재건축 정책, 노동자 안전 등 주요 현안을 놓고 날카로운 설전을 벌였다.

토론회는 초반부터 국민의힘 오세훈 후보와 더불어민주당 정원오 후보 간 날카로운 공격과 반박으로 시작되었다. 정원오 후보는 먼저 오세훈 후보를 향해 자신에 대한 허위 사실을 유포하고 있다고 비판했다. 정 후보는 "오 후보는 제가 박원순 전 시장 정책에 동조하면서 한마디 반대를 못 했다고 허위 사실을 지속해 유포했다"며 "2017년 아파트 35층 규제에 반대하고 2019년 재개발에 쓴소리했다는 보도가 있다. 허위 사실 유포를 앞으로 하지 말아줬으면 좋겠다"고 쏘아붙였다.

그는 이어 주택 공급 실적을 놓고 오세훈 후보를 정조준했다. 정 후보는 "2022년부터 2024년까지 착공 기준으로 3만9천호를 공급했다. 본인이 약속한 것의 절반도 못 했다"며 "본인이 약속을 지키지 못했으면서 왜 전임자 또 정부 탓을 하는 것인가. 그러면 윤석열 정부 때는 왜 못한 것인가"라고 따졌다.

특히 "다양한 주택 공급이 이뤄져야 하는데 공공 재개발, 도심 공공 복합개발, 사업 리모델링 사업에 오 후보는 전혀 신경 쓰지 않았다"며 "이 문제가 잘됐다면 주거난이 해결될 수 있었을 것"이라고 주장했다. 오세훈 후보는 이에 "리모델링 사업은 지원하지 않은 게 아니라 재건축이 워낙 인기가 있어서 위축된 것"이라고 반박하며 "일정 물량들 진도가 나가고 있는데 그걸 안 했다고 말하는 것을 지적하는 것"이라고 맞섰다. 정의당 권영국 후보는 검은 넥타이에 근조 리본을 착용한 채 참석해 노동자 사망사고를 거론하며 오세훈 후보에게 강하게 질타했다.

권 후보는 "서소문 고가차도와 수서역 부근 공사 현장, 영등포구와 양천구 등 서울시에서 이번 주에만 노동자 6명이 목숨을 잃었다"며 "무슨 낯으로 이 자리에 서 있는가"라고 직격했다. 이는 최근 서울 곳곳에서 발생한 산업재해 사망사고를 두고 시정 책임이 있는 시장 후보로서의 자질을 묻는 날카로운 지적이었다. 개혁신당 김정철 후보는 정원오 후보의 재개발·재건축 공약에 대해 회의적인 시각을 드러냈다. 김 후보는 "착착 개발 이야기했는데 전혀 실현 가능성이 없다고 생각한다"며 "행당7구역이 성동구청 때문에 지연되고 있는데 정 후보가 재개발·재건축을 착착 할 수 있겠나"라고 꼬집었다.

이는 정 후보가 구청 등 지자체와의 협력 문제를 소홀히 하고 있다며 현실성을 부족하다는 지적과 함께, 재개발 사업의 주-executor인 지자체와의 갈등 가능성을 암시한 발언이었다. 이날 토론회에서 후보들은 각자의 주요 공약을 설명하며 지지를 호소했다. 오세훈 후보는 민주당 지방선거 1호 공약인 '5극 3특'에 대해 언급하며 "서울 경쟁력이 떨어지는 것은 수도권 규제 때문인데 규제 완화 방안으로 무엇을 생각하는가"라고 정 후보에게 질의했다.

이에 정 후보는 "그동안 서울이 지방의 인재와 자본을 빨아들이는 역할을 했다면 이제 서울이 세계에서 들어오는 관문이 돼 지방으로 퍼져나가는 역할을 해야 한다"며 "용산과 일부 지역에 특구를 지정해 풀어나가겠다"고 답변하며 국제적 관문 도시로의 변신을 강조했다. 토론회 말미에는 후보들 간에 설전이 더욱 격해지기도 했다. 정원오 후보가 "다른 말씀을 하고 정작 물어본 것은 대답하지 않는다"고 비판하자, 오세훈 후보는 "앞에 다 거짓말을 하고"라고 반박하는 등 감정적인 대립 양상을 보이기도 했다.

각 후보는 토론회를 통해 서울의 미래 비전과 현안 해결 방안을 제시하며 유권자들의 선택을 호소했지만, 상대 후보에 대한 비판과 날선 공방이 이어지며 차별화된 정책 대결보다는 공격에 중점을 둔 모습도 나타났다. 이번 토론은 지방선거竞选의 최종 변수로 작용할 가능성이 높아, 유권자들은 후보들의 토론 내용과 태도를 면밀히 평가할 전망이다





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서울시장 선거 6·3 지방선거 TV 토론 오세훈 정원오 권영국 김정철 주택 공급 재개발 노동자 사망사고

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