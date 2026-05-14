서울시, 한강공원 사용 승인을 받지 않은 채 대회 강행 검토

서울시가 한강공원 사용 승인을 받지 않은 채 서울한강울트라마라톤 대회를 강행하려는 주최 쪽에 대해 고발을 검토하고 있다고 밝혔다. 대회 참가자들 사이에서는 안전 우려와 함께 환불 요구도 잇따르고 있다.

서울시가 한강공원 사용 승인을 받지 않은 채 서울한강울트라마라톤 대회를 강행하려는 주최 쪽에 대해 고발을 검토하고 있다고 밝혔다. 대회 참가자들 사이에서는 안전 우려와 함께 환불 요구도 잇따르고 있다. 14일 서울시 미래한강본부의 설명을 종합하면, 오는 17일 열리는 ‘제4회 서울한강울트라마라톤 ’은 한강공원 사용 승인을 받지 않은 상태다.

이에 미래한강본부는 최근 뚝섬한강공원 일대에 ‘승인되지 않은 불법 행사’라는 내용의 현수막을 게시하고 참가자 주의를 당부했다. 이 대회는 동대문구 장안1수변공원을 출발해 중랑천과 뚝섬한강공원 등을 거쳐 양수리 방향까지 이어지는 코스로 운영될 예정이다. 그러나 주최 쪽은 출발지인 동대문구의 허가만 받았을 뿐, 한강공원 관리 주체인 미래한강본부와는 별도 협의를 하지 않았다는 게 서울시 설명이다. 미래한강본부는 500명 이상이 참가하는 마라톤 행사의 경우 사전 협의를 거쳐 지정 코스에서만 운영하도록 하고 있다.

행사 심사는 통상 개최 6개월 전부터 진행된다. 미래한강본부 관계자는 ‘대회 당일 뚝섬한강공원에서는 드론라이트쇼가 예정돼 있어 수만 명이 몰리는 상황인데도 주최 쪽이 강행하려 하고 있다’며 ‘행사 개최 시 모든 책임을 묻겠다는 공문을 보냈고, 무단 점용에 대해서는 하천법 위반으로 형사 고발할 예정’이라고 했다. 반면 서울한강울트라마라톤 조직위원회는 전날 누리집 공지를 통해 ‘동대문구 장안1수변공원 사용 허가를 받은 적법한 행사’라며 ‘미래한강본부가 ‘불법 대회’라는 허위 사실을 유포하고 있다’고 반발했다.

조직위는 또 ‘미래한강본부가 신청서 접수 자체를 거부하며 ‘무조건 불허’ 입장을 고수하고 있다’며 ‘이는 시민의 통행의 자유를 침해하는 행정 편의주의’라고 주장했다. 이어 조직위는 현장 안전요원 안내에 따라 우회 주로를 운영해 대회를 예정대로 진행할 예정이라고 안내했다. 다만 참가자들 사이에서는 불안감이 커지고 있다. 드론라이트쇼 관람객과 마라톤 대회 참가자 동선이 겹칠 수 있다는 우려가 나오는 데다, ‘불법 행사’ 논란 속에서 대회를 강행하는 것 자체가 부적절하다는 이유에서다.

환불 대응을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 일부 참가자들이 환불을 요구하자 조직위는 ‘3월31일자로 취소 신청 기간이 만료돼 환불은 불가하다’고 공지했다. 한 참가자에게는 ‘말씀 가려서 하시기 바랍니다’라고 답변한 사실이 알려지며 온라인에서 비판이 확산했다





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