서울시 오세훈 시장, 정부에 재개발·재건축 규제 완화 건의

서울시 오세훈 시장이 정부에 재개발·재건축 규제 완화를 공식 건의했다. 민간 정비사업의 사업성을 높이겠다는 명분이지만, 내용은 이주비 대출 규제 완화, 임대주택 비율 하향, 조합원 지위 양도 제한 완화 등 민간 사업자의 부담을 덜어주는 요구가 대거 담겼다.

발행 2026-06-15 16:49:54오세훈 서울시장이 정부에 재개발 · 재건축 규제 완화 를 공식 건의했다. 민간 정비사업의 사업성을 끌어올려 도심 주택 공급 속도를 높이겠다는 명분이지만, 내용을 들여다보면 이주비 대출 규제 완화 , 임대주택 비율 하향 , 조합원 지위 양도 제한 완화 등 민간 사업자의 부담을 덜어주는 요구가 대거 담겼다.

서울시는 15일 국토교통부 등 정부에 도시 및 주거환경정비법 등 관련 법령 개정안을 제출했다고 밝혔다. 건의안은 △규제 완화 △사업성 개선 △기간 단축 △주민 권익 보호 등 4개 분야 10개 과제로 구성됐다. 가장 핵심은 정비사업 조합원의 이주비 대출 규제 완화다. 현재 서울 대부분 지역은 투기과열지구로 묶여 있어 조합원은 이주비 대출을 받을 때 일반 주택담보대출과 같은 수준의 LTV 40%를 적용받고 있다.

서울시는 이를 70%까지 높여 달라고 요청했다. 이주비가 집을 새로 사기 위한 돈이 아니라 공사 기간 중 이주를 위한 필수 사업비인 만큼 일반 주택담보대출과는 다르게 봐야 한다는 게 서울시의 주장이다. 조합원 지위 양도 제한도 풀어달라고 요구했다. 구체적으로는 투기과열지구 내 조합원 지위 양도 제한을 3년간 한시적으로 완화하고, 소규모 정비사업은 제한 시점도 뒤로 늦추는 방안을 건의했다.

투기를 막기 위해 도입된 규제를 완화해 사업 추진 과정에서 빠져나가고 싶은 조합원에게 ‘출구’를 열어줘야 한다는 것이다. 민간 정비사업의 사업성을 높이는 방안도 대거 포함됐다. 서울시는 공공 정비사업에만 적용되는 법정상한 용적률 완화 혜택을 민간 재개발·재건축에도 확대해 법적상한 용적률의 120%까지 적용할 수 있도록 해달라고 요청했다. 또 재개발사업에서 용적률 완화에 따라 확보해야 하는 임대주택 비율도 지금의 50% 이상에서 재건축 수준인 30%로 낮춰달라고 했다.

공공성을 높이기 위해 붙는 임대주택 의무를 줄여 사업성을 보전해 달라는 요구인 셈이다. 소규모 주택정비사업과 관련해서도 임대주택 확보 의무와 공공기여를 중복으로 적용하지 않도록 법을 바꿔달라고 했다. 이 역시 사업자가 감당해야 할 부담을 줄여 민간 주도 사업의 속도를 높이겠다는 취지다. 사업 기간을 줄이기 위한 절차 완화 요구도 이어졌다.

서울시는 재개발 조합설립인가 동의율을 현행 75%에서 70%로 낮추고, 조합설립인가 신청 전 토지 등 소유자에게 알리는 사전 통지 기간도 60일 전에서 30일 전으로 단축해 달라고 요청했다. 또 경쟁입찰이 두 차례 유찰돼야 가능했던 시공사 수의계약도 한 차례 유찰만으로 허용해 달라고 건의했다. 공사비 상승으로 시공사 선정이 늦어지는 현실을 반영했다는 게 서울시 측의 설명이지만 사실상 정비사업 절차를 보다 쉽게 열어주려는 요구로 읽힌다. 서울시는 이번 건의가 도심 주택 공급 확대를 위한 것이라고 강변했다.

최진석 서울시 주택실장은 “재개발·재건축은 도심 내 주택 공급을 확대하는 가장 효과적인 수단”이라며 “사업 추진을 어렵게 하는 불합리한 규제를 개선하고 절차를 합리화해 보다 신속한 주택 공급이 이뤄질 수 있도록 정부와 지속적으로 협의하겠다”고 말했다





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