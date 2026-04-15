서울시교육감 후보 공약 평가: '충분' 1명, '보완' 2명, '한계' 4명

5개 교육 단체가 서울시교육감 후보 7명에 대한 공약 평가 결과를 발표했다. 강민정 후보에게 '충분', 정근식·한만중 후보에게 '보완', 강신만·김현철·이을재 후보에게 '한계' 평가가 주어졌다. 자사고·특목고 관련 공약 평가에서 후보들 간 의견 차이 뚜렷.

교육 5개 단체가 서울시교육감 후보 7명에 대한 공약 평가 를 실시하고 그 결과를 발표했다. 이번 평가는 6월 서울시교육감 선거를 앞두고 교육 단체 들이 연대하여 후보자들의 공약을 평가한 최초의 사례로 주목받고 있다. 교육대개혁국민운동서울본부, 교육의봄, 교육정책디자인연구소, 기독교윤리실천운동, 사교육걱정없는세상 등 5개 단체는 강민정 , 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중, 홍제남 후보 등 7명의 후보자를 대상으로 서면 답변과 면접을 거쳐 평가를 진행했다. 이번 평가에는 보수 성향의 윤호상 후보도 참여를 요청했으나 답변을 받지 못해 평가 대상에서 제외되었다. 2026공약평가운동은 서울 교육의 주요 현안에 대한 문제 인식의 정확성, 공약의 문제 해결 연관성, 실현 가능성, 공약의 구체성 등을 기준으로 종합적으로 평가를 진행했다.

평가 결과, 강민정 후보에게는 '충분' 평가가 주어졌다. 2026공약평가운동은 강민정 후보의 정책 설계와 실행 준비도가 전반적으로 충분하다고 평가하며, 일부 과제에서 재원 및 이해관계 조정의 보완 필요성을 언급했다. 정근식 후보와 한만중 후보에게는 '보완' 평가가 내려졌다. 정근식 후보에 대해서는 예산, 권한, 이해관계 조정 등 실행 조건에 대한 고려가 미흡하다는 점을 지적하며, 정책 완결성과 실행 가능성 측면에서의 보완을 요구했다. 한만중 후보에 대해서는 기존 정책과의 차별 전략, 재원 계획 및 근거, 이해관계 조정 방안의 구체성이 부족하다는 점을 지적하며, 정책 완결성 측면의 추가 보완을 요구했다. 강신만, 김현철, 이을재 후보에게는 '한계' 평가가 주어졌다. 강신만 후보는 실행 경로와 제도 설계의 부족, 김현철 후보는 교육감 권한 밖 사안 의존, 이익 관계 조정 부족, 이을재 후보는 정책 설계의 완결성 부족을 지적받았다.

세부 평가 결과에 따르면, 자율형사립고(자사고) 및 특수목적고(특목고) 관련 평가에서 후보들 간의 의견 차이가 두드러졌다. 강민정 후보는 자사고·특목고 문제를 재정과 선발권 구조로 분석하고 수평적 다양성으로의 전환을 제시했으나, 일반학교 전환 과정의 실행 계획이 미흡하다는 평가를 받았다. 강신만 후보는 외고·자사고 중심 서열화 구조에 대한 문제 인식과 일반고 전환 방향은 타당하지만, 대응 전략과 갈등 관리 방안의 구체성이 부족하다는 평가를 받았다. 김현철 후보는 특목고·자사고 중심 서열화가 경쟁을 유발한다는 점은 인정했지만, 일부 학교 유형의 존치를 고려하는 입장이 정책 방향의 정합성을 약화시킨다는 지적을 받았다. 이을재 후보는 외고·자사고 일반고 전환 방향은 일관적이나, 전환 대상, 일정, 재학생 처우 등 핵심 설계와 갈등 대응 방안이 미흡하다는 평가를 받았다. 정근식 후보는 고교 서열화 해소에 대한 구조적 문제 의식 부족, 한만중 후보는 협의 전략의 부재, 홍제남 후보는 서열화 완화 경로의 불명확성을 지적받았다. 2026공약평가운동 관계자는 이번 평가가 후보들의 점수나 등수를 매기는 방식으로 진행되지는 않았지만, 평가 내용 자체로 충분히 후보들의 역량을 가늠할 수 있다고 밝혔다





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