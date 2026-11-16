서울시, 2027학년도 수능 교통대책 시행…지하철 27회 증회

서울시가 11월 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 지하철 운행 27회 증회와 장애인콜택시 우선 배차 등 수능 교통종합대책을 시행한다. 등교시간대 배차 강화와 시험장 인근 차량 통제로 수험생 이동 편의를 높인다는 계획이다.

서울시 가 오는 11월 19일 실시되는 '2027학년도 대학수학능력시험'을 앞두고 수험생과 직장인을 위한 수능 교통종합대책을 시행한다고 16일 밝혔다. 서울시 는 올해 서울 지역 228개 시험장에서 11만3천여명의 수험생이 시험을 치를 예정이라고 설명했다.

이번 대책은 수험생들이 시험장에 오전 6시 30분부터 8시 10분 사이에 입실해야 하는 점을 고려해 마련됐다. 이른 아침 시간대에 수험생과 늦게 출근하는 직장인의 이동이 겹치는 만큼, 서울시는 지하철 증회와 안내 강화, 장애인콜택시 우선 배차 등을 함께 추진하기로 했다.

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서울 지하철 27회 증회와 집중 배차 방식

서울시는 서울 지하철 운행 횟수를 평소보다 27회 늘리고, 오전 6시부터 10시 사이에 열차를 집중적으로 배차하기로 했다. 수험생이 몰리는 시간대에 열차 공급을 늘리는 방식이다.

당일 오전 6시부터 8시 10분 사이와 오후 6시부터 9시 사이에는 배차간격을 촘촘하게 유지해 운행할 계획이다. 입실 마감 직전 아침 구간과 저녁 구간 두 시간대에 간격을 좁히는 구조다.

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안내 체계도 강화된다. 시험장과 가까운 지하철 역사에는 시험장 안내문을 부착하고, 방송으로 시험장 방향 출구 등을 알릴 계획이다.

지하철 직원들은 등교시간대 개찰구 앞과 대기실 등에서 수험생을 직접 안내한다는 방침이다. 시험장 위치를 몰라 헤매는 수험생이 없도록 현장 안내 인력을 배치하는 셈이다.

장애인콜택시 우선 배차와 사전 예약 방법

서울시설공단은 서울장애인콜택시에 등록된 수험생에게 장애인콜택시를 우선 배차한다고 밝혔다. 지각이 우려되는 수험생을 시험장까지 무료로 수송하고, 시험이 끝난 뒤 안전하게 귀가할 수 있도록 하기 위해서다.

현재 장애인콜택시 고객센터(1588-4388, 02-2024-4200)에서 사전 예약을 받고 있다. 수험생은 이 번호로 미리 연락해 시험 당일 이동 일정을 잡아둘 수 있다.

사전 예약을 하지 못한 경우에도 대응 방법이 있다. 시험 당일 장애 수험생이 요청하면 우선 배차받을 수 있도록 했다.

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자치구 차량 통제와 시민 협조 요청

자치구는 시험장 200m 전방 도로에서 대중교통을 제외한 차량의 진·출입을 통제하고 주차를 금지한다. 시험장 주변 차량 흐름을 제한해 수험생이 도로에서 지체되지 않도록 하는 조치다.

서울시는 버스와 택시가 운행 중 경적, 급출발, 급제동 등 소음을 유발하는 행위를 자제하도록 각 운송조합에 협조를 요청했다. 시험장 주변의 정숙한 환경을 유지하기 위한 요청이다.

서울시 여장권 교통실장은 올해도 수험생들이 온전히 시험에 집중해 노력의 결실을 거둘 수 있도록 전방위적 교통 편의를 지원하겠다고 말했다. 여 실장은 수험생 가족과 지인들에게도 정숙한 분위기를 만들기 위해 조용한 응원을 부탁했다.

여 실장은 일반 시민들에게도 출근시간 조정과 대중교통 이용 등 적극적인 협조를 당부했다. 시험 당일 도심 교통 부담을 나눠 지기 위한 시민 참여를 요청한 것이다.