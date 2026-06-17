서울시장 선거 '교차 투표' 현상의 의미와 향후 전망

6·3 지방선거 서울시장 선거에서 오세훈 후보가 당선됐지만, 민주당 지지자들의 교차 투표 현상이 두드러졌다. 부동산 문제와 선거 전략 실패 등이 원인으로 분석되며, 향후 선거에도 영향을 미칠 전망이다.

6·3 지방선거에서 최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거 에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어 민주당 후보를 누르고 당선됐다. 하지만 이번 선거에서는 민주당 지지자들이 서울시장 후보에는 정원오를 찍지 않으면서도 구청장 선거에서는 민주당 후보에게 표를 던지는 이른바 ' 교차 투표 ' 현상이 두드러졌다.

이는 전통적인 '줄투표' 관행이 약해졌음을 의미하며, 정치권에 중요한 시사점을 던지고 있다. 오세훈 시장의 승리는 강남 등 집값이 비싼 지역에서의 몰표에 힘입은 바 크다. 그러나 민주당 지지자들의 교차 투표가 없었다면 결과는 달라졌을 수 있다. 실제로 서울 전체에서 민주당 구청장 후보를 찍은 표는 268만1660표였으나, 정원오 후보를 찍은 표는 251만5560표에 그쳤다.

즉, 민주당 구청장 후보는 지지하면서 정원오 후보를 찍지 않은 유권자가 16만6100표에 달했다. 이들은 대부분 민주당의 전통적 강세 지역인 노원구, 중랑구, 관악구, 은평구, 성북구, 구로구 등에서 나왔다. 왜 이런 교차 투표가 발생했을까? 여러 분석이 나온다.

우선 부동산 문제가 핵심 요인으로 꼽힌다. 서울 외곽 지역은 1980년대 조성된 대규모 아파트 단지들의 재건축 연한이 도래한 곳이 많다. 유권자들은 이념보다 내 아파트의 빠른 재건축과 자산 가치 상승을 중시했다. 오세훈 시장은 재건축 규제 완화와 신속통합기획 정책을 통해 개발 속도를 높여 왔으며, 이에 대한 기대가 교차 투표로 이어졌다는 분석이다.

특히 중랑구 면목동 일대에서는 주민들이 '모아타운' 등 개발 계획이 어그러질까 봐 오세훈 후보를 지지했다는 목소리가 나왔다. 또한 정원오 후보의 선거 전략에도 문제가 있었다는 지적이 많다. 여론조사에서 앞서고 있다는 이유로 네거티브 이슈에 적극 대응하지 않았고, TV토론을 기피하는 등 소극적인 태도를 보였다는 비판이다. 선거대책위 내부에서도 '이길 선거'라며 전리품에만 신경 썼다는 자성론이 나왔다.

반면 민주당 지지자들 중에서는 당 지도부에 대한 경고성 투표도 있었다. 면목동에서 만난 한 유권자는 이재명 대통령은 잘하고 있지만, 정청래 대표 등 민주당에 경고하고 싶어 오세훈을 찍었다고 밝혔다. 특히 공소취소 특검 등 이슈가 보수층 결집을 불러왔다는 반응이다. 이번 교차 투표 현상은 향후 선거에도 영향을 미칠 전망이다.

구청장 선거에서 민주당은 17곳, 국민의힘은 8곳에서 승리했는데, 이는 2022년 지방선거와 정반대 결과다. 국회의원 지역구별로 분석하면, 민주당 의석이 7석 줄고 국민의힘 의석이 6석 늘어나는 양상이 나타났다. 예를 들어 김민석 총리의 지역구인 영등포을에서는 민주당 구청장 후보가 국민의힘 후보보다 4338표 적게 얻었고, 박성준 의원의 중-성동을에서도 4116표 차이로 뒤졌다. 반대로 나경원 의원의 동작을에서는 민주당 구청장 후보가 앞섰다.

이러한 흐름은 여야 모두에게 시사하는 바가 크다. 민주당은 부동산 정책에 대한 실용적 접근이 필요하며, 국민의힘은 이번 승리가 '조건부 지지'임을 인식해야 한다. 향후 선거에서 부동산 문제와 도시 계획에 대한 해법이 표심을 좌우할 핵심 변수가 될 것이다





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