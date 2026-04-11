서울스프링페스티벌 개막: 한강을 물들인 드론쇼와 다채로운 체험 프로그램

서울스프링페스티벌이 여의도 한강공원에서 화려하게 개막했다. 회전목마, 공중그네 등 다채로운 체험 프로그램과 1200대 드론쇼를 통해 외국인 관광객을 포함한 방문객들의 발길을 사로잡았다. BTS 테마 드론쇼와 다가오는 행사들을 통해 축제의 열기를 이어갈 예정이다.

10일, 서울스프링페스티벌 이 여의도 한강공원 에서 화려하게 막을 올렸다. 올해 처음으로 한강에서 열리는 이 축제는 회전목마, 공중그네 등 다채로운 체험형 프로그램으로 방문객들의 발길을 사로잡았다. 특히, 1200대의 드론이 밤하늘을 수놓는 드론쇼 는 외국인 관광객 들에게 잊지 못할 경험을 선사하며, 서울 여행의 하이라이트로 자리매김했다. 축제 첫날, 여의도 한강공원 에는 내외국인 방문객들이 몰려들었다. 한강 바로 앞에 설치된 회전목마는 최대 40명까지 탑승 가능하며, 한강과 여의도 풍경을 배경으로 약 3분간 회전하며 아이들과 부모님들에게 즐거운 추억을 선사했다. 회전목마 옆 여의도 한강버스 선착장 옥상에서는 공중그네 체험도 진행되었다. 안전장치를 착용한 후 한강을 향해 시원하게 날아가는 공중그네는 짜릿한 스릴을 선사하며, 페스티벌의 7 Emotions 프로그램 중 하나로 많은 참여를 이끌었다.

이 외에도 7개의 한강버스 선착장에서 트램폴린 번지, 한강 클라이밍, 에어 볼풀장 등 다양한 체험 프로그램이 운영되었으며, 각 체험을 통해 스티커를 모으는 '트레저 헌트' 이벤트도 진행되어 축제의 즐거움을 더했다.\해 질 무렵, 축제의 하이라이트인 드론쇼가 시작되었다. 회전목마 일대에서는 시그니처 쇼가 먼저 펼쳐져 불꽃과 레이저 효과로 화려한 볼거리를 제공했다. 이어서 물빛광장 일대에서는 1200대 드론이 서울의 밤하늘을 수놓는 '한강 드론 라이트쇼'가 열렸다. 방탄소년단의 캐릭터 BT21과 서울의 상징 이미지를 형상화한 드론쇼는 BTS 더 시티 행사와 연계되어, 외국인 관광객들의 뜨거운 호응을 얻었다. 특히, BTS 콘서트 관람 후 축제를 찾은 외국인 관광객들은 드론쇼에서 BTS 노래가 흘러나오자 함께 따라 부르며 즐거운 시간을 보냈다. 그리스에서 온 소티리아 씨는 “드론쇼에 BTS 요소가 많아 좋았다”고 소감을 밝혔으며, 독일에서 온 가족은 “인생 첫 드론쇼인데 비현실적이고 너무 인상적이었다. 오늘이 한국 여행 마지막 날 밤인데 이 드론쇼가 여행의 하이라이트“라고 말하며 감탄을 자아냈다. 오세훈 서울시장은 드론쇼에 깜짝 등장하여 “365일 즐거운 서울을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝히며 축제의 성공적인 시작을 자축했다.\서울스프링페스티벌은 26일 동안 다채로운 콘텐츠를 선보일 예정이다. 11일부터는 ‘책읽는 한강공원’과 연계하여 매주 토요일과 5월 3일, 5일에 야외 도서 공간을 조성한다. 25일부터는 11m 한강 상공에서 라면을 끓여 먹는 ‘진짜 한강 라면’ 체험을 진행하며, 주말마다 루프톱 ‘선셋 파티’, ‘힐링 캠프’ 등 참여형 프로그램도 운영한다. 5월 2일에는 ‘한강 잠퍼자기 대회’가 열리고, 3일에는 국악, 클래식, 무용·K팝을 결합한 대형 공연 ‘원더쇼’가 펼쳐질 예정이다. 4월 25일 뚝섬 한강공원에서는 라인 프렌즈 캐릭터를 주제로, 5월 5일 잠실 한강공원에서는 스타워즈 테마로 드론쇼가 진행될 예정으로, 서울스프링페스티벌은 앞으로도 방문객들에게 잊지 못할 경험과 즐거움을 선사할 것으로 기대된다





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서울스프링페스티벌 한강공원 드론쇼 체험 프로그램 외국인 관광객

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