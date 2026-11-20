서울성모병원 박순철·오행진 교수 연구팀이 은행잎추출물이 말초동맥질환 환자의 보행거리 증대에 유의미한 효과가 있음을 메타연구를 통해 밝혔다.

서울성모병원 혈관·이식외과 박순철 교수 와 오행진 교수 연구팀이 은행잎추출물 이 말초동맥질환 환자의 걷기 통증인 간헐적 파행 증상에 효과적임을 밝혔다. 연구진은 20일 국제학술지 ' 임상의학 저널'에 게재한 메타연구 논문을 통해 은행잎추출물 투약이 보행이 어려워질 때까지의 거리를 유의미하게 늘릴 수 있음을 입증했다. 이 결과는 기존에 불확실했던 천연물 치의학의 임상적 근거를 강화하는 중요한 성과로 평가된다.

말초동맥질환은 주로 다리 쪽으로 향하는 동맥에 콜레스테롤과 염증 물질 등이 쌓여 혈관이 좁아지거나 막히면서 피가 원활히 흐르지 못하는 질환이다. 이 질환의 대표적 증상은 보행 시 종아리, 허벅지, 엉덩이 등에 통증이 발생하는 간헐적 파행으로, 휴식을 취하면 통증이 완화되는 특징을 보인다. 이러한 통증으로 인해 환자의 일상생활과 걷기 능력이 현저히 저하되는 경우가 많아 효과적인 관리 방안이 절실히 요구되어 왔다.

Also read 트럼프·푸틴·시진핑, 역사적 미중러 회담 후 '평화 선언' 발표 - BBC News 코리아

메타분석을 통한 은행잎추출물 효과 정량적 검증

연구진은 주요 학술 데이터베이스에 실린 관련 연구 중 은행잎추출물과 위약의 효과를 무작위 이중눈가림 대조 방식으로 비교한 총 14건의 임상시험을 종합 분석했다. 이 연구에는 환자 수 총 893명이 포함되었으며, 각 연구마다 달랐던 보행거리 측정 조건을 보행 시 소모한 에너지 기준으로 변환하여 정확성을 높였다. 그 결과, 은행잎추출물 투약군은 위약군 대비 최대 보행거리(ACD)를 통계적으로 유의미하게 늘리는 것으로 나타났다.

분석 결과, 소모 에너지 기준 3.50㎉였으며, 이를 실제 보행거리로 변환하면 약 60m에 해당한다. 이는 간헐적 파행으로 보행을 지속하기 어려워질 때까지 걸을 수 있는 거리가 늘어났다는 것을 의미한다. 특히 장기 효과를 비교한 24주 치료군에서는 위약 대비 개선 효과가 더 두드러졌으며, 24주 치료를 분석한 7건의 연구에선 최대 보행거리가 소모 에너지 기준 4.67㎉, 실제 보행거리 기준 약 81m 개선됐다.

Advertisement

안전성 확보와 의료계 전문가의 평가

연구진은 이 같은 결과가 은행잎추출물의 혈류 개선, 항산화 및 미세순환 개선 효과가 축적되면서 나타난 것으로 분석했다. 안전성 평가에서도 은행잎추출물은 위약군과 차이를 보이지 않았으며, 최근의 국내 다기관 연구에서도 중대한 약물 이상반응은 나타나지 않은 것으로 확인되어 안전성이 입증되었다. 이는 장기간 복용해야 하는 만성 질환 관리에 있어 은행잎추출물이 신뢰할 수 있는 대안이 될 수 있음을 시사한다.

오행진 교수는 "은행잎추출물은 말초 혈류 개선과 항산화 작용 등의 기전을 바탕으로 간헐적 파행 환자에서 사용되어 왔다"며 "이번 연구는 기존 코크란 리뷰 이후 추가된 임상시험 결과를 함께 분석함으로써 기존에 관찰된 보행거리 개선 효과를 더 많은 환자를 대상으로 재확인하고, 그 임상적 근거를 더욱 공고히 했다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.

향후 임상 적용 및 환자 생활의 질 향상 기대

이번 연구 결과는 말초동맥질환으로 인한 간헐적 파행 환자들에게 비수술적 치료 옵션으로서 은행잎추출물의 유용성을 강화하는 근거가 될 것이다. 기존에 약물의 효과에 대한 논란이 존재했던 부분을 정량적인 데이터로 명확히 함으로써, 향후 임상의학 현장에서의 처방에 대한 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 전망된다. 환자들은 보다 긴 보행 거리를 유지하며 일상 활동을 이어갈 수 있게 되어 삶의 질이 향상될 것으로 기대된다.

박순철 교수와 오행진 교수 연구팀의 이번 메타연구는 천연물을 활용한 혈관 질환 치료의 과학적 타당성을 입증한 사례로 기록될 것이다. 앞으로 추가적인 후속 연구를 통해 최적의 복용 용량과 장기적인 안전성에 대한 데이터가 축적된다면, 말초동맥질환 치료제 개발 및 처방 가이드라인 수정에 긍정적으로 작용할 가능성이 크다. 이는 환자 중심의 맞춤형 치료 실현에 한 걸음 더 나아가는 중요한 이정표가 될 것이다.