23일 서울 서부지법에서 경찰과 법원이 합동으로 방호훈련을 진행했다. 지난해 서부지법 폭동 사태를 재연해 신규 설비와 대응 매뉴얼을 점검했다.

서울서부지법 은 23일 오전 경찰과 합동으로 청사 방호훈련을 실시해 위기 대응 능력을 강화했다. 이는 지난해 1월19일 윤석열 전 대통령 구속영장 발부와 관련된 폭동 사태 이후 법원이 수립한 강화된 매뉴얼에 따른 조치다. 훈련은 서부지법 사태 이후 경찰과 함께 진행하는 첫 번째 합동 방호훈련 으로 기록됐다.

시위 침입 차단 및 셔터 작동 절차

서울서부지법은 훈련을 통해 대규모 집회 시 청사 진입을 차단하고 건물을 폐쇄하는 절차를 검증했다. 훈련 당일 서울 마포구 서울서부지방법원 후문 앞에는 약 20명의 시위대가 모였다. 시위대는 경찰 저지선을 뚫고 법원 내부로 진입하려 했으나 마포경찰서 경비과장이 즉시 중단할 것을 경고했다.

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선동 남성이 담을 넘어 경찰을 공격하자 청사 경호대는 수초 내에 이를 제압하고 호송차에 싣웠다. 경호대가 이들을 제압한 후 마포서 경비과장은 건조물 침입 및 공무집행방해 혐의로 현행범 체포를 알렸다. 이 과정에서 새로 설치된 셔터가 내려지며 건물이 폐쇄되는 절차가 진행됐다.

법정 내 난동 제압 및 안전 대피演练

서울서부지법은 법정 내부에서의 난동 상황에 대비한 구체적인 제압 요령도 훈련했다. 법원 관계자는 재판을 가정해 피고인에게 징역 3년형 선고를 내리자 방청석에서 고성이 터지도록 유도했다. 이 상황은 법정구속 명령이 내려진 후 발생하는 chaos 상황을 가정한 것이다.

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법정 내 한 방청인이 법관을 향해 돌진하자 경호대가 이를 가로막았다. 격하게 항의하는 방청인은 엎어치기로 제압되었으며, 다른 방청인은 물건 투척 혐의로 경호대 두 명에게 끌려 나갔다. 내부 직원들은 청사 경호대의 안내에 따라 5층 이상의 안전구역으로 대피하는 훈련을 실시했다.

대규모 시위 대응 매뉴얼 개정 및 검증

서울서부지법은 서부지법 폭동 사태 이후 기존 대응 요령을 대폭 개정했다. 법원 관계자는 주로 소규모 긴급 상황 위주로 마련되었던 요령을 대규모 인원의 집회와 청사 점거 시도 상황에 대비해 구체화했다고 밝혔다. 김태업 서울서부지방법원장은 훈련 참관 후 최악의 상황을 가정해 매뉴얼을 강화해야 한다는 점을 강조했다.

이번 훈련은 청사 외곽 1층 로비와 법정 내부 등에서 동시다발적 위기가 발생한다는 전제로 진행되었다. 법원 직원 60여명과 마포서 경찰관 20여명이 참여한 이번 훈련은 서부지법 폭동 사태의 교훈을 바탕으로 한 실질적인 안전 조치의 일환이다.