서울대 교수 논문 표절 판결, A씨 징계 취소 동결

석강연 기자 = 서울행정법원이 A씨가 자신의 교수직을 지내면서도 연구 부정·부적절 행위를 저질렀다는 의혹이 있었음에도 조정에 수 초과한 징계를 취소한 결과를 확정했다. A씨에 대한 징계는 서울대 교원징계위원회에서 결정됐고, 법원에까지 이어졌다. 재판부는 A씨의 논문이 비교 대상 논문의 문장들과 매우 유사하고, 인용표시를 하지도 않은 점을 지적하며, 연구윤리 위반이 중하다고 판단했다.

법원, 서울대 교수 논문 표절 인정 "비교 대상 논문과 문장 매우 유사" 일러스트 >NEWS IMAGE 법조계에 따르면 서울행정법원 행정11부(부장판사 김준영)는 지난 3월 서울대 국문과 정교수 A씨가 교원소청심사위원회의 결정을 취소해 달라며 낸 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다.

소송에서 원고는 A씨가 자신의 지도한 대학원생의 논문 영문 초록과 문장 일부를 표절했다는 의혹이 불거졌다고 주장했지만, 판결 결과 원고는 패소한 것으로 나타났다. A씨가 2017년 자신의 교수직을 맡으면서도 연구 부정·부적절 행위가 있었다는 의혹이 있었다. 서울대 연구진실성위원회(연진위)는 A씨가 2000~2015년에 작성한 논문 및 공저 단행본 총 12편에서 연구 부정·부적절 행위가 있었음을 판단했다. 서울대 교원징계위원회는 A씨의 해임을 의결하고, A씨는 이에 불복해 교원소청심사위원회에 소청 심사를 청구했지만, 기각됐다.

이를 거론하고 법원에 소송을 냈지만, 판결 결과 A씨의 해임 처분이 정당하다고 판시했다. 논문 표절이 확인된 A씨가 이번대로도 해임이 부당하다며 교원소청심사위원회에 소청 심사를 청구했으나 기각됐고, 법원에 소송을 냈지만, 재판부는 A씨의 표절을 인정하면서 해임 처분이 정당하다고 판시했다.





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법원 서울대 교수 논문 표절 조정 징계 소송 판결

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