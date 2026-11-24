서울교통공사 노사가 구조조정 계획 보류와 500명 신규 채용에 합의하며 총파업 계획을 철회했다. 1, 2, 3노조 모두 임단협 타결로 시민 불편을 최소화하기로 했다.

서울교통공사 와 산하 3개 노동조합은 최종 교섭을 통해 파업 계획을 철회하고 노사 합의안을 도출했다. 이번 합의로 인해 11월 24일부터 예정되었던 총파업은 무산되었고, 서울 지하철 1호선부터 8호선 및 9호선 일부 구간의 정상 운행이 유지된다. 이는 수천만 서울 시민의 출퇴근 이동과 도시 교통 마비 위기를 선제적으로 차단한 결과로 평가된다.

500명 채용 안 및 임금 인상 합의 내용

노사 양측은 전날 오전 10시 4분 서울 성동구 소재 서울교통공사 본사 대회의실에서 4차 본교섭을 시작하여 최종 합의에 도달했다. 1노조는 기존 구조조정 계획에 따라 1,700여 명이 감축된 상황에서 800여 명의 인력 공백이 발생하고 있다며, 800명 채용을 요구했으나 협의 끝에 최종 채용 규모 500명 선정에 합의했다.

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임금 인상에 있어서도 이견이 빠르게 조정되었다. 1노조는 당초 6.6%의 높은 임금 인상률을 제시했으나, 교섭 과정에서 3.5%까지 요구 사항을 낮추어 받아들였다. 교섭 전부터 이 부분에 대해서는 큰 반대 없이 논의가 진행되어, 최종 합의안에는 3.5% 인상이 포함되었다.

각 노조 위원장 및 노동조합의 입장 및 반응

1노조 김정섭 위원장은 현재 800여 명의 인력 부족이 해소되지 않은 상태라면서도, 500명 채용 합의를 선택한 이유를 설명했다. 그는 조속한 채용 진행을 통해 시민과 지하철 안전을 유지하고, 청년 채용에 긍정적 영향을 미치겠다는 방침을 밝혔다. 다만 최대 쟁점이었던 구조조정 계획의 시행 보류는 실현되지 않았으나, 총파업으로 인한 시민 불편을 최소화하는 차원이라고 밝혔다.

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2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조의 이양섭 위원장은 1노조와 합의 내용이 큰 틀에서 같다고 전했다. 그는 안전 인원 확충을 요구하며 교섭에 임했으나 원하는 만큼의 결과를 도출하지는 못했다고 밝혔다. 이어 역 직통번호 삭제와 같은 추가 개선 방안은 노사가 지속적으로 찾아야 할 과제라고 강조했다.

3노조인 올바른노조의 송시영 위원장은 서울시의 협조에 감사의 뜻을 전했다. 그는 가장 중요하게 여겼던 채용 부분에서 원만히 타결될 수 있었다며 환영의 입장을 밝혔다. 다만 역 직통번호 삭제와 관련해 노사 간 이견이 존재했으나, 최종적으로 삭제하기로 합의한 점에 대해서는 아쉽지만 수용했다.

총파업 철회에 따른 시민 영향 및 향후 전망

이번 합의가 무산되었다면 출퇴근 시간대 지하철 이용에 심각한 불편이 초래될 것으로 우려되었다. 서울지하철 1호선부터 8호선과 9호선 일부 구간의 정상 운행은 수백만 시민의 일상생활과 업무 출근에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 서울교통공사 김태균 사장은 노사 합의서에 서명하며, 안정적인公共交通 서비스 유지를 위해 노력하겠다고 밝혔다.

앞으로 서울교통공사는 합의된 500명 채용 절차를 조속히 진행해야 한다. 인력 충원은 장기적인 지하철 안전 관리와 서비스 질 향상의 핵심 요소로 작용할 전망이다. 또한, 구조조정 계획의 집행과 역 직통번호 삭제 등 잔여 쟁점에 대해서는 노사 간의 지속적인 소통과 보완이 필요하다는 지적이다.

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1노조는 이번 합의로 노조의 모든 요구가 충족된 것은 아니라고 명확히 밝혔다. 그럼에도 불구하고 최대 쟁점인 구조조정 시행 보류는 이루어지지 않았으나, 임금과 노동조건 개선에서 일정 수준의 성과를 확보했다는 점을 고려해 결정을 내렸다. 이는 노조 내부의 다양한 의견 수렴과 합리적인 타협 과정을 거쳐 도출된 결과이다.

서울교통공사는 24일 오전 3시 15분에 제2노조인 서울교통공사통합노조와 임단협 교섭을 타결했다. 이어 오전 4시 15분에는 제3노조인 올바른노조와의 교섭도 잇달아 결렬 위기를 넘기고 합의했다. 이렇게 세 노조 모두 파업 계획을 철회하고 정상 근무로 복귀함으로서, 서울 지하철 네트워크의 원활한 가동이 보장되었다.