서울교통공사 노조, 25일 총파업 임박…인력증원·임금인상 요구

서울교통공사노조가 사측의 임금협상 결렬 및 조정 중지 후 25일 무기한 총파업을 예고했습니다. 수능次日 준법투쟁부터 시작되는 파업 행렬이 서울 대중교통망에 미칠 영향이 주목받고 있습니다.

서울교통공사노동조합은 2025년 11월 25일부로 무기한 전면 총파업 에 돌입할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 노사 간 임금협상이 결렬되고 서울지방노동위원회의 조정 절차가 중단된 후 내려진 결단입니다.

협상 결렬과 조정 중지 상황

서울교통공사노조는 사측과 이루어진 임금교섭에서 합의점에 도달하지 못했습니다. 노조는 지난달 말 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만, 양측의 이견이 좁혀지지 않아 지난 2일 조정 중지 결정이 내려졌습니다.

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이 과정에서 노조는 2026년 11월 10일 오전 서울시의회 별관 앞에서 '2026임단투 승리, 현장간부결의대회'를 개최하여 단결심을 다졌습니다. 이어 같은 날 오후 종로구 전태일기념관에서 기자간담회를 열어 향후 투쟁 계획을 구체적으로 설명했습니다.

핵심 요구사항과 인력 문제

노조의 주요 요구 사항에는 인력 충원과 임금인상이 포함됩니다. 구체적으로 2,212명의 인력 감축 계획 철회와 부족한 인원 1,313명의 연내 채용을 요구하고 있습니다. 사측의 전향적인 입장 변화가 없다면 이는 파업의 핵심 쟁점이 됩니다.

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노조 측은 인력 감축 반대와 충분한 인력 보강이 대중교통 서비스의 안정성을 확보하는 필수 조건이라고 주장하고 있습니다. 현재 부족한 운영 인력을 즉시 채우지 않을 경우 대중교통 혼잡도가 가중될 수 있다는 입장입니다.

단계적 파업 실행 일정

노조는 2025년 11월 20일, 대학수학능력시험 다음 날부터 주간근무자 출근 시점을 기준으로 준법투쟁을 시작할 예정입니다. 이 단계에는 통합노조와 함께 공항철도 및 GTX-A 노조가 참여하여 대중교통 공백을 최소화하면서도 파업의 의지를 보일 계획입니다.

이후 코레일노조는 11월 23일부터 준법투쟁에 동참할 예정입니다. 이러한 단계적 대응은 대중교통 이용객의 불편을 일정 부분 수용하면서도 노조의 요구를 관철하려는 전략으로 분석됩니다.

준법투쟁 이후에도 사측과 서울시는 전향적인 입장 변화를 보이지 않을 것으로 판단될 경우, 노조는 11월 25일부로 무기한 전면 총파업에 돌입합니다. 통합노조가 주도하는 이번 파업은 서울 지하철 운영에 막대한 영향을 미칠 것으로 우려됩니다.