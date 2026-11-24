김태균 서울교통공사 사장과 1노조 김정섭 위원장이 서명한 임금·단체협약 최종 합의 안건으로 서울 지하철 파업 위기가 해소됐다. 채용 및 임금 협상 결과가 구체적으로 공개됐다.

서울교통공사 노사 간 치열했던 임금 및 단체협상 임단협 협상이 극적인 타결을 보며 파업 위기가 해소됐다. 김태균 서울교통공사 사장은 25일 오전 2시 40분께 제1노조인 김정섭 서울교통공사 노조 위원장과 합의서에 서명했다. 이 같은 급박한 협상 마감은 노조의 파업 일정이 임박해 있는 상황에서 이루어진 결정이다.

채용 및 임금 합의 주요 내용

최종 합의안의 핵심 쟁점은 인력 충원 규모와 임금 인상률이었다. 서울교통공사노조는 구조조정 계획으로 1천700여 명이 감축되고 800여 명의 인력 공백이 발생한 현실을 근거로 800명 신규 채용안을 제시했다. 그러나 실무 협상을 거친 끝에 양측은 최종 채용 규모 500명 선에서 합의를 보았다. 이는 노조의 초기 요구에 비해 감소한 수치이나, 심각한 인력 부족 상황을 일부 해소할 수 있는 결과로 평가된다.

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임금 인상 폭과 관련하여 서울교통공사노조는 협상 전 6.6%의 높은 인상 요구안을 내세웠으나, 최종 교섭 단계에서 3.5% 인상 요구로 하향 조정했다. 이 같은 조정이 이루어진 후 양측은 이견 없이 3.5% 임금 인상안에 동의했다. 또한 육아휴직 등 일과 가정을 모두 고려할 수 있는 근무 제도 개선안에도 합의하며 노동 조건 전반을 개선했다.

노조 및 사측의 공식 입장

김정섭 1노조 위원장은 이번 합의를 통해 800여 명 부족 인력 중 500여 명을 확보했다고 밝혔다. 그는 조속한 채용 진행을 통해 시민과 지하철 안전을 유지하고, 청년층 채용에도 긍정적인 영향을 미치길 기대한다고 언급했다. 노조 측은 이 합의가 모든 요구를 충족한 것은 아니지만, 구조조정 계획 시행을 보류하고 총파업에 따른 시민 불편을 최소화하려는 종합적인 판단에서 비롯되었음을 강조했다.

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김태균 서울교통공사 사장은 쉽지 않은 협상 여건이었으나, 파업으로 시민 일상이 흔들려서는 안 된다는 각오로 대화를 이어왔다고 밝혔다. 그는 노사 간의 신뢰와 협력을 바탕으로 시민 안전을 최우선으로 하여 안정적인 지하철 운영에 최선을 다하겠다고 약속했다. 이는 급박한 상황에서 사측이 파업 억제를 위해 최대한의 타협을 시도했음을 보여주는 발언이다.

다른 노조 및 추가 합의 사항

1노조 서명 후, 서울교통공사는 다른 노조와의 협상에서도 동시 타결을 이루었다. 이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 제2노조로서 오전 3시 15분께 합의를 서명했다. 이 위원장은 1노조와 큰 부분에서 내용이 같으며, 원하는 만큼의 결과가 나오진 못했지만 추가 개선 방안을 찾아야 한다고 밝혔다. 안전 인원 충원을 요구하며 교섭에 임한 결과물임을 재차 확인했다.

제3노조인 송시영 올바른노조 위원장 역시 오전 4시 15분께 협상을 마무리했다. 그는 채용 부분에서 서울시의 협조 덕분에 원만히 타결될 수 있었다며 감사함을 표했다. 다만 역 직통번호 삭제와 관련하여 이견이 있었으나, 최종적으로 삭제하기로 합의한 점을 명시했다. 이로써 서울지하철 1~8호선 및 9호선 일부 구간을 운영하는 서울교통공사의 모든 노조 협상이 종료되었다.