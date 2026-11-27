세계스마트시티기구가 공개한 2026 도시 미래 준비지수에서 서울이 전체 대상 도시 중 유일하게 인간 중심성과 혁신 두 부문 1위를 차지했다. 종합 순위는 8위다.

세계스마트시티기구 (WeGO·위고)가 27일(현지시간) 브라질 상파울루 르네상스 호텔에서 열린 '제7차 총회'에서 '2026 도시 미래 준비지수 (CFRI·Cities Future Readiness Index)' 보고서를 공개했다. 서울은 지난해보다 2계단 오른 8위에 올랐고, 전체 대상 도시 가운데 유일하게 '인간 중심성'과 '혁신' 두 부문에서 각각 1위를 기록했다. 보고서는 위고와 함께 CFRI를 공동 개발한 스위스 데카르트 연구소 의 브루노 랑뱅 소장이 ' 위고 스마트시티 인덱스 세션'에서 발표했다.

이번 보고서는 AI 시대에 도시가 미래 변화에 얼마나 잘 대비하고 있는지를 다각도로 측정한 두 번째 판이다. 평가 틀인 '포지티브 모델'은 지난해 신뢰성과 타당성이 입증된 만큼 큰 틀을 그대로 유지했다.

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CFRI 평가 틀과 측정 방식의 핵심

CFRI는 도시의 미래 준비도를 '투입'과 '산출' 영역으로 나누고 8개 핵심 지표로 평가한다. 도시를 정보처리 공간이나 기술 실험장으로만 보지 않고, 국가의 역할을 일부 분담하며 세계화의 의미를 재정의하는 주체로 본다는 것이 기본 전제다.

평가 기준은 생성형 AI와 스스로 추론하고 작업을 수행하는 에이전틱 AI가 도시 설계, 관리, 전략 전반을 바꾸는 상황을 반영한다. 최신 자료 확보 여건에 맞춰 일부 세부 지표를 보완했지만, 해마다 도시의 변화를 비교할 수 있도록 기준의 일관성은 유지했다.

지표는 두 종류로 나뉜다. 대기질, 특허, 소프트웨어 개발처럼 도시 단위로 측정하는 지표가 있고, AI 거버넌스, 보편적 건강보장, 데이터센터 밀도처럼 국가 수준에서 파악하는 것이 적합한 지표가 함께 반영됐다.

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랑뱅 소장은 AI가 도시 변화를 이끄는 7대 영역을 제시했다. 실제 도시를 가상 공간에 구현하는 도시 디지털 트윈, AI 기반 도시계획, 교통관리, 기후대응, 민원과 행정을 돕는 행정 AI 에이전트, 예측형 인프라 유지보수, 시민 참여형 도시 운영이 여기에 포함된다.

랑뱅 소장은 기술 수준을 높이는 데 집중하기보다 신뢰할 수 있는 관리 체계와 '인간 중심 설계 원칙'을 세우는 것이 핵심이라는 의견을 밝혔다.

서울 톱10 진입과 부문별 1위 요인

서울은 종합 8위(68.66점)에 올랐다. 올해 1위는 디지털과 혁신 생태계에서 높은 점수를 받은 미국 샌프란시스코(73.07점)가 차지했고, 지난해 1위였던 영국 런던(73.03점)은 2위로 내려앉았다.

위고는 서울의 인간 중심성 1위가 보건과 교육 등 '서비스 접근성' 2위와 '거주성·삶의 질' 17위에 의해 뒷받침됐다고 분석했다. 혁신 1위는 막대한 연구개발 투자를 바탕으로 한 'R&D 집약도' 1위와 '지식재산 집약도' 5위가 이끌었다고 설명했다.

위고는 서울을 산출 지표와 인간 중심성을 함께 갖춘 특별한 사례로 꼽았다. 기술력과 삶의 질이 공존할 수 있다는 점을 보여주는 대표 도시라는 평가다.

톱10에는 샌프란시스코, 런던, 미국 보스턴(70.27점, 3위), 미국 뉴욕(69.59점, 4위), 스웨덴 스톡홀름(69.41점, 5위), 싱가포르(68.80점, 6위), 프랑스 파리(68.79점, 7위), 서울, 일본 도쿄(68.38점, 9위), 핀란드 헬싱키(67.97점, 10위)가 이름을 올렸다.

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도시별 순위 변화와 부산의 하락

톱10 밖에서는 올해 처음 평가 대상에 포함된 네덜란드 암스테르담이 12위(66.38점)에 올라 상위권에 진입했다. 호주 시드니(17위, 63.93점)와 독일 프랑크푸르트(19위, 63.53점)는 기존 평가 도시 가운데 각각 6계단씩 뛰며 상승세를 보였다.

선진국(고소득국)을 제외한 신흥국 도시 중에서는 중국 베이징이 6계단 오른 29위(59.56점)로 가장 높았다. 중국 상하이는 10계단 올라 33위(57.90점)를 기록하며 전체 대상 도시 중 최대 상승 폭을 나타냈다.

한국 도시 가운데 서울과 함께 평가받은 부산은 지난해보다 4계단 하락한 49위(52.80점)에 머물렀다. 이번 결과는 같은 나라 안에서도 도시별 대응 역량 차이가 뚜렷하다는 것을 보여준다.

이날 CFRI 평가 기준과 톱10 소개 뒤에는 서울, 스페인 마드리드, 아랍에미리트 아부다비, 상파울루 등 4개 도시 관계자들이 참여한 패널 토론이 열렸다. 각 도시 관계자들은 핵심 영역별 스마트시티 우수 사례를 발표했다.

김정기 위고 사무총장은 세션 개회사에서 이 평가의 목적은 도시 순위를 매기는 것이 아니라 도시가 가진 강점을 파악하고 서로 배울 수 있도록 돕는 데 있다고 말했다. 그는 이 지수가 사람 중심적인 미래를 함께 만들어가는 영감을 주길 바란다고 밝혔다.

김 사무총장은 미래에 대비한다는 것은 곧 AI에 대비한다는 의미이면서 도시 성과의 다른 모든 차원을 균형 있게 살피는 일이라고 강조했다. 그는 이번 지표가 공공과 민간 의사결정자들에게 더 나은 도시 전략을 세우는 계기가 되기를 기대한다고 덧붙였다.

랑뱅 소장은 지난해 첫 보고서 발간 이후 전문가와 정책결정자들의 피드백을 반영해 지표를 보완했다고 밝혔다. 평가 틀의 일관성을 유지해 연도별 변화를 살필 기반을 마련했다는 설명이다. 그는 AI 시대에 지능형 기술이 도시를 더욱 인간답게 만드는 나침반이 되기를 바란다고 말했다.