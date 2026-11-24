서울경찰청 광역수사단이 연 최고 8만% 이상의 이자율을 적용하고 피해자를 협박하며 불법 대부업을 운영한 일당 22명을 공소청에 송치했다. 금융 취약계층을 대상으로 한 잔혹한 수법으로 사회적 경각심을 불러일으켰다.

서울경찰청 광역수사단 광역수사대는 연 최고 8만138%에 달하는 막대한 이자율로 불법 대부업 을 운영한 범죄 조직을 적발하고 관련자 22명을 서울중앙지방검찰청에 송치했다. 이 일당은 2년 8개월 동안 473명의 피해자에게 고리대금 을 제공한 혐의를 받으며, 상환에 실패한 피해자들에게 극악한 방법으로 채권을 추심한 것으로 조사받고 있다.

주요 혐의 및 조직 운영 구조

피의자 중 대부업체 총책임자 ㄱ씨와 총판 ㄴ씨 형제는 이미 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌으며, 이들은 2023년 3월부터 2025년 11월까지 약 26억원을 대부하고 약 49억원을 편취한 혐의로 기소되었다. 경찰의 수사 결과, 이들은 대구 지역을 근거지로 비대면 방식으로 불법 사금융 사업을 시작한 후 조직력을 강화하여 사업을 확장해 나갔다.

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조직은 충청, 전라, 경상 등 지역을 나누어 총판을 배치하는 등 체계적인 영토 확장을 모색했으며, 이를 위해 전단지를 배포하여 신규 피해자를 모집하는 전략을 취했다. 특히 텔레그램 등을 통해 불법 개인정보를 중개하는 자들에게서 고객 정보를 매입한 뒤 문자 메시지를 발송하거나 인터넷 광고를 통해 피해자를 집중적으로 타겟팅한 것으로 파악되었다.

잔혹한 채권 추심 및 협박 수법

이들이 사용한 채권 추심 수법은 피해자들에게 극심한 공포를 안겨주었으며, 법적 제재의 사각지대를 노린 잔혹한 특징을 보였다. 대출금을 제때 상환하지 못한 피해자에게는 자신의 신체 사진 촬영을 요구하는가 하면, 딸을 납치해서 팔아버리겠다고 협박하는 등 도가니 같은 방식을 동원했다. 이러한 수법은 피해자들이 언제든 자신과 가족에게 물리적 해악이 가해질 수 있다는 불안감을 조성했다.

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결과적으로 피해자들은 이러한 극도의 두려움 때문에 수사 기관이나 경찰에 신고조차 꺼리는 상황에 내몰렸다고 경찰 측은 전했다. 이는 단순한 금전적 손해를 넘어, 피해자와 그 가족의 정신적 건강과 일상에 심각한 트라우마를 남긴 것으로 평가된다. 또한 피해자의 지인들에게 허위 사실을 유포하여 사회적 평판까지 훼손하려는 시도도 빈번하게 이루어졌다.

피해 규모 및 금융 취약계층 대상 수법

경찰 조사에 따르면, 대출 실행 과정에서 피해자들로부터 가족 및 지인의 주소, 연락처, 주민등록 등·초본, 가족관계증명서 등 민감한 개인정보를 대거 수집했다. 이 정보들은 채권 추심을 위한 도구로 악용되었으며, 원금과 이자 상환이 불가능한 피해자를 대상으로 한 추가적인 착취 수단으로 활용되었다. 한 피해자의 경우, 원금 30만원과 80만원 두 건을 대출받았으나 단 2개월 만에 원리금 합계가 2,200만원으로 불어났다.

피해자 473명 중 대부분은 은행 등 제도권 금융기관에서 대출을 받기 어려운 금융 취약계층이었다. 공무원, 자영업자 등 직업과 연령층이 다양하게 포괄되었으나, 공통적으로 기존 금융 시스템을 이용하지 못하는 점을 공략당했다. 이 일당은 피해자가 상환을 못 할 경우 다른 대부업체를 소개해 추가 대출을 알선하는 '돌려막기'를 유도하여 부채를 눈덩이처럼 불려나가게 하는 전형적인 고리대금 수법을 구사했다.

경찰의 조치 및 향후 수사 방향

서울경찰청은 이번 사건을 중대 범죄로 규정하고 광역수사단을 동원하여 철저한 수사를 진행해왔다. 김근준 대장은 이번 송치 사례가 불법 사금융의 폐해를 잘 보여준다고 지적하며, 앞으로도 유사한 수법의 범죄에 대해서는 엄정 대응할 것을 다짐했다. 검찰은 송치된 22명에 대해 추가 증거 확보 및 정황 조사를 통해 공소 유지 및 가중 처벌을 요구할 예정이다.

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불법 대부업은 단순히 금전적 피해를 유발하는 것을 넘어, 피해자의 인권과 사회적 안전망을 무너뜨리는 심각한 사회악이다. 경찰은 이번 사건을 교훈으로 삼아 불법 개인정보를 유통시키는 사이버 공간과 이를 연계한 사금융 조직을 집중적으로 단속할 계획이다. 또한 금융 취약계층을 대상으로 한 불법 대출 사기에 대한 경각심 고취를 위해 다양한 홍보 활동을 병행할 예정이다.