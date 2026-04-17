서울 학교 수학여행 비용 최대 17배 차이… 교육 형평성 논란 재점화

서울 지역 학교들의 수학여행 비용이 최대 17배까지 차이나는 것으로 나타나, 저소득층 학생들의 교육 체험 기회 형평성 문제가 다시금 제기되고 있다. 교육당국은 저소득층 학생 지원 및 안전 강화 등 대책을 마련하고 있지만, 프로그램 구성에 따른 근본적인 비용 격차 해소를 위한 노력이 필요하다는 지적이다.

2025학년도 서울 지역 학교들의 수학여행 비용이 학교별로 최대 17배까지 차이나는 것으로 나타나 저소득층 학생들의 교육 체험 기회 형평성 문제가 다시금 도마 위에 올랐다. 강원도 2박 3일 수학여행 비용이 60만 원에 달해 논란이 되었던 사례에 이어, 서울 지역에서는 1박 2일의 국내 여행과 4박 5일의 해외 여행이 같은 수학여행 이라는 이름으로 책정되면서 그 격차가 극심함을 보여주었다. 교육계에 따르면 ‘열린 서울교육’에 공개된 자료를 분석한 결과, 지난해 가장 높은 수학여행 비용을 책정한 학교는 서대문구의 A초등학교로 4박 5일 동남아 여행에 1인당 289만 5000원을 기록했다. 이는 1박 2일 경기도 여행에 16만 9400원을 책정한 동대문구 B초등학교와 비교했을 때 17배 이상의 차이다. B초등학교의 경우, 동대문구청의 교육지원사업을 통해 700만 원을 지원받아 학생들의 실제 부담액을 크게 낮출 수 있었다.

이러한 비용 격차는 초등학교뿐만 아니라 중학교와 고등학교에서도 뚜렷하게 나타났다. 고등학교에서는 강남구 E학교가 3박 4일 일본 수학여행에 191만 3000원을 책정한 반면, 양천구 F학교는 2박 3일 강원도 일정에 30만 원 수준으로 가장 낮은 비용을 기록했다. 중학교에서는 강서구 C학교가 2박 3일 제주도 일정에 100만 1000원을 책정하여 최고가를 기록했고, 금천구 D학교는 같은 기간 강원도 여행을 28만 3000원에 다녀오며 가장 낮은 비용을 나타냈다. 전문가들은 이러한 수학여행 경비의 큰 격차가 주로 여행지의 선택, 여행 기간, 그리고 항공편 이용 여부에 따라 발생하는 것으로 분석하고 있다. 특히 해외 장기 체험형 프로그램과 국내 단기 일정이 하나의 수학여행이라는 틀 안에서 함께 진행되면서, 학생들의 교육적 경험에 있어 구조적인 비용 차이가 발생하고 있다는 지적이 나온다. 단순히 지역적 이동을 넘어선 다양한 형태의 체험 활동이 필수 요소로 자리 잡으면서, 그 비용 또한 천차만별로 달라지고 있는 것이다. 이러한 교육 체험의 형평성 문제를 해결하기 위해 교육당국은 다양한 지원책을 병행하고 있다. 서울시교육청은 저소득층 학생들의 수학여행 경비 부담을 완화하기 위한 지원 사업을 꾸준히 시행하고 있다. 지난해에는 총 5452명의 학생들에게 1인당 평균 48만 원씩, 총 26억 1822만 원의 수학여행 경비를 지원했다. 이 지원 사업의 대상은 기초생활수급자, 한부모 가족, 그리고 중위소득 60% 이하 가구의 학생들로, 학년별로 연 1회 최대 50만 원 범위 내에서 실제 발생하는 경비를 지원하는 방식으로 운영된다. 이는 단순히 비용을 일부 보전해주는 수준을 넘어, 학생들이 경제적 이유로 수학여행과 같은 중요한 교육 활동에서 소외되지 않도록 하기 위한 적극적인 노력의 일환이다. 더불어 서울시교육청은 수학여행의 안전하고 내실 있는 운영을 위해 행정적 지원 또한 강화하고 있다. 현장체험학습 매뉴얼을 보급하여 학교 현장의 혼란을 최소화하고, 안전요원 교육을 의무화하여 학생 안전사고 예방에 만전을 기하고 있다. 또한, 보조 인력 지원을 통해 교사들의 업무 부담을 경감시키고, 사전 답사 및 이동 지원을 통해 수학여행 계획 단계부터 실행까지 모든 과정이 효율적으로 이루어질 수 있도록 돕고 있다. 이러한 다각적인 지원은 수학여행이 단순한 유희가 아닌, 학생들의 전인적 성장을 위한 중요한 교육 활동으로서 제 기능을 다할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 그러나 이러한 지원책에도 불구하고, 학교별로 상이한 수학여행의 질과 비용은 여전히 교육 기회의 불균등이라는 근본적인 문제를 해결하는 데 한계를 드러내고 있다는 비판도 제기된다. 결론적으로, 서울 지역 학교들의 수학여행 비용 편차는 단순히 숫자의 차이를 넘어, 학생들에게 제공되는 교육적 경험의 질과 기회의 불평등 문제를 시사한다. 저소득층 학생들에게는 경제적 부담으로 인해 수학여행 참여 자체가 어려워질 수 있으며, 이는 학습 경험의 격차로 이어질 가능성이 크다. 물론 서울시교육청은 저소득층 학생들을 위한 재정적 지원과 더불어 안전 및 운영상의 행정적 지원을 강화하고 있지만, 학교별 천차만별의 수학여행 프로그램 구성 자체가 근본적인 해결책을 제시하지 못하고 있다는 점은 분명하다. 해외 장기 체험 프로그램과 단기 국내 여행이 하나의 범주 안에서 다루어지면서 발생하는 비용 격차는, 학생들의 다양한 학습 요구와 경험의 기회를 반영하는 것처럼 보이지만, 실질적으로는 소득 수준에 따른 체험의 격차를 더욱 심화시키는 결과를 낳고 있다. 따라서 교육당국은 단순히 재정적 지원을 확대하는 것에서 나아가, 모든 학생들이 공정하게 교육적 경험을 누릴 수 있도록 수학여행 프로그램의 표준화 혹은 다양한 선택지에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다. 예를 들어, 각 학교의 예산 규모와 학생들의 경제적 상황을 고려하여, 모두가 참여 가능한 적정 수준의 수학여행 프로그램을 개발하고, 이를 위한 가이드라인을 제시하는 방안을 고려해야 할 것이다. 또한, 지역 사회와의 연계를 강화하여 외부 자원을 활용하거나, 교육청 차원에서 모든 학생들에게 공통적으로 제공될 수 있는 체험 프로그램을 기획하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다. 수학여행은 학생들이 교실 밖에서 세상을 배우고 경험하는 소중한 기회이다. 이러한 기회가 모든 학생들에게 공평하게 주어지도록 하는 것은 교육의 근본적인 가치이며, 이를 위해 교육당국과 학교, 그리고 사회 전체의 지속적인 관심과 노력이 필요하다. 궁극적으로는 모든 학생이 경제적 제약 없이 다양한 교육적 경험을 통해 성장할 수 있는 교육 환경을 조성하는 것이 중요하며, 이를 위한 구체적이고 실효성 있는 정책 마련이 시급하다





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