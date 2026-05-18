서울 청계천에서 수컷 남생이 발견, 환경단체 조사 시민과학

지난 15일 서울 청계천 물가 한 돌멩이 위에서 수컷 남생이가 일광욕을 하고 있다. 환경단체 중랑천사람들은 토종 자라가 바위에 기대 등딱지를 반쯤 내놓고 쉬었고, 외래종 리버쿠터가 물 위를 둥둥 떠다니며 헤엄쳤다. 용두공원 앞 고산자교에서 중랑천 합수부까지 2.5㎞를 환경단체 중랑천사람들 이정숙 대표, 조윤휘 활동가와 동행하는 동안 25마리의 거북이를 마주쳤다. 수컷 남생이가 청계천에서 발견된 것은 이번이 처음이다.

지난 15일 서울 청계천 물가 한 돌멩이 위에서 수컷 남생이 가 일광욕 을 하고 있다. 북부환경정의 중랑천사람들 제공 맑은 하늘 아래 서울 낮 최고기온이 31.3도까지 오른 지난 15일 오전 잔잔한 청계천 위로 햇볕이 내리쬈다.

물가의 따뜻하게 데워진 돌멩이 위로 거북이들이 하나둘 모습을 드러냈다. 토종 자라가 바위에 기대 등딱지를 반쯤 내놓고 쉬었고, 외래종 리버쿠터가 물 위를 둥둥 떠다니며 헤엄쳤다. 용두공원 앞 고산자교에서 중랑천 합수부까지 2.5㎞를 환경단체 북부환경정의 중랑천사람들 이정숙 대표, 조윤휘 활동가와 동행하는 동안 25마리의 거북이를 마주쳤다.

‘민물거북 조사 시민과학’을 진행하고 있는 중랑천사람들은 수컷 남생이가 청계천에서 발견된 것은 이번이 처음이다. 남생이 등딱지에는 세로로 3개의 뼈처럼 도드라진 ‘융기선’이 3개 솟아있고, 머리 옆으로는 녹색 또는 흑갈색을 띠는 연녹색 줄무늬가 있다. 서울시는 생태계 교란종인 리버쿠터, 붉은귀거북, 중국줄무늬거북 등 6종에 대한 집중 퇴치 사업을 벌이고 있으며, 통발로 포획한 뒤 ‘저온 요법’(냉동) 등으로 처리한다는 계획을 세웠다





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서울 청계천 남생이 일광욕 환경단체 조사 시민과학

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