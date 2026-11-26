인간권운동네트워크 바람과 이주인권셋이 발간한 보고서에 따르면, 한국 청년과 이주 청년의 80% 이상은 최근 3년간 반이민 혐오가 증가했거나 유지되고 있다고 인식했다.

인간권운동네트워크 바람 과 이주인권셋 은 서울 중구 대한민국 인권위원회 학습센터에서 26일

청년층 대부분 반이민 혐오 증가 인지

'대한민국 사회의 청년들이 바라보는 반이민 혐오'라는 제목의 발표회를 진행했다. 이 자리에서 양 단체는 지난 9월에 실시한 온라인 설문조사 결과를 공개하며, 청년층 사이에서 만연한 반이민 정서와 그로 인한 차별적 경험을 구체적으로 제시했다. Also read 아모레퍼시픽 80년 노하우 … 단 3일만에 이마주름 26% 개선

이 조사는 총 442명이 참여한 가운데, 이주 청년 185명과 대한민국 국적 청년 257명으로 구성되었다. 또한 각 집단에서 3명씩 총 6명을 심층 인터뷰하여 정량적 데이터의 맥락을 보완했다. 설문 결과, 참여 청년의 거의 80%가 지난 3년간 반이민 혐오가 증가했거나 유사한 수준을 유지하고 있다고 답했다.

구체적으로 158명(35.7%)은 반이민 혐오가 증가했다고 응답했으며, 182명(41.2%)은 변화가 없다고 보았다. 특히 대한민국 국적 청년 중에서는 증가를 인지한 비율이 42.4%로 나타나, 이주 청년의 26.5%보다 높았다. 이는 국적에 상관없이 청년 세대가 혐오 정서의 고조를 공통적으로 체감하고 있음을 시사한다.

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혐오 표현의 주요 원인과 경로 분석

반이민 혐오로 인식되는 사회 현상을 묻는 질문에서는 대림동·건국대학교 입구 등에서 열린 반중 시위가 46.4%로 가장 많이 지목되었다. 이어 중국인 유권자의 선거 부정 개입을 주장하는 정치인의 발언이 42.3%로 뒤를 이었다. 연구진은 12·3 사태 이후 일부 극우 세력이 선거 부정 음모론과 반중국 정서를 결합시켰다고 평가했다.

혐오 발언이 노출되는 매체로는 유튜브가 53.2%로 1위를 차지했으며, 뉴스와 인스타그램이 각각 44.3%, 드라마와 영화가 38.0%로 그 뒤를 이었다. 이주 청년들은 특정 사건 발생 시 국적을 강조하는 보도나, 장학금 수혜자가 세금을免费으로 쓰는 것이 아니라는 논리 없이 비난받는 상황에 종종 직면한다고 토로했다.

이주 청년의 일상적 회피와 심리적 피해

혐오로 인한 실제 생활 변화는 심각하다. 참여한 이주 청년의 51.4%는 혐오감으로 인해 한인들이 많은 장소나 사람들과의 상호작용을 피한다고 밝혔다. 또한 51.4%가 혐오로 인해 불안, 위축, 분노를 경험한다고 답변했다. 이는 단순한 인식을 넘어 일상의 단절로 이어지고 있음을 보여준다.

구체적으로 33.5%는 차별이나 불이익을 항의하거나 시위하지 않는다고 답했으며, 29.7%는 대중교통이나 공공장소를 혼자 이용할 때 우려했다. 대한민국에 정착하겠다는 의향이 감소했다고 답한 이주 청년도 11.4%에 달했다. 이러한 수치들은 혐오가 청년들의 사회 통합을 저해하는 중요한 장벽으로 작용하고 있음을 입증한다.

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정책 개선 방향과 향후 과제

혐오를 조장하는 요인으로 두 집단 모두 정부 이민 정책의 차별성을 33.5%로 가장 자주 꼽았다. 이어 언론의 편파적 보도 31.4%, 일부 집단의 반중 시위 30.5%가 뒤를 이었다. 연구진은 이러한 혐오 정서를 해소하기 위해 공적 대응을 강화하는 동시에, 이주자들이 지역사회에서 관계를 형성하고 경험을发声할 기회를 넓혀야 한다고 제언했다.

발표에 참여한 김은송 활동가는 조사 결과가 단순한 통계가 아닌, 청년들의 현실적인 고통을 반영한다고 강조했다. 연구진은 향후 이러한 혐오 정서가 사회적 갈등으로 확산되지 않도록 예방적 차원의 교육과 정책 개선을 지속적으로 모니터링하고 대응할 계획이다.