서울 지하철 경로 무임승차 분석 결과 제기동역 비율 1위 및 재정 지원 필요성 제기

서울교통공사의 1분기 분석 결과 제기동역의 무임승차 비율이 47.2%로 가장 높았으며, 고령화로 인한 무임승차 증가에 따라 국비 지원 등 제도적 보완이 시급한 상황입니다.

서울교통공사 가 최근 발표한 2024년 1분기 경로 무임승차 이용 현황 분석 결과는 우리 사회의 급격한 고령화 추세와 그에 따른 도시 교통 이용 패턴의 변화를 명확하게 보여주고 있습니다. 이번 조사에 따르면 65세 이상 어르신과 장애인 그리고 다자녀 가구 등을 대상으로 하는 경로 무임승차 비율이 가장 높게 나타난 곳은 제기동역 으로 집계되었습니다.

제기동역의 경우 전체 승차 인원 중 무임승차자가 차지하는 비율이 무려 47.2%에 달해, 해당 역을 이용하는 승객 2명 중 거의 1명이 무임승차 혜택을 받는 것으로 나타났습니다. 이는 올해 1분기 서울 지하철 전체 평균 무임승차 비율인 15.1%와 비교했을 때 약 3배에 달하는 매우 높은 수치입니다. 구체적으로 살펴보면 제기동역의 1분기 전체 승차 인원 144만 명 중 약 68만 명이 무임승차 승객이었으며, 그 뒤를 이어 동묘앞역이 42.0%, 청량리역과 모란역이 각각 35.9%, 그리고 종로3가역이 32.4%의 높은 비율을 기록했습니다.

이러한 결과는 해당 역들이 전통시장이나 약령시장, 혹은 어르신들이 많이 모이는 도심의 주요 거점과 인접해 있다는 지역적 특성이 강하게 반영된 결과로 풀이됩니다. 한편, 비율이 아닌 절대적인 이용 인원수로 따졌을 때는 청량리역이 1분기 동안 약 76만 명의 무임승차객이 이용하며 가장 많은 수치를 기록했으며, 종로3가역 73만 명, 연신내역 71만 명, 제기동역 68만 명, 창동역과 서울역 및 고속터미널역이 각각 63만 명 순으로 나타나 서울의 주요 환승 거점 및 교통 요충지에서 무임승차 이용이 활발함을 알 수 있습니다. 또한 이번 분석에서는 이용 시간대와 장소에 따른 흥미로운 이용 패턴이 발견되었습니다.

서울교통공사 관계자의 설명에 따르면, 주요 등산로와 인접한 역들의 경우 일반 직장인들의 이용률이 상대적으로 낮은 평일 오전 10시부터 오후 5시 사이의 시간대에 경로 무임승차 비율이 급격히 상승하는 경향을 보였습니다. 실제로 지난달 기준으로 도봉산역은 34%, 수락산역은 43%, 마천역은 43%, 아차산역은 33%, 그리고 불암산역은 40% 수준의 높은 무임승차 비율을 기록했습니다. 이는 고령층의 건강 증진을 위한 야외 활동과 여가 생활이 지하철 이용으로 이어지고 있음을 시사하며, 특히 평일 낮 시간대의 지하철 운행 효율성과 수요 관리에 있어 고령층의 이동 패턴이 중요한 변수로 작용하고 있음을 보여줍니다.

호선별로 살펴보면 1호선이 21.6%로 가장 높은 무임승차 비율을 보였으며, 이어 9호선이 18.8%, 5호선이 17.3%, 그리고 3호선과 7호선이 16% 안팎의 비율을 기록했습니다. 1호선의 경우 서울의 구도심을 관통하며 전통적인 상업 지구와 주거 지역을 연결하고 있어 고령 인구의 접근성이 가장 높기 때문인 것으로 분석됩니다. 더욱 우려되는 점은 이러한 무임승차 비율이 서울 시민의 고령화 속도에 맞춰 지속적으로 상승 곡선을 그리고 있다는 사실입니다.

통계에 따르면 2023년 이전에는 14.6% 수준이었던 무임승차 비율이 지난해 15%로 상승했고, 올해 1분기에는 다시 0.1%포인트 증가하며 15.1%를 기록했습니다. 수치상으로는 작은 증가처럼 보일 수 있으나, 이는 절대적인 고령 인구의 증가와 맞물려 서울교통공사가 부담해야 할 운영 비용의 급격한 증가로 이어지고 있습니다. 경로 무임승차 제도는 어르신들의 기본권인 이동권을 보장하고 사회적 고립을 방지하며, 건강한 노후 생활을 지원하는 필수적인 공공서비스라는 점에는 이견이 없습니다.

하지만 이러한 복지 혜택이 지속 가능하기 위해서는 현재와 같이 지방자치단체나 공사의 운영 수입에만 의존하는 구조에서 벗어나야 한다는 목소리가 높습니다. 마해근 서울교통공사 영업본부장은 이번 현황 분석을 통해 무임수송 제도의 지속 가능성을 위한 근본적인 대책 마련을 촉구했습니다. 이용 비율의 지속적인 상승은 공사의 재정적 부담을 가중시키고 있으며, 이는 결국 전반적인 지하철 서비스의 질 저하나 시설 투자 지연으로 이어질 위험이 있다는 지적입니다.

따라서 경로 무임수송에 대한 비용을 국가가 일부 부담하는 국비 지원 방안이나, 연령 기준의 단계적 상향 조정, 혹은 이용 시간대에 따른 차등 적용 등 다양한 재정 지원 및 제도 개선 방안에 대한 사회적 논의가 시급한 시점입니다. 고령 사회로의 진입이 가속화되는 상황에서 복지 혜택의 유지와 공공기관의 재정 건전성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 정부 차원의 정책적 결단과 범사회적인 합의가 필요할 것으로 보입니다. 결과적으로 이번 서울교통공사의 데이터는 단순한 이용 통계를 넘어, 초고령 사회를 준비하는 대한민국이 직면한 교통 복지 체계의 한계와 새로운 대안 마련의 필요성을 역설하고 있습니다





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