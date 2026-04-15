서울 지하철 무임승차 갈등: 서울교통공사, 국가유공자 비용 보전 소송 본격화

서울교통공사가 국가유공자 무임승차 비용 보전을 요구하며 국가보훈부를 상대로 소송을 제기, 법정 공방이 시작됐다. 무임승차 대상자 증가에 따른 재정적 부담을 호소하며, 관련 법령의 위헌 여부도 쟁점으로 부상. 대통령의 관련 정책 검토 지시까지 더해져 사회적 관심이 집중되고 있다.

출근 시간대 서울 지하철 2호선 시청역에 도착하는 열차가 시민들로 붐비는 모습은 이제 익숙한 풍경이 되었다. 서울교통공사 가 국가유공자 의 지하철 무임승차 비용에 대한 국가 보전을 요구하며 제기한 소송이 본격화되면서, 이 문제에 대한 사회적 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다. 최근 이재명 대통령이 출퇴근 시간대 65세 이상 고령층의 지하철 무임승차 혜택을 일부 조정하는 방안을 검토하라고 지시하면서, 이 소송의 결과가 더욱 주목받고 있다. 법원이 서울교통공사 의 손을 들어줄지, 아니면 정부의 입장을 지지할지 귀추가 주목된다.

서울중앙지법 민사합의36부(재판장 권태관)는 15일 서울교통공사가 국가보훈부를 상대로 제기한 37억원대 보조금 지급 등 청구 소송의 첫 변론을 진행했다. 이 소송은 국가유공자 지원법에 근거하여, 지하철 무임승차 혜택을 받는 국가유공자에 대한 비용을 국가가 보전해야 한다는 서울교통공사의 주장을 담고 있다. 국가유공자 지원법은 애국지사 등 유공자에게 지하철 무임승차 혜택을 부여하고, 이를 위해 수송시설을 운영하는 자에게 국가가 예산 범위 내에서 보조금을 지급할 수 있도록 규정하고 있다.

서울교통공사는 2021년 211만 명에서 2024년 249만 명으로 약 18% 증가한 무임승차 대상자 증가에 따른 손실을 호소하며, 보훈부에 여러 차례 보조금 지원을 요청했으나 받아들여지지 않자, 지난해 7월 손해배상 소송을 제기했다. 공사는 또한 ‘예산 범위 내’에서 보조금을 지원할 수 있다는 관련 법령에 대해 위헌법률심판제청을 신청하여, 법령의 해석과 적용에 대한 논쟁을 촉발했다.

공사는 최근 보훈부를 비롯해 기획재정부, 국토교통부, 보건복지부 등 관련 부처에 공문을 보내 무임 수송 손실에 대한 국비 5761억원을 보전해달라고 요청했다. 이는 공사가 무임 수송 관련 정부 보전 금액을 구체적으로 명시한 첫 사례로, 재정적 어려움을 겪고 있는 서울교통공사의 절박한 심정을 드러낸 것으로 풀이된다.

이날 법정에서 서울교통공사 측은 “국가의 일을 대신 수행하면서 정당한 보상을 받지 못하는 것은 심각한 문제이며, 관련 법령의 개선을 통해 정당한 보상이 이루어져야 한다”고 강조했다. 공사 측은 “현행 법령이 예산 범위 내에서 지원을 규정하고 있지만, 국가가 예산 편성을 하지 않아 해당 법령 자체가 무의미해지고 있다”고 지적했다. 이에 대해 재판부는 소송 취지는 이해하지만, 민사소송으로 다툴 수 있는 사안인지 의문이 든다고 밝히며, 행정의 문제를 제기하는 것이 손해배상 소송으로 가능한지에 대한 의문을 제기했다. 재판부는 양측이 쟁점을 재정리한 후 오는 6월 재판을 이어갈 예정이다.

이 소송은 단순히 서울교통공사의 재정적 어려움을 넘어, 국가유공자 복지 정책과 관련된 근본적인 질문을 던지고 있다. 무임승차 제도의 지속 가능성, 국가의 재정 부담, 관련 법령의 적절성 등 다양한 쟁점들이 법정에서 다루어질 예정이며, 그 결과는 다른 공공교통기관에도 영향을 미칠 수 있다. 서울교통공사의 소송 결과가 향후 대한민국 대중교통 정책에 어떤 변화를 가져올지, 그리고 국가유공자 복지 정책의 방향을 어떻게 설정할지, 국민들의 관심이 집중되고 있다.

서울 지하철 2호선 시청역에 도착하는 열차가 시민들로 붐비는 모습은 일상적인 풍경이 되었지만, 그 이면에는 지하철 운영 적자와 국가유공자 무임승차 문제를 둘러싼 복잡한 갈등이 존재한다. 서울교통공사가 국가유공자의 무임승차 비용 보전을 요구하며 제기한 소송은 이러한 갈등의 정점을 보여주는 사례이다. 1~8호선을 운영하는 서울교통공사는 국가유공자들의 무임승차로 인해 발생하는 손실을 보전받기 위해 국가보훈부를 상대로 소송을 제기했다. 이 소송은 최근 이재명 대통령이 출퇴근 시간대 65세 이상 고령층의 지하철 무임승차 일부 제한 검토를 지시하면서 더욱 큰 사회적 파장을 일으키고 있다.

서울중앙지법 민사합의36부의 첫 변론에서 서울교통공사 측은 국가유공자 지원법에 따라 무임승차 혜택을 제공하는 대신, 이에 따른 재정적 손실을 국가가 보전해야 한다고 주장했다. 국가유공자 지원법은 애국지사 등 유공자에게 지하철 무임승차 혜택을 제공하고, 국가가 예산 범위 내에서 보조금을 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 서울교통공사는 무임승차 대상자 증가에 따른 재정적 부담이 가중되면서, 정부의 보조금 지원을 지속적으로 요구해왔다.

2021년 211만 명에서 2024년 249만 명으로 늘어난 무임승차 대상자는 서울교통공사의 재정난을 더욱 심화시켰다. 서울교통공사는 보훈부에 수차례 보조금 지원을 요청했으나 받아들여지지 않자, 지난해 7월 손해배상 소송을 제기하고 관련 법령에 대한 위헌법률심판제청을 신청했다. 또한, 공사는 최근 정부 부처에 공문을 보내 무임 수송 손실에 대한 국비 5761억원을 보전해달라고 요청했다. 이는 공사가 무임 수송 관련 정부 보전 금액을 구체적으로 명시한 최초의 사례로, 재정적 어려움을 해결하기 위한 절박한 심정을 드러낸 것이다.

법정에서 서울교통공사 측은 국가의 역할을 대신 수행하면서 정당한 보상을 받지 못하는 현실을 지적하며, 관련 법령의 개선을 통해 정당한 보상이 이루어져야 한다고 강조했다. 재판부는 소송 취지는 이해하지만, 민사소송으로 다툴 수 있는 사안인지에 대한 의문을 제기하며, 쟁점 정리를 요구했다. 서울교통공사의 소송은 단순한 재정 문제를 넘어, 국가유공자 복지 정책, 대중교통 운영 방식, 관련 법령의 적절성 등 다양한 쟁점들을 포함하고 있다.

이 소송의 결과는 서울교통공사의 재정 상황뿐만 아니라, 다른 대중교통기관의 운영에도 영향을 미칠 수 있으며, 국가유공자 복지 정책의 방향을 결정하는 중요한 계기가 될 수 있다. 법원의 판결에 따라 무임승차 제도의 개선, 정부의 재정 지원 확대 등 다양한 변화가 예상된다. 이 소송은 대한민국 대중교통 정책의 미래를 결정하는 중요한 분기점이 될 것이다.





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