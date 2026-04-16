서울 집값 양극화 심화, 강남·북 온도차 뚜렷…용산 3주 만에 하락 전환

다음 달 7일 다주택자 양도세 중과 시행을 앞두고 서울 집값이 상급지와 중저가 지역으로 나뉘어 뚜렷한 온도차를 보이고 있다. 용산구와 강남 3구는 매물 증가로 약세를 보이는 반면, 15억원 이하 아파트가 몰린 강북권과 수도권 외곽은 실수요가 붙으며 전고점 회복이 빨라지는 모습이다. 경기 광명시는 수도권 최고 상승률을 기록하며 외곽 집값 상승을 견인하고 있으며, 전월세 품귀 현상이 매매 수요를 자극하는 '생존 매수' 심리가 작용하고 있다는 분석이 나온다.

다음 달 7일 다주택자 양도소득세 중과 조치가 시행되기 전, 서울 지역 아파트값은 지역별로 뚜렷한 온도차를 보이며 양극화 현상이 심화되고 있다. 용산구와 강남 3구(강남, 서초, 송파)는 매물 증가로 인해 약세를 보이는 반면, 15억원 이하 아파트가 밀집한 강북 지역과 수도권 외곽은 실수요자들의 유입이 늘면서 가격 상승세를 이어가고 있다. 한국 부동산 원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.10%로 전주와 동일한 수준을 유지했다. 이번 주 서울 집값 은 다주택자 양도세 중과 재시행을 앞두고 상급지 매물 출회와 외곽 지역 실수요 유입이 팽팽하게 맞서며 당분간은 박스권 장세가 이어질 것으로 보인다. 용산구는 지난주 보합세를 유지했지만, 이번 주에는 0.04% 하락하며 3주 만에 다시 하락세로 돌아섰다. 강남 3구 역시 지난 2월 넷째 주 이후 7주 연속 하락세를 이어가고 있다. 강남구와 서초구는 각각 0.

06% 하락했으며, 송파구도 0.01% 하락하며 약세를 면치 못했다. 압구정, 개포, 반포 등 주요 재건축 단지와 중대형 아파트에서 가격 조정 매물이 거래되면서 이러한 하락세를 이끌었다. 반면, 15억원 이하 아파트 거래가 활발한 서울 강북 지역과 수도권 외곽은 오히려 오름폭이 확대되는 모습을 보였다. 우리은행 부동산 연구원 남혁우 씨는 서울 중위 지역의 매도자들이 성동, 동작, 마포 등 한강벨트 급매물을 매수하면서 가격 회복 흐름이 나타나고 있으며, 전월세 매물 부족 현상이 심화되는 강북권 등 서울 중하위 지역에서도 임차인들의 매수 전환이 꾸준히 이루어지고 있어 당분간 키 맞추기 장세가 이어질 것으로 분석했다. 실제로 15억원 이하 아파트 거래가 증가하면서 강서구의 평균 아파트값은 2021년 최고점의 99% 수준까지 회복했으며, 구로구, 은평구, 성북구도 2021년 최고점의 97%까지 상승했다. 관악구와 중랑구는 95%, 노원구는 91%까지 최고점을 따라잡았다. 특히 서대문구, 동대문구, 종로구, 영등포구는 올해 들어 이미 작년 말 최고점을 넘어 102%를 기록하며 새로운 고점을 경신했다. 현장에서는 1분기에 1억~2억원씩 가격이 상승하는 거래가 빈번하게 발생했다. 영등포구의 영등포푸르지오 전용 78㎡는 1월 14억7500만원에서 3월 16억8000만원으로 두 달 만에 2억500만원이 올랐으며, 성북구 래미안길음1단지 전용 59㎡도 지난달 12억3500만원에 신고가를 기록하며 1월 대비 1억6500만원 상승했다. 경기 광명시는 이번 주 0.42% 상승하며 수도권 최고 상승률을 기록했는데, 이는 지난주 0.22% 대비 두 배 가까이 오른 수치다. 광명시는 하안동과 광명동의 중소형 아파트 위주로 매수세가 강세를 보이며 가격 상승을 견인했다. 성남 수정구(0.29%)와 구리시(0.28%) 또한 대단지 위주로 강세를 나타냈다. 서울 내에서는 강북구(0.27%)와 강서구(0.24%) 등이 역세권 및 선호도 높은 단지를 중심으로 상승 계약이 체결되며 상승세를 주도했다. 이러한 매수세 증가는 전월세 시장의 품귀 현상과도 연관이 있다는 분석이 나온다. 과거에는 ‘더 오르기 전에 사자’는 패닉 바잉(공포 매수) 성격이 강했다면, 현재는 임대 매물 급감과 가격 상승으로 인해 ‘어쩔 수 없이 사자’는 생존 매수의 성격이 짙어진 것으로 풀이된다. 실제로 서울 전셋값은 지난주 대비 0.17% 상승하며 지난해 2월 이후 62주 연속 상승세를 이어가고 있다. 도시와경제 대표 송승현 씨는 실수요자들이 전월세 시장에 머물며 매매 시장을 관망하기 어려운 상황이 되었으며, 더 이상 물러설 곳이 없다고 판단한 수요자들의 ‘비자발적 매수’가 서울 외곽 집값을 끌어올리는 동력으로 작용하고 있다고 진단했다. 이는 금리 인상 및 대출 규제 완화와 같은 거시 경제 지표보다는 단기적인 주거 안정을 위한 매수 심리가 강하게 작용하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 다주택자 양도세 중과 시행 이후에도 당분간 지속될 가능성이 높다. 규제 완화 정책과 함께 정부는 실수요자 보호 및 주택 시장 안정을 위한 다양한 정책을 추진하고 있지만, 단기적인 시장 흐름에 미치는 영향은 제한적일 수 있다. 또한, 서울 외곽 지역의 집값 상승은 수도권 전반의 주택 시장에 대한 불안감을 증폭시킬 수 있으며, 이는 향후 정책 방향 설정에 중요한 변수가 될 수 있다. 특히, 15억원 이하 중저가 아파트 시장의 활성화는 자금력이 상대적으로 부족한 실수요자들에게 내 집 마련의 기회를 제공할 수 있지만, 동시에 이들 지역의 급격한 가격 상승은 또 다른 자산 격차 심화 문제로 이어질 수 있다는 우려도 존재한다. 따라서 정부는 시장 상황을 면밀히 주시하며, 실수요자들의 주거 안정을 도모하는 동시에 과열 양상을 보이는 일부 지역에 대한 안정화 정책을 병행해야 할 필요가 있다. 또한, 재건축 등 공급 측면에서의 정책 개선 노력도 장기적인 관점에서 주택 시장 안정에 기여할 수 있을 것이다. 부동산 시장의 양극화 현상이 심화됨에 따라, 향후 주택 시장은 상급지와 중저가 지역, 그리고 수도권 외곽 지역 간의 가격 흐름이 더욱 다변화될 것으로 예상된다. 이러한 변화 속에서 투자자들은 물론 실수요자들 역시 신중한 접근이 요구된다





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서울 집값 양극화 다주택자 양도세 중과 강남 강북

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