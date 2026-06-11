서울 증시, 전날 하락세 이어, 외국인 '팔자' 흐름 유지

11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시 4분 현재 코스피는 전날보다 322.48포인트(4.30%) 내린 7,398.34다. 외환시장에서는 유가증권시장에서 외국인이 5천650억원 순매도로 코스피를 팔아치우고 있으며, 기관과 개인은 각각 233억원과 5천85억원 순매수로 지수의 하방을 지탱 중이다. 뉴욕증시 3대 지수는 동반 하락했다. 전 품목 CPI가 전년 동월 대비 4.2% 올라 2023년 4월 이후 최고치를 기록했고, 근원 CPI는 2.9% 상승해 4월의 2.8%보다 상승폭이 가팔라졌다. 국내 증시는 전날에 이어 하락세를 이어가고 있다. SK하이닉스도 장 초반 196만원까지 밀렸다. 다만 이후 상승 전환해 현재 0.63% 오른 206만1천원이다. 다른 시가총액 상위 종목들을 보면 SK스퀘어(-4.65%), 삼성전기(-2.44%) 현대차(-4.65%), LG에너지솔루션(-3.76%), 삼성생명(-3.80%) 등 상당수가 하락세다. 업종별로 보면 증권(-5.57%), 금속(-5.16%), 건설(-4.35%) 업종이 하락세를 주도 중이다. 반면 부동산(2.95%), 의료·정밀기기(2.13%), 섬유·의류(0.95%) 등은 하락장에서도 오르고 있다. 지수는 이날 14.46p(1.52%) 내린 937.17로 개장해 1∼2%대 하락세를 이어가고 있다. 알테오젠(-2.38%), 에코프로비엠(-4.07%), 에코프로(-4.44%), 레인보우로보틱스(-5.02%) 등은 내리고 있고, 코오롱티슈진(0.90%), 리노공업(0.22%), 원익IPS(8.91%)는 강세다.

11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시 4분 현재 코스피 는 전날보다 322.48포인트(4.30%) 내린 7,398.34다. 외환시장 에서는 유가증권시장 에서 외국인 이 5천650억원 순매도로 코스피 를 팔아치우고 있으며, 기관과 개인 은 각각 233억원과 5천85억원 순매수로 지수의 하방을 지탱 중이다.

뉴욕증시 3대 지수는 동반 하락했다. 전 품목 CPI가 전년 동월 대비 4.2% 올라 2023년 4월 이후 최고치를 기록했고, 근원 CPI는 2.9% 상승해 4월의 2.8%보다 상승폭이 가팔라졌다. 국내 증시는 전날에 이어 하락세를 이어가고 있다. SK하이닉스도 장 초반 196만원까지 밀렸다.

다만 이후 상승 전환해 현재 0.63% 오른 206만1천원이다. 다른 시가총액 상위 종목들을 보면 SK스퀘어(-4.65%), 삼성전기(-2.44%) 현대차(-4.65%), LG에너지솔루션(-3.76%), 삼성생명(-3.80%) 등 상당수가 하락세다. 업종별로 보면 증권(-5.57%), 금속(-5.16%), 건설(-4.35%) 업종이 하락세를 주도 중이다. 반면 부동산(2.95%), 의료·정밀기기(2.13%), 섬유·의류(0.95%) 등은 하락장에서도 오르고 있다.

지수는 이날 14.46p(1.52%) 내린 937.17로 개장해 1∼2%대 하락세를 이어가고 있다. 알테오젠(-2.38%), 에코프로비엠(-4.07%), 에코프로(-4.44%), 레인보우로보틱스(-5.02%) 등은 내리고 있고, 코오롱티슈진(0.90%), 리노공업(0.22%), 원익IPS(8.91%)는 강세다





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차기 주자 적합도, 장동혁 18.3% 김민석 14.3% 조국 12.4% [에이스리서치]여론조사 전문회사 에이스리서치가 뉴시스 의뢰로 지난달 28~29일 전국 만 18세 이상 남녀 1016명을 대상으로 차기 대선주자 적합도를 조사한 결과 장 대표가 18.3%로 1위를 기록했다. 국민의힘 지지층에서는 장동혁(36.9%)이 압도적으로 높았고 이어 한동훈(14.4%), 오세훈(12.3%), 김문수(10.5%), 나경원(5.2%), 이준석(4.4%), 김경수·정청래(이상 2.4%) 등 순으로 조사됐다. 무당층(전체 중 17.1%)에서는 장동혁(26.1%), 한동훈(11.9%), 오세훈(8.9%), 김민석(6.8%), 김문수·조국(이상 6.1%), 이준석(4.4%), 김동연(3.3%), 정청래(3.

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'더는 못 살아' 60대 '황혼이혼' 급증…남녀 이혼사유 1위는남성은 60대 이상(49.1%), 50대(21.5%), 40대(18.8%), 30대(8.4%), 20대(2.2%) 순으로, 여성은 40대, 남성은 60대 이상의 상담 비중이 높았다. 여성의 경우 20년 전인 2005년에는 30대(34.5%), 40대(33.0%), 50대(19.8%) 순으로 상담 비중이 높았으나, 2025년에는 40대(30.5%), 60대 이상(22.1%), 50대(21.4%)에서 높게 나타났다. 남성도 2005년에는 30대(35.3%), 40대(26.4%), 50대(22.8%), 60대 이상(12.5%), 20대(3.1%) 순이었으나, 2025년에는 60대 이상(49.1%), 50대(21.

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응암 5% 오를때 13% 뛰었다…‘입지 최고’ 15억 이하 아파트한국부동산원에 따르면 지난해 송파(22.52%)·성동(18.75%)·서초구(15.26%) 등의 아파트값이 급등한 반면, 중랑(0.88%)·도봉(0.9%)·강북(1.11%)·노원구(1.96%) 상승률은 미미했다. 오히려 도봉(-15.6%)·강북(-11.9%)·노원구(-10.4%)는 2022년 고점 대비 10% 넘게 빠져 있는 상태다. 이들이 보유한 서울 아파트는 약 4만2500가구로, 임대주택 등록 기준이 ‘공시가격 6억원 이하’였던 점을 고려하면 15억원 이하 단지가 많을 것으로 추산된다.

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