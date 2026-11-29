서울의 주요 호텔들이 전통과 현대가 융합된 크리스마스트리 설치, 명품 브랜드 협업, 특별 메뉴 제공 등 다양한 전략으로 연말 손님 유치에 나섰다. 각 호텔의 구체적인 장식 테마와 이벤트를 알아본다.

국내 주요 호텔들이 크리스마스를 앞두고 저마다의 개성을 담은 크리스마스트리와 화려한 조명으로 호텔 곳곳을 꾸미고 다양한 체험 행사와 특별 메뉴를 선보이며 연말 고객 잡기에 나섰다. 29일 호텔업계에 따르면 서울의 대표 호텔들은 전통적인 분위기를 재해석하거나 글로벌 명품 브랜드와 협업하여 차별화된 경험을 제공하고 있다.

서울신라호텔은 뷔페 레스토랑 더 파크뷰의 야외 공간과 쇼핑 아케이드에 크리스마스트리를 설치한 데 이어 다음 달 말에는 영빈관 뒤뜰에도 트리를 설치할 예정이다. 이러한 계획은 호텔 내 다양한 공간에서 손님들에게 일관된 축제 분위기를 선사하기 위한 것이다.

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호텔별 독창적 장식 테마와 디자인 전략

시그니엘 서울은 전통적인 크리스마스의 모습을 재해석한 '더 그랜드 노엘'을 주제로 호텔 로비에 높이 약 3.6ｍ, 너비 약 2ｍ의 크리스마스트리를 설치했다. 이는ホテル의 로비를 방문하는 손님들에게 즉각적인 시각적 임팩트를 주기 위한 핵심 디스플레이로 작동한다.

더그랜드롯데 서울은 브랜드 대표 색상인 남색을 활용한 대형 선물 상자와 크리스마스트리 등으로 연말 분위기를 연출하고 엽서와 선물 상자 장식에 고객을 향한 감사의 메시지를 담았다. 붉은색 리본으로 장식된 입구를 지나면 눈이 소복이 내려앉은 듯한 순백의 숲이 펼쳐지며, 로비 기둥을 따라 천장까지 뻗은 나뭇가지가 아치를 이루고 금색과 짙은 붉은색의 장식품이 연말 분위기를 자아낸다.

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JW 메리어트 호텔 서울은 '빛으로 모이는 겨울 정원'을 주제로 강원도산 구상나무를 활용한 대형 크리스마스트리를 로비에 설치했다. 라운지와 레스토랑, 연회 공간 등에도 동일한 색상과 자연 소재를 활용해 호텔 전체가 하나의 겨울 정원처럼 이어지도록 했다. 이는 손님들이 호텔 내 이동하며 지속되는 자연주의적 분위기를 경험하도록 설계한 것이다.

명품 브랜드 협업 및 예술적 요소 접목

크리스마스 장식에 한국 전통공예를 접목하거나 유명 예술가, 해외 명품 브랜드와 협업해 차별화를 꾀한 호텔도 있다. 레스케이프 서울 명동은 프랑스 크리스털 브랜드 바카라, 은식기 브랜드 크리스토프와 협업해 호텔 로비를 풍성한 붉은 꽃과 금색 직물, 크리스털 장식품 등으로 꾸며 유럽 대저택의 연말 파티 분위기를 연출했다.

레스케이프 서울 명동의 겨울맞이 장식은 겨울맞이 장식은 겨우살이에서 영감을 얻은 붉은색과 금색의 크리스마스 리스(원형 장식물)에 짙은 붉은색의 꽃과 녹색 소재를 더해 풍성하고 입체적인 장식을 완성했다. 이러한 디테일은 럭셔리한 숙박 경험을 원하는 고객들에게 높은 만족도를 제공하기 위한 전략이다.

그랜드 워커힐 로비에는 높이 6ｍ의 구상나무 크리스마스트리를 세우고 솔방울과 말린 오렌지, 크리스털 장식을 달았다. 트리를 밝히는 데 쓰인 전구만 약 2만개에 달한다. 이는 호텔 로비를 중심으로 한 겨울 여행지 같은 분위기를 조성하여 방문객들의 사진 찍기 좋은 스팟으로 활용되고 있다.

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가족 단위 고객을 위한 특별 프로그램 운영

대형 크리스마스트리와 함께 호텔 공간을 겨울 여행지처럼 꾸민 곳도 눈길을 끈다. 인천 영종도의 파라다이스시티는 내년 1월 3일까지 복합문화공간인 플라자를 중심으로 리조트 전역을 북유럽 스키마을을 주제로 꾸민 '알파인 홀리데이'를 진행한다. 이 프로그램은 가족 단위 관광객들의 겨울 휴양 수요를 충족시키기 위한 것이다.

제주신라호텔은 다음 달 23∼26일 자녀를 동반한 고객을 대상으로 산타클로스가 어린이에게 직접 선물을 전달하고 함께 기념사진을 찍는 프로그램을 운영한다. 동백공원과 누리마루 APEC, 해운대 광장, 미포항 등을 거쳐 호텔로 돌아오는 약 4㎞ 코스로, 달리기를 마친 뒤에는 호텔 야외 정원에서 DJ 공연 등을 즐길 수 있다.

限定 메뉴 및 프리미엄 식품 서비스 강화

크리스마스 시즌에만 맛볼 수 있는 케이크와 특별 메뉴도 잇따라 선보인다. 이는 호텔 레스토랑과 베이커리의 매출을 증대시키고 고객들의 방문 동기를 부여하기 위한 중요한 마케팅 요소이다. 각 호텔은 자체적인 시그니처 메뉴를 개발하여 경쟁력을 강화하고 있다.

또한 베이커리 '패스트리 부티크'에선 60만원에 달하는 프리미엄 케이크 '더 파이니스트 리저브'도 내놓았다. 이는 고급 소비 성향을 가진 고객들을 타겟으로 한 고부가가치 상품 전략으로, 연말 선물 시장에서의 입지를 다지기 위한 노력의 일환이다.