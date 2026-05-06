서울 중년 5명 중 1명은 미혼, 적극적 여가 즐기지만 사회적 고립은 심화

서울시 40~59세 중년의 20.5%가 미혼으로 나타났으며, 1인 가구 비중이 급증하고 있습니다. 이들은 기혼자보다 문화예술, 스포츠 등 적극적 여가를 더 즐기지만, 지역사회 소속감은 상대적으로 낮아 서울시가 맞춤형 정서 지원 및 관계망 형성 정책을 추진합니다.

서울시 의 인구 구조가 급격하게 변화하면서 중년층의 삶의 형태 역시 과거와는 전혀 다른 양상을 보이고 있다. 최근 서울시 가 발표한 서울서베이와 국가데이터 분석 보고서인 ' 서울시 중년 미혼 의 삶'에 따르면, 서울에 거주하는 40세에서 59세 사이의 중년 인구 중 약 20%가 미혼 상태인 것으로 드러났다.

이는 중년기에 접어든 시민 5명 중 1명은 20대와 30대를 지나며 결혼이라는 전통적인 생애 주기 경로를 선택하지 않았음을 의미한다. 이러한 현상은 단순한 일시적 추세가 아니라 지속적인 증가세를 보이고 있는데, 2022년 18.3%에서 2023년 19.4%를 거쳐 2024년에는 20.5%까지 상승하며 비혼의 일상화가 가속화되고 있음을 보여준다. 특히 성별에 따른 차이가 뚜렷하게 나타나는데, 남성 중년 미혼 비율은 24.1%에 달하는 반면 여성은 16.9%로 나타나 남성의 미혼 비율이 여성보다 7.2%포인트 더 높게 측정되었다.

이는 중년 남성들이 겪는 사회적, 경제적 환경 변화와 결혼관의 변화가 여성과는 다른 방식으로 작용하고 있음을 시사한다. 가구 구성의 변화 또한 매우 역동적으로 일어나고 있다. 중년 미혼자들은 과거 부모와 함께 거주하던 형태에서 벗어나 독립적인 1인 가구를 형성하는 경향이 매우 강해졌다. 실제로 2015년에는 중년 미혼자 중 61.3%만이 1인 가구였으나, 2025년에는 이 비율이 80.5%까지 치솟을 것으로 전망된다.

반면 부모 등 가족과 함께 생활하는 비율은 33.5%에서 17.7%로 절반 가까이 급감했다. 흥미로운 점은 이러한 독립 과정이 반드시 경제적 소득 수준과 정비례하지 않는다는 점이다. 고소득 전문직이라고 해서 반드시 1인 가구 비율이 높은 것은 아니었으며, 오히려 화이트칼라나 블루칼라 계층보다 고소득 전문직의 1인 가구 비율이 상대적으로 낮게 나타나는 의외의 결과가 도출되었다. 이는 현대 중년 미혼자들이 경제적 자립뿐만 아니라 심리적 독립과 개인의 삶의 질을 중요하게 여기는 가치관의 변화를 겪고 있음을 보여주는 지표라고 할 수 있다.

생활 양식 측면에서 중년 미혼 1인 가구는 기혼 가구와 뚜렷한 대조를 보인다. 이들은 평일과 주말을 가리지 않고 문화예술 관람, 스포츠 활동, 관광 등 이른바 '적극적 여가 활동'을 매우 활발하게 즐기는 특성을 보였다. 예를 들어 관리 전문직에 종사하는 중년 1인 미혼 가구의 경우 주말에 적극적인 여가 활동을 즐기는 비율이 47.1%에 달했지만, 기혼 부부는 33.9%에 그쳤다. 반면 기혼 부부들은 취미 오락이나 단순 휴식과 같은 '소극적 여가'에 더 많은 시간을 할애하는 경향이 있었는데, 이는 가사와 육아 등으로 인한 피로도와 시간적 제약이 크게 작용한 결과로 풀이된다.

다만 기혼 가구의 경우 자녀가 성장함에 따라 다시 적극적 여가 활동의 비율이 높아지는 경향이 확인되어, 생애 주기별로 여가 패턴이 유동적으로 변화한다는 점을 알 수 있었다. 하지만 이러한 외적 활동의 활발함이 곧 내면의 사회적 충만함으로 이어지는 것은 아니었다. 조사 결과, 중년 미혼 1인 가구는 적극적인 여가 활동을 통해 시간을 보내고 있음에도 불구하고, 정작 지역 사회와의 연결망이나 소속감은 기혼 가구에 비해 현저히 낮은 것으로 나타났다. 지역 사회 소속감을 10점 만점으로 측정했을 때, 기혼 부부 가구가 4.3점을 기록한 반면 중년 미혼 1인 가구는 3.4점에 그쳤다.

특히 40대 남성 미혼 1인 가구의 소속감 점수는 3.0점으로 전체 연령대와 가구 형태를 통틀어 가장 낮은 수준을 보였다. 이는 취미나 관광 같은 개별적 활동으로는 채워지지 않는 깊은 정서적 유대감과 사회적 안전망의 결핍이 중년 미혼자들, 특히 남성들에게서 더 심각하게 나타나고 있음을 방증한다. 결국 적극적인 여가가 사회적 고립을 완전히 해결해주지는 못하며, 오히려 겉으로는 화려한 활동을 하지만 속으로는 외로움을 느끼는 역설적인 상황에 놓여 있을 가능성이 크다.

서울시는 이러한 분석 결과를 바탕으로 중년 미혼 가구를 더 이상 예외적인 소수 집단이 아닌, 서울의 새로운 보편적 가구 형태로 정의하고 이에 맞는 맞춤형 지원책을 마련할 계획이다. 단순히 주거나 경제적 지원을 제공하는 차원을 넘어, 이들이 겪는 정서적 고립감과 외로움을 해소할 수 있는 사회적 관계망 형성 프로그램과 심리적 지원 체계를 구축하는 것이 핵심이다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 중년 미혼자가 서울의 새로운 가구 기준이 되고 있는 만큼, 생활 안정은 물론 사회적 관계와 정서적 지원까지 아우르는 포괄적인 정책적 대응이 절실하다고 강조했다.

앞으로 서울시는 중년 미혼자들이 지역 사회의 일원으로서 건강하게 소속감을 느끼고, 고립되지 않은 삶을 영위할 수 있도록 돕는 다양한 커뮤니티 모델과 복지 서비스를 확대하여 사회적 안전망을 더욱 촘촘하게 설계해 나갈 방침이다





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중년 미혼 1인 가구 서울시 사회적 고립 여가 활동

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