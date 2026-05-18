서울 중소형 택배업 5곳에 공정위 과징금 부과, 부당한 특약까지

공정거래위원회는 중소형 택배업 5곳에 시정명령과 함께 과징금 30억7800만원(세트)을 부과했다. 이들 산업 시장점유율은 90.5%에 달한다. 부당한 특약까지 있는 것으로 파악됐다.

서울 서초구 쿠팡 물류센터에 배송차량이 주차되어 있으며, 연합뉴스로 국내 주요 택배업 체 5곳이 하청 업체에 안전 사고 책임을 떠넘기는 등 부당한 계약을 맺어온 사실이 적발됐다. 공정거래위원회는 이들 택배회사에 과징금 31억원을 부과했다.

공정거래위원회는 18일 이들 택배사업자들에게 시정명령과 함께 과징금을 부과한다고 밝혔다. 이들 5개사의 시장 점유율은 90.5%에 달한다. 업체별 과징금은 쿠팡이 7억5900만원, CJ대한통운 6억1200만원, 롯데 6억3300만원, 한진 6억9600만원, 로젠 3억7800만원이다. 이번 제재는 지난해부터 시작된 결과다.

불공정한 하도급 거래 관행이 택배 종사자의 안전사고와 안전을 유발했다는 지적이 제기된 데 따른 조치였다. 공정위 조사 결과, 해당 택배사업자들은 안전사고 관련 민·형사상 책임을 영업점에 떠넘겼으며, 차량 사고에 따른 민·형사상 책임도 영업점이 모두 지도록 했다. 쟁의행위로 인한 손해를 영업점이 배상하도록 하거나 계약상 의무 위반 시, 소명 기회 없이 즉시 계약을 해지하는 등 불공정한 특약도 확인됐다. 해당 택배사업자들은 계약서 발급 의무도 제대로 이행하지 않았다. 데뷔aefadsf





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공정위 택배업 소송 강제퇴직 부당한 특약 특약

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