서울 전세 시장, '역대급' 전세난 심화…다주택자 규제 영향

다주택자 양도세 중과 시행을 앞두고 서울 외곽을 중심으로 전세 가격이 급등하며, 전세난이 심화되고 있다. 전세 매물 부족과 높은 전세 가격으로 인해 세입자들의 부담이 커지고 있으며, 전문가들은 정부의 보완책 마련을 촉구하고 있다.

서울 성북구 길음뉴타운7단지 두산위브 84㎡(전용면적)에서 지난달 10일 8억원에 새로운 전세 계약이 체결되었다. 이는 직전 신규 전세 계약 금액인 5억8000만원(지난해 10월 11일)보다 무려 2억2000만원이나 높은 금액이다. 인근의 한 공인중개사는 이미 갱신권을 사용했거나, 집주인이 직접 거주하겠다며 들어오는 경우의 세입자들은 급등한 전세 가격에 큰 충격을 받고 있다고 전했다. 다음 달 9일 다주택자 양도세 중과 시행을 앞두고, 서울 외곽 지역을 중심으로 전세 가격이 가파르게 상승하고 있는 상황이다. 이는 정부의 실거주 1주택 정책 추진으로 인해 다주택자 들의 임대 공급 기능이 사실상 마비된 데 따른 결과로 분석된다. 전세 매물은 빠르게 소진되고 있으며, 품귀 현상이 심화되면서 경쟁률과 전세 가격 상승을 부추기는 악순환이 반복되고 있다. 이러한 현상은 문재인 정부 시기 전세 대란과 비슷한 수준으로 평가된다.

\KB부동산 주간시계열 자료에 따르면, 이달 6일 서울의 전세수급지수는 176.7을 기록했다. 이는 임대차3법 시행 등의 영향으로 전세난이 극심했던 2021년 8월 2일(184.7) 이후 4년 8개월 만에 최고치이다. 전세수급지수는 1~200 사이의 값으로 전세 시장의 수요와 공급 상황을 나타내는 지표이며, 100을 초과하면 공급 부족을 의미한다. 특히 한강을 기준으로 볼 때, 강북 지역의 전세난이 더욱 심각한 것으로 나타났다. 강북 14개 구의 평균 전세수급지수는 185.6, 강남 11개 구는 168.8로 집계되었다. 놀라운 점은, 지난해 8월 4일만 해도 강북의 전세수급지수(148.4)가 강남(148.6)보다 낮았으나, 현재는 더 빠르게 상승하여 강남을 앞질렀다는 것이다. 이는 각종 대출 규제로 인해 상대적으로 저렴한 지역으로 실수요자들이 몰린 영향으로 분석된다. 매물 건수 또한 지속적으로 감소하고 있다.\부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트 및 오피스텔의 전세 매물은 지난 11일 1만5476건으로, 연초(1월 1일)의 2만3060건에서 32.9%나 감소했다. 공급 감소와 수요 증가가 동시에 일어나면서 전세 가격 상승 압력이 더욱 커지고 있다. 한국부동산원 자료에 따르면, 서울 아파트 전세 가격은 지난 2월 넷째 주(0.08%)부터 7주 연속 상승세를 보이며 오름폭을 확대하고 있다. 올해 서울 아파트 전세 가격 누적 상승률은 1.63%로, 작년 같은 기간(0.35%) 대비 5배 가까이 높은 수준을 기록하고 있다. 전문가들은 정부가 전세 시장 안정을 위한 보다 적극적인 보완책을 마련해야 한다고 강조한다. 부동산원 및 부동산R114에 따르면, 올해 서울 공동주택 입주 예정 물량은 2만7158가구로, 작년(3만7103가구) 대비 26.9% 감소할 것으로 예상된다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 전세 시장 불안정의 근본 원인을 주거 이동의 연쇄적인 흐름이 막힌 데서 찾고, 토지거래허가구역 등 임대 공급을 저해하는 요소를 해소해야 임대 수급의 안정을 도모할 수 있다고 주장했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

전세 전세난 전세가격 다주택자 부동산 시장

United States Latest News, United States Headlines