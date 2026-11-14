서울 잠실야구장 철거 기념 이벤트 경기, 김태균의 역전 홈런 우승

올해 말 철거된 서울 잠실야구장에서 열린 마지막 기념 경기에서 김태균이 보너스 홈런으로 역전 우승하며 구장의 역사적인 막을 내렸다.

올해를 끝으로 철거되어 돔구장으로 새롭게 단장하는 서울 잠실야구장 을 기념하는 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 이벤트 경기가 14일 열렸다. 늦가을 비가 내리는 잠실 구장에서는 한국 프로야구의 상징 같은 구장과 작별하는 애수와 함께 야구 역사에 걸맞는 화려한 추억이 만들어졌다.

이 경기는 김응용 감독과 김성근 감독이 시구를 맡았으며, 이만수 선수와 박경완 선수가 공동으로 시구를 하여 행사 시작을 알렸다. 박경완 선수는 형님에게 안부를 묻는 다정한 인사로 분위기를 따뜻하게 만들었다. 비가 내리는 날씨에도 불구하고 팬들은 응원을 이어가며 마지막 날을 기념했다.

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야구 명장들의 마지막 무대

시구와 함께 시작된 이イベント 경기에서는 다양한 야구계의 거목들이 등장하여 구장에 활력을 불어넣었다. 김봉연 선수는 삐그덕거리는 몸짓에도 불구하고 잠실구장 1호 홈런 주인공인 류중일 유격수에게 타구를 날렸다.

이날 경기에는 많은 전설적인 선수들이 함께했다. 이해창 선수의 대주자로 투입된 박용택 선수는 젊은 피답게 이만수 선수를 제치고 2루를 훔쳤다. 1회 말에는 서군 선발 이선희 선수를 상대로 김광수 선수가 3루수 김성래 선수를 스치는 강습 타구로 출루했다.

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2회 말에는 송진우 선수가 등판하여 올해 환갑이라는 나이를 잊을 만큼 부드러운 투구 자세로 시속 120km 공을 던졌다. 3회 초에는 정대현 선수와 더스틴 니퍼트 선수가 외국인 선수로는 처음 등판하여 큰 박수를 받았다.

김태균 선수는 좌전 적시타로 선취점을 뽑았다. 4회 종료 후 홈런 더비에서는 이승엽 선수와 박병호 선수가 침묵하는 가운데 김태균 선수가 마지막 2점짜리 보너스 홈런을 터뜨려 총 3점으로 역전 우승을 차지했다.

경기의 하이라이트 순간들

이병규 선수는 니퍼트 선수가 던진 시속 135km 공을 현역 시절 스윙 그대로 부드럽게 밀어쳐 이날 경기 첫 장타인 좌익수 쪽 2루타를 기록했다. 이 대목에서 구장에는 환호성이 터져 나왔다.

3회 말을 앞두고 동군 벤치는 투수 박명환 선물의 모자를 검사해달라고 심판에게 항의하는 해프닝이 발생했다. 이어진 2사 2, 3루에서 이대호 선수가 타석에 들어서자 서군 벤치에서 고의 볼넷을 지시하며 웃음을 자아냈다.

7회 초에는 구대성 선수가 투수가 아닌 대타로 타석에 등장했다. 이는 2005년 미국프로야구 메이저리그 뉴욕 메츠에서 뛰던 당시 랜디 존슨 선수를 상대로 2루타를 친 당시의 장면을 떠올리게 했다.

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양현종 선수는 꽃다발을 전달하며 감독들과 기념 촬영을 했다. 왼쪽부터 김응용 감독, 김인식 감독, 양현종 선수, 김성근 감독, 강병철 감독이 포즈를 취하며 구장의 마지막을 아쉬워했다.

잠실구장의 새로운 미래를 꿈꾸다

이번 경기는 올해를 끝으로 철거되어 돔구장으로 새롭게 탄생하는 서울 잠실야구장을 기념하고자 마련되었다. 많은 야구인들이 모인 가운데 구장의 역사와 전통이 이어졌다.

이 이벤트 경기는 잠실구장의 마지막 모습 중 하나로 기억될 것이다. 많은 팬들이 비가 내리는 날씨에도 불구하고 구장을 찾아 마지막 응원전을 펼쳤다.

구장은 이제 해체되어 새로운 돔구장으로 재탄생할 예정이다. 하지만 이번 이벤트를 통해 많은 야구인들과 팬들은 잠실구장에서의 추억을 마음속에 간직하게 되었다. 구장은 여전히 많은 이들의 가슴에 자리 잡고 있다.