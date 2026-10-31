경찰 특공대와 폭발물 탐지견이 이태원 거리에서 예방 순찰을 진행하며 핼러윈 당일의 인파와 테러 위험을 차단했다. 장갑차 배치, 안전 펜스 설치, 인공지능 혼잡도 분석 등 통합적 안전 대책을 설명한다.

경찰 특공대 대원과 폭발물 탐지견 이 핼러윈 데이를 앞두고 서울 용산구 이태원 세계음식문화거리에서 예방 순찰을 벌였다. 30일 오후 5시경, 장갑차를 배치하고 특공대 와 견을 동원해 거리 안전을 강화한 것이다.

경비대원들은 붉은 베레모를 쓰고 박스와 쓰레기 배출용기를 수색하며, 견은 코를 선으로 따라 냄새를 맡았다. 시민들은 경호의 절정에 서서 사진을 남겼으며, 특히 10·29 이태원 참사 현장이 인근에 위치한 해밀톤 호텔 앞은 감시 카메라가 설치돼 실시간으로 파악됐다. 경찰은 소방·구청 등과 합동으로 인파 관리를 진행하며, 이태원 역 앞과 이태원로에도 안전펜스 설치를 완료했다. 혼잡이 매우 치솟으면 양쪽에서 통행을 차단하고 도로를 보행로로 전환할 계획임을 경비과 장관이 밝혔다. 1일에는 형사 7개 팀과 서울경찰청 광역 예방 순찰대원 20명, 순찰차 8대, 특공대 10명을 배치해 현장을 계속 감시할 예정이다.

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이태원 핼러윈 예방 순찰과 추모 분위기로 이어져

경찰은 코스프레용이더라도 모의 총기·칼 소지와 제복 착용이 처벌 대상임을 경고했다. 이태원에서 작년 핼러윈 당일 3만여명이 모인 바 있다가 올해는 토요일과 겹쳐 더 많은 인원이 운집할 것이라 예상했다. 한편, 10·29 기억과 안전의 길에서는 시민들이 국화꽃을 놓고 추모 문구를 붙이며 추모의 순간을 남겼다. 전국적인 주의가 필요한 이 지역에서 경찰은 골목마다 펜스를 설치하고, 주요 지점에 경찰과 구청 관계자들을 배치해 인파 통제를 강화했다.

현장의 분위기는 대체로 한산했으며, 오후 6시 이후 인파가 늘어 섰지만 대형 혼잡은 없었다. 서울 동시 순찰 차와 특공대 대원은 10·29 참사의 가시적 예방 효과를 강조하며, 시민들의 안전이 최우선임을 재차 확인했다. 이번 예방 순찰은 핼러윈 행사와 관련된 테러·폭발물 사고를 방지하기 위해 기획됐으며, 행사의 전반적인 안전 확보를 위한 맞춤형 조치가 마련됐다. 경찰은 순찰 중 직접 관찰뿐 아니라 폐쇄 회로 TV와 인공지능 기반 혼잡도 분석을 통해 현장 상황을 실시간으로 파악하고 필요 시 즉각적인 인파 통제 조치를 취할 예정이다.

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이는 이태원이라는 다문화·다국적 인구가 활동하는 지역이라면 더욱 필요한 항목이다. 더불어, 안전 펜스와 통제 라인 확보를 통해 보행자와 차량의 충돌 위험을 최소화하고, 비상 관제 시스템을 통해 비상 상황이 발생할 경우 신속히 대응할 수 있도록 준비한다. 민원과 사건 발생 시 대처가 원활하도록 현장 상호부서 연계에 대한 계획도 마련되었다. 경찰은 순찰 차량과 도서관, 소방관, 보건소 등 복합적으로 등본을 활용해 인파의 흐름과 위험 요소를 실시간 인지하고, 필요에 따라 즉시 공지를 제공한다.

시민 안전 가이드와 체계적인 인파 통제 대책 마련

동시에 시민들은 안전 가이드를 받아 보급품과 비상 연락처를 확인할 수 있다. 이와 같은 통합적 조치가 이번 핼러윈 행사에 대한 요청과 가능성에 대한보다 과학적이고 체계적인 대응을 가능하게 한다. 경찰과 구청 관계자들은 이번 징계 범위를 길게 확대하며, 모의 무기 소지나 경찰 제복 착용 차이로 인한 혼란을 방지하기 위해 적극적으로 봉사 노력을 하고 있다. 핼러윈 행사에 참여하는 시민들은 경호자의 지침을 철저히 따르고, 핼러윈 다음날 발생할 수 있는 직접적인 위험을 줄이기 위해 경각심을 가져야 한다.

전국적인 관심이 집중되는 가운데, 1일 핼러윈 당일에도 3만여명이 모일 가능성이 높아질 것으로 보이며, 이에 맞춰 서울은 전면적인 예비 안전 조치를 확장하고 있다. 보행자·차량 통제, 배치된 순찰 카트, 그리고 인공지능 기반 인구 센서가 추가되어 시민들의 보호를 강화한다. 이번 조치가 큰 사고를 예방하고 이를 통해 많은 인명 보호자로 이어질 것으로 기대된다.