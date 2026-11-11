서울 외식 메뉴 평균가격 2.5% 상승, 김밥이 5.4%로 최상승

한국소비자원 자료에 따르면 9월 서울 가정식 메뉴 평균 가격이 2.5% 오른 가운데 김밥 1줄 평균 가격은 3,923원으로 5.4% 상승해 최상승률을 기록했다.

한국소비자원 가격정보포털 ' 참가격'에 보고된 2023년 9월 서울 외식 메뉴 평균 가격이 2.5% 상승했다. 특히 김밥 1줄은 평균 3,923원으로 전년 말 3,723원 대비 5.4% 상승해 가장 높은 상승률을 보였다.

평균 가격 상승률과 주요 메뉴별 변화

서울에서 조사된 8개 인기 메뉴(냉면, 비빔밥, 김치찌개 백반, 삼겹살, 자장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥)의 평균 가격은 2022년 12월 대비 2.5% 인상됐다. 김가네와 같은 분식업체에서는 김밥 1줄 가격이 4,000원 이상으로 인상된 사례가 다수 보고되었다.

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기타 메뉴별 상승률은 삼겹살이 2.3%, 김치찌개 백반이 2.2%, 자장면이 2.0%, 냉면·삼계탕이 1.5%, 칼국수가 1.2% 순으로 나타났다. 이는 서울 지역 외식업계 전반에 가격 인상 압력이 높음을 시사한다.

국가 데이터와 비교한 물가 상승률

국가데이터처 자료에 따르면, 9월 기준 전체 39개 외식 품목 중 소비자물가 상승률이 가장 높은 항목은 도시락(8.4%)였다. 이어 김밥이 4.9%, 생선회가 4.5%로 나타났다.

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이러한 높은 상승률은 지방자치단체가 표본 조사를 통해 수집한 외식 메뉴 가격을 평균 낸 결과에 기반한다. 따라서 서울 외식 시장이 전국 물가 상승 트렌드를 앞지르고 있음을 보여준다.

경영자와 소비자 반응

일부 외식업체는 인상된 물가를 변동된 공급 사정과 인건비 상승으로 설명하고 있다. 반면 소비자들은 가격 상승에 대한 불만을 표시하며 품질 대비 가격이 상승한 점을 지적하고 있다.

한국소비자원은 향후 가격 통계 공개 시점과 방식에 대한 투명성을 높이기 위한 방안을 논의 중이며, 소비자 보호를 위한 건전한 가격 정책 마련을 목표로 하고 있다.

향후 전망과 조치

서울시와 한국소비자원은 2024년 상반기에도 가격 변동을 지속적으로 모니터링할 계획이다. 이는 소비자 물가 안정을 위한 중요한 지표가 될 전망이다. 또한 소비자 신고 및 상담 서비스를 강화해 소비자 의견을 적극 반영할 방침이다.