서울 원룸 월세 폭등에 '반독립' 주거 확산…2030, 룸메이트·코리빙 찾는다

서울의 치솟는 원룸 월세 부담으로 2030 세대가 주거 비용을 절감하고 사회적 고립감을 해소하기 위해 룸메이트나 코리빙 등 '반독립' 주거 형태를 선호하고 있습니다. 기업들도 이러한 트렌드에 맞춰 맞춤형 코리빙 공간 시장을 확대하고 있습니다.

서울 지역의 원룸 월세 가격이 급등하면서, 20대와 30대 젊은층 사이에서 룸메이트 나 코리빙 (Co-living)을 찾는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 단순히 주거 비용 절감을 넘어, 1인 가구 증가로 인한 사회적 고립감을 해소하고 싶어하는 심리적 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 이제 '완전한 독립' 대신 타인과 주거 공간을 공유하며 생활하는 '반독립' 형태의 주거가 새로운 대안으로 빠르게 확산되는 추세입니다. 부동산 업계에 따르면, 수도권을 중심으로 룸메이트 를 구하거나 코리빙 공간을 찾는 2030세대의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 코리빙 은 여러 사람이 한 집이나 건물을 함께 사용하면서, 개인 공간은 분리하되 주방, 거실 등 공용 공간은 부분적으로 공유하는 주거 형태입니다. 특히 서울의 주요 지역에서 원룸 월세가 가파르게 상승하면서, 젊은층의 주거 선택지가 빠르게 재편되고 있는 것입니다.

이러한 변화의 가장 큰 배경에는 천문학적인 주거 비용이 자리하고 있습니다. 보증금 수천만원에 월세 수십만원에 달하는 일반 원룸에 비해, 여러 명이 공간을 나눠 사용하면 주거비를 절반 가까이 줄일 수 있습니다. 관리비와 공과금까지 분담하면 실제 체감하는 주거비 부담은 더욱 낮아집니다. 서울에서 코리빙 형태로 거주 중인 대학원생 A씨(25세, 여성)는 “혼자 살면 월세와 관리비 부담이 너무 커서 엄두가 나지 않았는데, 지금은 방은 따로 쓰면서 비용을 나눌 수 있어 훨씬 현실적인 선택이라고 느낀다”며 “완전히 혼자 사는 것은 아니지만, 부모님 집을 나와 생활한다는 점에서 충분히 독립했다고 생각한다”고 말했습니다. 단순한 비용 절감을 넘어, 1인 가구 증가로 인한 사회적 고립감 해소 또한 코리빙 확산의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 혼자 사는 외로움을 줄이면서도 독립 생활의 자유를 누릴 수 있다는 점에서 '절충형 주거'로서의 매력이 커지고 있습니다. A씨의 코리빙 메이트인 직장인 B씨(27세, 여성)는 “예전에는 혼자 사는 것이 더 독립적이라고 생각했는데, 막상 살아보니 외로움이 생각보다 컸다”며 “지금은 각자 방은 따로 쓰지만, 집에 오면 사람이 있다는 것이 꽤 큰 위로가 되고, 특히 여성의 경우 물리적, 심리적 안정감이 크다”고 덧붙였습니다. 이러한 흐름에 맞춰 기업형 코리빙 서비스도 속속 등장하고 있습니다. 가구와 가전을 기본 제공하고, 입주자 간 커뮤니티 프로그램을 운영하는 등 단순한 '쉐어하우스'를 넘어 하나의 주거 상품으로 진화하는 모습입니다. 일부 업체는 직장인, 창업가 등 특정 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 공간을 선보이며 시장을 확대하고 있습니다. 대표적으로 MGRV가 운영하는 '맹그로브(Mangrove)'는 코리빙 시장을 상징하는 사례로 꼽히는데, 침대, 책상 등 기본 가구뿐만 아니라 주방, 라운지, 워크스페이스 등을 갖추고 있으며 입주자 간 네트워킹 프로그램과 커뮤니티 활동도 운영합니다. 이는 단순한 주거 공간을 넘어 '사는 경험'을 설계한 것이 특징입니다. 국내에서는 대기업 계열사들도 이 시장에 뛰어들고 있습니다. SK D&D가 선보인 '에피소드(Episode)'는 직장인을 겨냥한 코리빙 브랜드로, 풀옵션 주거와 함께 커뮤니티 프로그램을 제공하며 빠르게 입주 수요를 확보하고 있습니다. 업계에서는 이러한 '반독립' 확산을 일시적인 유행이 아닌 사회 구조적인 변화로 보고 있습니다. 주거비 상승과 공급 부족이 맞물리면서 청년층의 주거 방식 자체가 바뀌고 있다는 분석입니다. 한 업계 관계자는 “이제 독립은 ‘혼자 사는 것’이 아니라 ‘스스로 선택해 사는 방식’으로 의미가 확장되고 있다”며 “코리빙과 룸메이트 형태는 앞으로도 하나의 주요 주거 옵션으로 자리 잡을 것”이라고 전망했습니다





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