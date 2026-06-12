서울 올림픽공원 핸드볼경기장, 투표용지 부족 시위와 자발적 물품 지원 체계 확산

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 맞서 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 일주일째 이어지는 개표소 봉쇄 시위가 조직적인 물품 지원과 온라인 보급판 플랫폼을 통해 자율적으로 운영되고 있다. 대학가와 체육단체까지 참여해 재선거를 요구하며 사태가 전국적으로 확산되고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 시민들의 반발이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서 일주일째 이어지고 있다. 현장은 ' 개표소 봉쇄 시위'라는 명칭으로 진행되며, 투표용지 부족 을 규탄하고 재선거를 요구하는 집회가 지속된다.

시위가 장기화되면서 자발적인 물품 지원 체계가 구축됐고, SNS를 통한 자율 기부와 실시간 재고를 공유하는 온라인 플랫폼까지 등장해 시위 참가자들의 생활을 돕고 있다. 12일 현장에는 생수, 태극기, 담요, 물티슈, 보조배터리, 쿨링시트 등 다양한 구호품이 대량으로 비치됐으며, 자원봉사자들이 물품을 끊임없이 운반하고 있었다. 특히 더운 날씨를 대비해 냉난방이 가능한 쉼터 버스 4대가 주차돼 시위자들이 밤샘 노숙 생활을 할 수 있도록 지원했다. 현장 보급판 사이트는 SNS에 올라온 물품 요청을 실시간으로 집계하고, '넉넉한 품목'과 '주의 품목'으로 구분해 제공한다.

현재 생수, AA건전지, 얼음, 컵라면은 넉넉한 품목으로 표시되고, 랜턴과 종량제봉투는 부족 상황을 알리는 주의 품목으로 구분된다. 사이트는 60초마다 자동 갱신되며, 각 게이트별 물품 현황과 위치를 지도 상에 표시해 참가자들이 필요한 물품을 손쉽게 확인할 수 있다. 이러한 체계적인 물류 관리 덕분에 시위는 조직적인 형태를 띠며, 단일 지도부 없이도 자발적인 네트워크를 통해 지속 가능성을 확보하고 있다. 시위가 격화되자 다양한 사회단체와 개인들이 목소리를 높이고 있다.

오전 9시경 핸드볼경기장 입구에는 5~10명 가량의 노숙 시위자들이 모기장과 텐트를 설치하고 자리를 고수했으며, 경기장 내 안내판과 주차 정산기 등에 '부정선거 원흉 선관위 해체' 등의 문구가 붙어 있었다. 오후에는 약 200명의 시위대가 모여 '부정선거 재선거', '당일투표 수개표' 등을 외치며 대규모 집회를 열었다. 이와 동시에 유튜버 전한길 씨는 투표용지 보관 상자를 확보했다는 주장을 내세우며 기자회견을 열었으나, 해당 주장의 진위 여부는 아직 확인되지 않았다.

대한체육회와 문화체육관광부는 시위가 체육 단체들의 업무에 차질을 빚는 점을 우려해 공권력 투입을 요청했으며, 전국 대학들도 '한{ }표의 기록' { }사이트에 성명과 시국선언을 올리며 연대를 표명했다. 현재 213개 대학(242개 캠퍼스)이 총 393건의 성명을 발표했으며, 이는 대학가까지 사태에 대한 깊은 우려와 재선거 요구가 확산되고 있음을 보여준다





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