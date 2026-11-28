서울 영등포구 쪽방촌에서 불법 개조된 주거 환경과 취약한 소화 시설, 그리고 주민들의 위험한 생활 습관으로 인한 화재 발생률이 높아지고 있어 대책 마련이 시급한 상황이다.

서울 영등포구와 중구 동자동 일대의 쪽방촌에서 화재 위험이 상존하고 있다. 지난달 8일 영등포동 쪽방 빌라에서 발생한 화재로 50대 남성 1명이 사망한 것을 계기로 해당 지역의 주거 안전 실태가 다시 한번 드러났다. 당시 빌라에 설치된 간이 스프링클러는 작동하지 않았으며, 건축물대장상 여인숙으로登记的된 건물이 실제로는 내부를 쪽방 형태로 불법 개조하여 월세를 받고 있었음이 확인되었다.

불법 개조와 노후 전기시설이 만드는 치명적 환경

쪽방촌의 화재 위험은 단순히 건물의 노후함에서 비롯되는 것이 아니라, 구조적인 문제와 생활 습관의 복합적 작용으로 발생한다. 건물은 일반 주거 시설보다 밀도가 높게 쪼개져 있으며, 복잡한 내부 구조 때문에 다수가 좁은 공간에 모여 산다. 조리 환경과 전기 시설이 열악하여 일상적인 생활 자체가 화재 위험 요인으로 작용하며, 이는 화재 진압과 대피 과정에서 큰 지장을 초래한다.

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특히 겨울철에는 전기장판 사용이 추가되면서 화재 위험이 한층 커진다. 영등포동 고시원을 관리하는 최모(62) 씨는 장판 온도를 강하게 설정하고 깜빡하고 외출하는 경우가 주요 원인이라고 설명했다. 소화기 등 소방 설비가 있더라도 적치물에 파묻혀 있거나 점검 시한이 지났으며, 주민들이 사용법을 제대로 모르는 경우도 빈번하다.

주민들 사이 만연한 가스버너 사용과 담배 흡연

안전 안내와 주거비 지원 약속에도 불구하고, 주민들의 위험한 생활 습관은 쉽게 고쳐지지 않고 있다. 지난달 26일 연합뉴스가 현장을 둘러본 결과, 서울 영등포동과 동자동 쪽방촌에서 여전히 휴대용 가스버너를 사용하는 주민들을 쉽게 찾을 수 있었다. 지난달 불이 난 영등포동 빌라에 거주하는 서모(66) 씨는 방에서 부탄가스를 사용해 밥을 끓이는 사람들이 많다고 전하며, 사용을 중지하라고 경고해도 멈추지 않는다고 말했다.

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그의 설명에 따르면 방 바닥에는 가스버너와 식용유, 가재도구가 널려 있었고, 재개발로 인해 컨테이너 임시 주택으로 거처를 옮긴 80대 여성 주민 역시 인덕션을 제공받았지만, 노년층이 불을 보고 조절하는 데 익숙해 여전히 가스버너를 선호한다고 밝혔다. 주방 시설이 부재한 환경에서 방 안에서 직접 음식을 조리하는 구조 자체가 위험을 증폭시킨다.

또한 동자동 쪽방촌에서는 방문을 열어둔 채 집안에서 담배를 피우는 모습이 목격되었다. 더불어민주당 박정현 의원실이 서울시 소방재난본부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2023년부터 지난달까지 서울 쪽방촌에서 발생한 화재 15건 중 6건이 담배꽁초나 라이터 불씨에서 비롯된 것으로 나타났다. 이는 생활 습관 개선이 화재 예방의 핵심 과제임을 보여준다.

전문가, 단순 설치가 아닌 지속적 관리 시스템 필요 강조

주민과 관리자를 대상으로 연 4회 화재 예방 및 대응 교육이 진행되고 있으나, 실제 참석한 사례는 많지 않은 것으로 나타났다. 교육의 형식적 운영이 안전 의식 고취로 이어지지 않고 있는 실정이다. 이영주 경일대 소방방재학부 교수는 쪽방촌 주민이 노인 등 취약계층이라는 점을 지적하며, 화재 감지기와 주방용 소화 장치 설치에서 그치지 않고 주기적인 현장 점검과 관리를 포함하는 지원 체계가 필요하다고 강조했다.

물리적 환경도 대피를 방해하는 요소로 작용한다. 미로 같은 쪽방 복도와 소방차 진입이 어려운 좁은 골목, 건물 사이로 어지럽게 뒤얽힌 실외 전선들이 그대로 유지되고 있다. 최근 재개발이 시작된 영등포동 일대에는 곳곳에 바리케이드가 설치되어 보행로만 남거나 기존보다 도로 폭이 좁아진 구간이 적지 않아, 긴급 상황 시 소방 활동에 제약이 예상된다.