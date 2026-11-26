한국부동산원 11월 넷째 주 데이터에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.01% 올랐으나 강남3구와 한강벨트권 하락이 지속되며 시장 안정성에 변화의 기류가 감지되고 있다.

한국부동산원 이 26일 공개한 11월 넷째 주(11월 23일 기준) 주간 아파트 가격 동향 분석 결과, 서울 지역의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 상승했다. 이는 지난 10월 셋째 주 0.13% 상승 이후 상승폭이 6주 연속으로 지속적으로 축소되는 추세의 연장선이다.

강남권·한강벨트 하락세 심화

서울 내에서도 지역별 양상이 뚜렷하게 갈리며 상승세의 질적 저하가 나타나고 있다. 강남권의 경우 하락 폭이 확대되었으며, 한강벨트권에서도 하락으로 전환한 권역이 늘어났다. 구체적으로 송파구는 -0.50%, 강남구는 -0.34%, 강동구는 -0.03% 하락하며 전주 대비 내림세를 키웠다. 한강벨트권에서는 광진구와 영등포구가 각각 0.01% 내리며 상승에서 하락으로 전환했다. 전주의 상승폭 0.03% 대비 0.02%p 낮은 수치인 것은 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사한다.

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전문가 분석: 기준금리 인상 영향

시장 전문가들은 강남3구 중심의 하락세와 고금리 장기화가 매매가격 하락 반전을 이끌 수 있다고 경고한다. 우리은행의 남혁우 부동산 연구원은 서울 아파트 시가총액의 상당 부분을 차지하는 강남3구와 한강 벨트의 가격 조정 현상이 지속될 개연성이 크다고 지적했다. 기준금리 인상은 매수 심리 위축에 직접적인 영향을 줄 수밖에 없으며, 서울 시장은 현재 보합 상태를 유지하거나 추가적으로 하락 반전할 가능성도 존재한다고 분석했다.

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강북권 상승 및 수도권 동향

반면 강북권은 상승세를 유지했다. 성북구 0.33%, 노원구 0.27%, 서대문구 0.25% 등의 상승을 포함해 강북권 14개구 전체가 0.15% 상승했다. 수도권 아파트 가격은 경기 0.17%, 인천 0.02%의 상승을 포함해 전주 대비 0.10% 올랐다. 지방은 충북 0.05%, 인천 0.02%, 대전 0.02% 등이 올랐으나 제주 -0.06%, 경북과 충남, 부산이 각 -0.02% 하락하며 전체적으로 보합 0.00%를 기록했다.

전세가격 보합 및 지역별 차이

아파트 전셋값은 서울 0.14%를 포함한 수도권 0.14% 모두 지난주와 동일한 상승 폭을 유지했다. 다만 서초구가 0.01% 상승에서 -0.02% 하락으로 전환하며 전셋값 하락으로 돌아선 유일한 권역이 되었다. 시도별 전셋값은 충남 0.07%, 부산과 대구, 충북이 각 0.05% 상승했고, 경북과 강원, 제주가 각각 0.00% 및 -0.04%를 기록하며 전국적으로 0.09% 상승했다.