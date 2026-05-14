서울 아파트값 전 지역 상승 전환 및 전세가 10년 만에 최대 상승폭 기록

서울 전역의 아파트 가격이 동반 상승하며 강남권까지 반등에 성공했고, 전세 가격 또한 10년 6개월 만에 가장 가파른 상승세를 보이며 시장의 열기가 고조되고 있습니다.

서울 전역의 아파트 매매 가격이 일제히 상승세로 돌아서며 부동산 시장의 열기가 빠르게 확산되고 있습니다. 한국부동산원 이 발표한 5월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매 가격은 전주 대비 평균 0.28% 상승한 것으로 나타났습니다.

이는 지난주의 상승 폭이었던 0.15%와 비교해 거의 두 배 가까이 급증한 수치이며, 정부가 다주택자에 대한 중과세 유예 종료 계획을 명확히 밝힌 직후인 1월 넷째 주 0.31% 상승 이후 약 15주 만에 기록한 가장 높은 상승률입니다. 현재 서울 부동산 시장은 일부 지역에서 매수자와 매도자 사이의 눈치싸움이 계속되고는 있지만, 주거 환경이 우수하거나 재개발 가능성이 높은 단지를 중심으로 매수 문의가 급증하고 있으며 실제로 높은 가격에 계약이 체결되는 사례가 늘어나면서 전반적인 가격 상승을 견인하고 있는 형국입니다.

특히 주목할 점은 그동안 서울에서 유일하게 하락세를 유지하며 버티던 강남구마저 12주 만에 상승 전환했다는 사실입니다. 이로써 서울 25개 자치구 전체가 일제히 상승하는 모습은 지난 2월 셋째 주 이후 처음으로 나타났습니다. 강남 3구 중에서도 송파구는 0.35%의 상승률을 기록하며 전주 0.17% 대비 0.18%포인트나 상승 폭을 확대했습니다. 서초구 역시 0.17% 상승하며 전주의 0.04%보다 크게 오른 수치를 보였습니다.

이른바 마용성으로 불리는 마포구, 용산구, 성동구 지역의 강세도 뚜렷합니다. 용산구의 경우 상승 폭이 0.07%에서 0.21%로 3배나 확대되었으며, 마포구는 0.26%, 성동구는 0.29%로 각각 상승 폭을 넓히며 서울 중심부의 가격 상승을 주도하고 있습니다. 더욱 놀라운 것은 서울 북부 지역의 상승세입니다. 성북구는 전주 0.26%에서 이번 주 0.54%로 상승 폭이 두 배 이상 뛰며 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

서대문구 또한 0.45% 상승하며 전주의 0.20%보다 두 배 넘는 증가율을 보였습니다. 이외에도 강서구, 종로구, 동대문구, 강북구, 구로구 등이 모두 0.3%대의 가파른 상승세를 나타냈습니다. 특히 성북구와 종로구의 주간 상승률은 관련 통계 작성이 시작된 2012년 5월 이후 역대 최고 수준을 기록하며 시장에 큰 충격을 주고 있습니다. 이러한 현상에 대해 전문가들은 상대적으로 가격대가 낮은 비강남권 지역을 중심으로 젊은 층의 내 집 마련 수요가 유입되고, 다주택자들의 매물 잠김 현상이 심화되면서 평균적인 시장 가격 수준이 상향 평준화되고 있는 것이라고 분석하고 있습니다.

매매 가격뿐만 아니라 전세 가격의 상승세는 더욱 가파릅니다. 서울 아파트 전세 가격은 전주 대비 0.28% 상승하며 상승 폭이 0.05%포인트 확대되었습니다. 이는 2015년 11월 둘째 주에 기록한 0.31% 이후 약 10년 6개월 만에 가장 높은 상승률입니다. 전세 시장에서도 성북구가 0.51%로 가장 높은 상승률을 보였으며, 송파구 0.50%, 성동구 0.40%, 강북구 0.40%, 광진구 0.37% 순으로 큰 폭의 상승세가 이어지고 있습니다.

이러한 전세가 상승은 매매 수요를 자극하는 요인이 되어 시장의 불안정성을 높이고 있습니다. 경기도 지역 역시 광명시 0.66%, 하남시 0.43%, 화성시 동탄 지역 0.41% 등 주요 거점 도시를 중심으로 전세 가격이 급등하는 추세입니다. 부동산 전문가들은 현재의 시장 상황을 매우 이례적인 흐름으로 보고 있습니다. KB국민은행의 박원갑 전문위원은 다주택자들의 매물 회수와 더불어 비강남권의 상대적 저평가 메리트를 느낀 젊은 구매층의 진입이 맞물리며 서울 전역의 가격대를 끌어올리고 있다고 진단했습니다.

또한 우리은행 부동산연구소의 남혁우 연구원은 급매물이 소진되기를 기다리며 관망하던 대기 매수자들이 본격적으로 시장에 진입하면서 상승의 강도가 더욱 세지고 있다고 분석했습니다. 결과적으로 매매가와 전세가가 동시에 급등하는 현상이 발생하면서, 실수요자들의 주거비 부담이 가중되고 있으며 향후 정부의 추가적인 시장 안정화 대책 여부가 시장의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 것으로 전망됩니다





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