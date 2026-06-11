서울 아파트 시장의 30대 패닉 바잉, 주거 불안이 낳은 생존 전략

서울 아파트 매수자의 절반 가까이가 30대로 채워지며 패닉 바잉 현상이 심화되고 있습니다. 전세난과 가격 상승 공포가 맞물려 내몰리듯 집을 사는 청년 세대의 현실과 이것이 정치적 표심으로까지 이어진 현상을 심층 분석합니다.

최근 서울 아파트 시장에서 30대 매수자의 비중이 급격히 증가하며 시장의 중심축으로 부상하고 있습니다. 과거에는 40대가 주도하던 매수 시장이었으나, 올해 들어 30대 의 진입 속도가 매우 가파르게 나타나고 있는 상황입니다.

한국부동산원의 통계에 따르면 지난 1월 32.6%였던 30대 매수자 비율은 2월 40%, 3월 43.4%를 거쳐 4월에는 무려 45.8%까지 치솟았습니다. 이는 서울 아파트 매수자 10명 중 거의 5명이 30대라는 것을 의미하며, 상대적으로 40대의 비중은 크게 줄어든 것과 대조를 이룹니다. 이러한 현상은 단순한 투자 목적이라기보다 주거 불안정성에서 비롯된 생존형 매수가 강한 것으로 분석됩니다. 실제로 많은 30대가 집을 사고 싶어서가 아니라, 살 곳이 없어서 집을 사는 '반강제적 매수' 상황으로 내몰리고 있습니다.

직장인 김 씨의 사례처럼 결혼을 앞둔 예비부부들이 전세 매물이 사라지는 현상을 목격하며 위기감을 느끼고 무리하게 대출을 받아 집을 마련하는 경우가 흔합니다. 매월 수백만 원의 원리금을 상환해야 하는 경제적 부담이 상당함에도 불구하고, 현재 매수하지 않으면 나중에는 더 높은 가격을 지불해야 한다는 '포모(FOMO, 기회 상실 공포)' 심리가 강하게 작용하고 있습니다. 임장을 다니는 몇 개월 사이에 집값이 억 단위로 뛰는 상황을 직접 목격하면서, 청년 세대는 더 이상 기다리는 것이 전략이 아니라는 결론에 도달한 것입니다. 이러한 패닉 바잉의 근본적인 원인 중 하나는 심각한 전세 가뭄과 월세 가격의 상승입니다.

서울 아파트 전세수급지수는 지난해 5월부터 100을 상회하기 시작해 지난 4월에는 109.5를 기록하며 수요가 공급을 크게 앞지르고 있음을 보여주었습니다. 주택임대차보호법 개정 이후 전세 계약 기간이 사실상 늘어나면서 시장에 나오는 신규 매물이 급감했고, 이는 곧 전세가 상승과 월세 전환 가속화로 이어졌습니다. 전세 매물을 찾지 못한 30대 실수요자들은 결국 매매 시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없었으며, 특히 30대가 선호하는 중저가 아파트 지역의 가격 상승세가 더욱 가팔라지는 양상을 보이고 있습니다. 정부의 부동산 정책에 대한 불신과 분노 또한 30대의 심리적 불안을 부추기고 있습니다.

다주택자 양도세 중과와 같은 규제 중심의 정책이 오히려 매물 잠김 현상을 초래하여 공급을 위축시켰다는 비판이 나옵니다. 정부 당국자가 젊은 층의 실수요 유입으로 인한 가격 상승을 두고 걱정할 부분이 아니라고 언급한 것에 대해, 실제 현장에서 고통받는 청년들은 탁상행정이라며 강하게 반발하고 있습니다. 특히 강남권의 가격 하락세가 일부 나타나더라도, 정작 30대가 진입 가능한 외곽 지역이나 중저가 단지의 가격은 계속 오르고 있어 체감하는 고통은 더욱 큽니다. 이러한 부동산 시장의 분노와 불안은 정치적 표심으로까지 전이되었습니다.

지난 서울시장 선거에서 30대 유권자들이 보여준 지지 성향의 변화가 대표적인 사례입니다. 그동안 민주당 지지 성향이 강했던 30대, 특히 30대 여성들조차 부동산 지옥이라는 슬로건을 내건 오세훈 후보에게 대거 표를 던진 것으로 나타났습니다. 이는 주거 안정이 생존과 직결된 문제임을 깨달은 청년 세대가 기존의 정치적 신념보다 실질적인 주거 해결책을 제시할 것이라는 기대감에 투표했다는 분석이 지배적입니다. 실제로 다주택자 매물이 급감하며 가격 상승세가 다시 본격화된 시점을 기점으로 30대의 표심이 급격히 이동하는 모습이 관찰되었습니다.

전문가들은 현재의 상황을 타개하기 위해서는 정부가 단순히 가격을 잡겠다는 수사적인 표현보다는, 구체적이고 강력한 공급 신호를 시장에 보내야 한다고 강조합니다. 서울 내 신규 택지 개발이나 대규모 주택 공급 계획을 명확히 제시하여, 지금 당장 무리하게 집을 사지 않아도 미래에 내 집을 마련할 수 있다는 확신을 주어야 한다는 것입니다. 공급 물량을 억제하는 규제 위주의 정책에서 벗어나 실수요자가 납득할 수 있는 핀셋 대책과 획기적인 공급 확대 방안이 마련되지 않는 한, 30대의 패닉 바잉과 주거 불안은 계속될 가능성이 높습니다





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