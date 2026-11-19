9월 서울 아파트 매매·전세 가격이 동반 상승하며 서북권과 동북권에서 가파른 오름세를 기록했다. 소형 및 초소형 아파트 수요가 견인하고 있다.

서울특별시 시가 19일 발표한 자료에 따르면 9월 서울 아파트 매매 및 전세 가격이 모두 동반 상승한 것으로 나타났다. 한국부동산원 의 공동주택 실거래가격지수 분석 결과, 매매 실거래가격은 전월 대비 0.57% 상승했다. 이는 전년 동월 대비 14%나 오른 수치로, 시장의 상승세가 명확히 확인된다.

강북과 소형 아파트 가격 급등세 주도

서울특별시 한국부동산원 자료에 따르면 권역별로는 상대적으로 가격이 낮은 강북 지역이 상승세를 주도했다. 은평구, 서대문구, 마포구가 속한 서북권이 1.33%로 가장 큰 상승 폭을 기록했다. 동북권(강북, 도봉, 노원, 성북, 중랑, 동대문, 성동, 광진구) 역시 1.19% 상승했다. 서남권(강서, 양천, 영등포, 구로, 금천, 동작, 관악구)은 0.7% 상승했다.

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반면 강남, 서초, 송파, 강동이 포함된 동남권은 1.81% 하락했다. 도심권(종로, 중, 용산) 또한 0.22% 내렸다. 규모별로는 전용면적 40㎡ 초과 60㎡ 이하 소형 아파트가 1.36%로 가장 높은 상승률을 보였다. 40㎡ 이하 초소형 아파트 또한 1.33% 올랐다. 중대형과 대형 아파트 가격은 각각 2.01%, 1.21% 하락했다.

서북권·동북권 상승과 동남권 하락의 양상

부동산플래닛이 분석한 국토교통부 실거래가 자료는 올해 3분기 서울 아파트 매매 거래량이 직전 분기보다 43.9% 급감했다고 지적한다. 이러한 거래량 위축 속에서도 서울시는 매입 부담이 낮은 지역과 규모를 중심으로 가격 상승이 이어지는 양상이라고 분석했다. 이는 고금리 환경에서 구매력 있는 수요층이 진입장벽이 낮은 아파트로 쏠림 현상을 보이고 있음을 시사한다.

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전셋값 동반 상승…갱신계약 비중 감소

9월 아파트 전세 실거래가격은 전월 대비 0.86% 상승했다. 전년 동월 대비로는 10.52% 오름세를 기록했다. 전세 시장에서는 도심권이 1.29%로 가장 높았다. 동남권 1.11%, 동북권 0.97%, 서남권 0.66%, 서북권 0.28% 순으로 상승했다.

전세 시장 역시 대형을 제외한 모든 규모에서 가격이 올랐다. 특히 초소형과 소형 아파트는 각각 2.23%, 1.01% 상승했다. 이는 전세 수요가 상대적으로 낮은 가격대의 소형 주택으로 집중되고 있음을 보여준다. 이러한 가격 상승은 장기적인 주거 안정성 강화보다는 단기적인 매매 전환 수요와 연동된 측면이 있다.

10월 거래량 확대…저가주택 중심 거래 활성화

10월에는 아파트 매매와 전세 거래량이 모두 증가하는 등 시장 활기가 감지된다. 지난 16일 기준 10월 아파트 매매 거래량은 3,486건으로 전월 대비 1.1% 늘었다. 가액별 분석 결과, 15억 원 이하 거래 비중이 78.3%를 차지하며 저가주택 중심의 거래가 활발했다.

같은 기간 전세 거래량은 8,214건으로 전월 대비 18.3% 급증했다. 갱신계약 비중은 53.1%로 전월의 55.6% 대비 소폭 감소했다. 이는 기존 임차인보다 신규 입주 수요가 증가하며 시장 전환이 일어나고 있음을 의미한다. 부동산 시장은 15억 원 이하의 소형·초소형 주택을 중심으로 안정세를 회복할 조짐을 보이고 있다.