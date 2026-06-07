서울 송파구 투표용지 부족 사태, 개표소 봉쇄 시위로 번져…선관위 대응 미흡 지적

6·3 지방선거 당시 투표용지 부족으로 시작된 사태가 개표소 봉쇄 시위로 확대됐다. 시위대는 재선거를 요구하며 사흘째 점거 중이며, 선관위의 초기 대처 실패가 상황을 악화했다는 비판이 나온다.

지난 6·3 지방선거 당시 서울 송파구 에서 발생한 투표용지 부족 사태가 장기화되며 개표소 봉쇄 시위로 번졌다. 시위대는 사흘째 올림픽공원 개표소를 점거하고 재선거를 요구하고 있다. 초기에는 투·개표함 반출 저지, 시민 강제 검문, 취재진 폭행 등 과격한 양상을 보였으나, 시간이 지나면서 구호를 '재선거'로 통일하고 성조기를 내리는 등 안정을 찾는 모습이다.

선거관리위원회는 초기 대응에서부터 미숙한 모습을 보이며 부정선거 음모론에 불을 지폈다는 비판을 받고 있다. 발단은 투표 당일 오후 2시경 현장 공무원들이 투표용지 부족을 우려해 선관위에 대책을 요구했지만, 선관위가 제때 대응하지 않으면서 시작됐다. 오후 4시부터 잠실7동 제2투표소 등에서 잔여 용지가 소진돼 투표가 중단되는 사태가 발생했다. 중앙선관위는 오후 5시 45분에야 '용지 이송 중'이라는 공지를 냈지만, 실태 파악조차 제대로 못해 혼선을 빚었다.

일부 투표소는 오후 10시까지 투표가 연장됐고, 주민들은 항의하며 선거사무원과 실랑이를 벌였다. 선관위는 오후 9시가 돼서야 대국민 사과를 했지만, 구체적인 설명 없이 '선거인 수의 50%'라는 지침을 처음 언급해 불신을 키웠다. 투표 종료 후에는 항의 시민과 유튜버 등 수백 명이 투표소를 봉쇄했다. 선관위는 다음날 '재선거 불가' 방침을 밝히고 투표함 이송을 강행하지 않겠다고 했지만, 시위대는 철야 집회를 이어갔다.

결국 경찰이 강제 해산에 나서 투표함을 개표소로 옮겼지만, 시위대는 곧바로 올림픽공원 개표소로 이동해 다시 봉쇄했다. 이 과정에서 선거인명부 대조 전표 등 개인정보가 유출되는 사고도 발생했다. 선관위는 이후 투표소를 방치하고, 개표가 끝난 후에도 시위대는 3~4만 명 규모로 불어나 개표소를 에워쌌다. 현재까지도 1만 명 이상이 현장에 남아 재선거를 요구하고 있으며, 선관위는 수장 사퇴 후 사실상 손을 놓은 상태다. 전문가들은 선관위의 안일한 대처가 사태를 키웠다고 지적한다





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