서울 송파구 일부 투표소 투표용지 부족…'초유의 투표 중단' 사태

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실 일대 일부 투표소에서 투표용지가 동나면서 투표가 일시 중단되는 초유의 사태가 발생했다. 오후 4시 30분부터는 아예 투표가 진행되지 않았고, 상당수 유권자가 돌아가는 일이 생겼다. 중앙선관위는 투표율이 높아 용지가 부족해졌으며 추가 용지를 이송 중이라고 밝혔다. 현장에서는 대기자 명단 작성과 전화번호 요구 등 혼란한 상황이 벌어졌고, 유권자들은 투표권 침해를 주장하며 항의했다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실 일대 일부 투표소에서 투표용지가 동나는 사태가 발생해 투표가 일시 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다. 오후 4시 30분부터는 아예 투표가 진행되지 않는 상황이 발생했고, 상당수 유권자는 기다리다가 돌아가는 경우가 속출했다.

사무원들은 대기 중인 시민 중 일단 50명만 투표를 진행하기로 하고 나머지 인원에게 전화번호를 적어달라고 안내하기도 했다. 한 유권자는 오후 6시 넘어서 투표소에 온 사람과 기다리는 사람을 어떻게 구분할 수 있느냐며 관리관에게 항의했고, 일부 관리관은 투표용지가 오고 있다고 설명했지만 오후 6시 이후에 해도 투표로 인정되느냐는 질의에는 답하지 못했다. 이에 대기 중인 시민들은 투표권 침해를 주장했다. 중앙선거관리위원회는 제9회 지방선거 투표율이 지난 선거보다 높아서 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족해졌으며 현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 용지를 이송 중이라고 밝혔다.

한편 투표용지 부족으로 인해 유권자들이 대기하는 모습이 여러 투표소에서 목격되었고, 사무원들은 대기자 명단을 작성하며 상황을 관리하려 했다. 이번 사태는 투표소별 예상 투표율과 유권자 수 예측에 오차가 있었던 것이 원인으로 분석된다. 선관위는 신속히 추가 투표용지를 공급하여 모든 유권자가 투표할 수 있도록 조치하겠다고 밝혔지만, 일부 유권자는 이미 불편을 겪었다며 불만을 표출했다. 투표는 오후 6시까지 진행되며, 오후 6시 이후에도 투표소에 도착한 유권자는 대기자 명단에 이름을 올린 후 투표가 가능하다는 점이 강조되었으나 현장에서는 혼란이 있었다.

이번 사태는 지방선거에서 유권자의 투표 참여율이 높아지고 있음을 보여주는 동시에 선거 관리의 세부적인 준비가 중요함을 상기시켰다. 송파구 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 문제는 전국적으로 큰 주목을 받았고, 언론사들은 현장 상황을 실시간으로 보도했다. 유권자들은 투표권을 행사할 수 있는 기회를 보장받아야 한다는 점을 강조하며 선관위의 대응을 요구했다. 중앙선관위는 추가 투표용지를 가능한 한 신속히 전달하여 혼란을 최소화하겠다는 입장을 밝혔다.

일부 투표소에서는 대기 시간이 길어지면서 시민들이 불편을 호소했고, 관리관들은 상황을 설명하며 이해를 구하려 했다. 이번 사태를 계기로 선거 관리 시스템의 개선이 필요하다는 목소리가 제기되고 있다





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지방선거 투표용지 부족 송파구 중앙선거관리위원회 투표권

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