서울 성수동, 11월 대형 팝업과 이벤트로 활기

11월 서울 성수동에서 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 기념 팝업, 알리익스프레스 광군제 행사의, 애니메이션 전시 등 다양한 브랜드 행사와 팝업스토어가 열린다.

라이엇 게임즈 가 2026년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십을 기념하기 위해 올리브영N 성수에서 뮤직 앤 월즈26 팝업을 개최한다. 이번 행사는 11월에 서울 성수동 에서 열리며, 게임과 패션, 애니메이션, 음악 등 다양한 분야의 팝업스토어 와 관련 행사가 진행된다. 성수동 전문 로컬 큐레이션 플랫폼인 성수동 고릴라에 따르면 이 행사는 주요 연예 및 문화 이벤트로 기대를 모으고 있다.

라이엇 게임즈 팝업과 페이커 기념 상품

이번 팝업에서는 페이커 기념 우표와 리프트 바운드 T1 플레이어 번들, K/DA 컬래버레이션 굿즈 등 다양한 상품이 선보일 예정이다. 또한 팝업 방문객을 대상으로 월즈 결승전 티켓이 걸린 초청 이벤트가 진행되어 방문객들의 참여를 유도한다. 이러한 행사는 글로벌 게임 브랜드가 한국의 로컬 문화 공간과 결합하여 새로운 경험을 제공하는 사례로 평가받고 있다.

Also read 에어포스원 백악관 저공비행, 시민들 공포와 혼란 야기

알리익스프레스와 11.11 광군제 행사

알리익스프레스는 11.11 광군제를 맞아 알리가차쏜다 팝업을 운영한다. 대형 가챠머신을 콘셉트로 꾸민 팝업 내부에는 경품으로 제공되는 전기차가 전시되며, 방문객들은 알리익스프레스의 주요 카테고리 상품을 체험할 수 있다. 지난해 성수동 팝업에서 인기를 끌었던 11초 챌린지도 다시 열린다.

11초 챌린지는 제한 시간 내 정해진 방식에 따라 상품을 담아 가져가는 참여형 프로그램으로, 방문객들에게 스릴과 재미를 제공한다. 이러한 이벤트는 온라인 쇼핑과 오프라인 체험을 결합하여 소비자의 관심을 끌고 있으며, 성수동의 다양한 쇼핑 문화를 더욱 풍부하게 하고 있다.

Advertisement

셀럽 브랜드와 애니메이션 행사 개최

배우 이동휘가 론칭한 패션 브랜드 실리언 레일은 LCDC 서울에서 첫 오프라인 팝업을 개최한다. 데님과 재킷 등 남녀 모두 착용할 수 있는 유니섹스 제품을 선보이며, 팝업 한정 할인과 증정 이벤트를 마련했다. 고승훈 성수동고릴라 대표는 연말 시즌 시작인 11월에 광군제와 블랙프라이데이 등 유통 업계 큰 이벤트가 많아 성수동에서 다양한 브랜드 행사가 예상된다고 말했다.

ENA 예능 프로그램 나는 솔로 31기에 경수로 출연한 김상준이 론칭한 안경 브랜드 안경:수는 성수동에서 팝업을 열고 첫 컬렉션을 공개한다. 현직 안경사로서의 경험을 바탕으로 직접 개발한 클래식한 뿔테 안경 2종을 한정 수량으로 선보이며, 안경 애호가들의 주목을 받고 있다. 국내 팬덤이 두터운 일본 애니메이션 관련 행사도 이어진다.

애니메이션 전시와 라이브 음악 프로그램

카드캡터 사쿠라 컬래버레이션 카페 사쿠라와 토모요의 티파티는 무신사 스페이스 서울숲에서 운영된다. 지난해 일본 팝업에서 판매된 오리지널 굿즈 15종을 국내 최초로 선보이며, 주요 캐릭터를 모티브로 한 음료 6종도 판매한다. 러브라이브!는 성수동에서 시리즈 15주년 기념 전시를 개최한다.

각 시리즈의 주요 이야기와 스쿨 아이돌들의 꿈을 향한 여정, 무대 등을 통해 지난 15년의 발자취를 돌아볼 수 있도록 구성했다. 서울 전시 관람객을 위한 다양한 이벤트와 단독 콘텐츠도 공개할 예정이다. 이러한 애니메이션 행사는 팬들에게 추억과 새로운 감동을 제공하며, 지역 문화 활성화에 기여하고 있다.

Advertisement

스포티파이 스픽이지와 혁오 라이브

스포티파이는 성수동 에스팩토리에서 라이브 음악 프로그램 스포티파이 스픽이지 with 혁오를 개최한다. 이번 행사는 추첨을 통해 선정된 스포티파이 프리미엄 이용자 500명을 대상으로 진행된다. 혁오는 미발매곡을 포함해 총 6곡의 라이브 무대를 선보이며, 팬들에게 생동감 넘치는 공연을 선사한다.

카더가든이 진행하는 특별 토크 세션과 플레이리스트 체험존, 스픽이지 바 등이 마련되어 관객들에게 다채로운 음악 경험을 제공한다. 이러한 다양한 문화 행사는 11월 성수동을 방문하는 사람들에게 풍부한 엔터테인먼트와 쇼핑 기회를 제공하며, 지역 경제와 문화 산업의 성장을 이끌고 있다.