서울 성북구 숙소에서 10대 여성 살인 사건, 50대 남성 보복 살인 혐의로 체포

서울 성북구 에어비앤비 숙소에서 10대 여성 살해 사건이 발생하고 50대 남성이 보복 살인 혐의로 체포됐다. 사건과 관련된 아동학대·성범죄 배경이 드러난다.

서울 성북구 정릉동 에어비앤비 숙소에서 10대 여성 B양이 숨진 채 발견됐다. 해당 숙소의 입구에서 경찰이 차단선을 설치한 뒤 11일 오전 1시 40분경 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급 체포했다. A씨는 당시 만취 상태였으며, B양은 이미 사망한 상태였다.

보복 살인 가능성 수사 중

경찰은 A씨가 아들에 대한 성범죄 고소를 이유로 B양을 살해했을 가능성을 염두에 두고 있다. 형법상 19세 이상 성인이 16세 미만 무죄인 미성년자와 성관계를 하면 특정범죄가중처벌법상 보복 살인죄가 적용될 수 있다. 보복 살인죄는 사형·무기·10년 이상 징역이 가능하다.

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경찰은 현장 인근에서 흉기가 발견되었거나 유서 같은 문건이 남아 있어 계획적 범행 여부를 파악하고 있다. 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 밝히려 한다.

A씨 아들의 과거 성범죄·절도 기록

A씨의 아들인 20대 A씨는 지난 1월 B양에 대해 성범죄 혐의로 고소됐고, 노원경찰서는 3월 미성년자 의제강간 혐의로 불구속 송치했다. 또 지난 6월 서울 서부지법에서 은평구·관악구에서 랜덤채팅 앱을 통해 세 피해자에게 현금·로또복권을 훔친 절도 혐의로 징역 6개월 집행유예 2년을 선고받았다. 현재는 서울 남부구치소에 수감 중이다.

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노원경찰서는 A씨와 배우자, 그리고 B양을 절도·장물취득·사기 혐의로 수사해 왔으며, 구속 영장 신청은 이루어졌으나 공소청에서 법원에 청구하지 않았다.

향후 절차와 기대

경찰은 A씨의 범행 동기·과정 조사 완료 후 구속 영장을 신청할 계획이다. 사건이 진행되면서 보복 살인 혐의가 확정된다면 A씨는 보복 살인죄에 따라 엄중한 형벌이 적용될 전망이다. 또한 A씨 아들의 과거 성범죄·절도 기록이 재검토될 가능성도 있다.